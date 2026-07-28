Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ, Bộ Y tế khẳng định chưa có bất thường đáng lo ngại
TThu Hằng
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Bộ Y tế cho biết đến nay nước ta chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do Covid-19…
Bộ Y tế chiều 28/7 cho biết theo
hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị
trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.
CHƯA GHI NHẬN DẤU HIỆU ĐÁNG LO NGẠI
Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 17/7 đến ngày 24/7), toàn thành phố
ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19
tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 588 trường
hợp mắc rải rác tại 109 phường, xã; không có ca tử vong; số ca mắc giảm so với
cùng kỳ năm 2025 (588/2.131 ca mắc).
Trước số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội
gia tăng trong những tuần gần đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, khẳng định đây chưa phải là diễn biến
bất thường của dịch bệnh.
Đơn vị này nhận định, cùng với một số bệnh
lây truyền qua đường hô hấp khác như bệnh do Adenovirus, số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia
tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia các
hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo trong thời
gian tới, số ca mắc Covid-19
có thể tiếp tục tăng.
TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà
Nội, cho biết việc số ca mắc Covid-19 tăng trong thời gian gần đây
không phải là diễn biến bất thường, và người dân không nên quá lo lắng.
Theo ông, Covid-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới, mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều
năm, trở thành bệnh lưu hành tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa.
Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện
các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm, song khả năng bùng phát trên
quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch là rất thấp.
Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội
chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến
dịch tễ bất thường. Mặc dù số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương
đương những năm gần đây,
và chưa ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.
LUÔN CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH
Trước diễn biến của dịch bệnh, Bộ Y tế chiều 28/7 cho biết theo thông tin của
Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO),đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1 (dòng phụ của
Omicron) đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái
Bình Dương.
Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho
thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn, hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch
đang được áp dụng.
Tại Việt Nam, đang là thời điểm
nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập
trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động
được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây
là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường
hô hấp, trong đó có Covid-19
và cúm mùa.
Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại
nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa hè - thu. Cả Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu
qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công
cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.
Bộ Y tế đánh giá, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus
SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn
các trường hợp mắc Covid-19
và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.
Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn
biến nặng ở những người có nguy cơ cao như: Người cao tuổi, trẻ nhỏ; phụ nữ mang thai; người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn
tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác; người suy giảm miễn dịch; người đang điều
trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.
Những người thuộc nhóm nguy cơ trên cần
đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện
và tử vong.
Bộ Y tế đang phối hợp với các địa
phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi số mắc, số ca nhập viện, các trường
hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2. Qua đó, nhằm kịp thời đánh
giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.
Theo Bộ Y tế, Covid-19 và cúm mùa là các bệnh truyền
nhiễm lưu hành, số trường hợp mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết.
Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động thực hiện
các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường
sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Tại Hà Nội, để chủ động công tác phòng,
chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật Hà Nội đề nghị các Trạm Y tế phường, xã tăng cường
giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh
được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản
thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện
tốt các biện pháp sau:
Thứ nhất, đeo khẩu
trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại
nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có các triệu chứng
viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.
Thứ hai, thường
xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc
hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt,
mũi, miệng.
Thứ ba, giữ nơi ở,
nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức
các hoạt động tập trung đông người.
Thứ tư, duy trì lối
sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt
các bệnh nền.
Thứ năm, khi có các
triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với
người khác, đồng thời chủ động liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn,
khám, điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.
Thứ sáu, khi triệu
chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ
cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
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