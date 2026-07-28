Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ, Bộ Y tế khẳng định chưa có bất thường đáng lo ngại

Bộ Y tế cho biết đến nay nước ta chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do Covid-19…

Kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm phòng vaccine Covid-19, giai đoạn 2021. Ảnh: Bộ Y tế.

Bộ Y tế chiều 28/7 cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

CHƯA GHI NHẬN DẤU HIỆU ĐÁNG LO NGẠI

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 17/7 đến ngày 24/7), toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 588 trường hợp mắc rải rác tại 109 phường, xã; không có ca tử vong; số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (588/2.131 ca mắc).

Trước số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội gia tăng trong những tuần gần đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, khẳng định đây chưa phải là diễn biến bất thường của dịch bệnh.

Đơn vị này nhận định, cùng với một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác như bệnh do Adenovirus, số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc Covid-19 có thể tiếp tục tăng.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết việc số ca mắc Covid-19 tăng trong thời gian gần đây không phải là diễn biến bất thường, và người dân không nên quá lo lắng.

Theo ông, Covid-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới, mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều năm, trở thành bệnh lưu hành tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa.

Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm, song khả năng bùng phát trên quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch là rất thấp.

Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. Mặc dù số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây, và chưa ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.

LUÔN CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH

Trước diễn biến của dịch bệnh, Bộ Y tế chiều 28/7 cho biết theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1 (dòng phụ của Omicron) đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn, hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Tại Việt Nam, đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa.

Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa hè - thu. Cả Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.

Bộ Y tế đánh giá, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như: Người cao tuổi, trẻ nhỏ; phụ nữ mang thai; người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác; người suy giảm miễn dịch; người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Những người thuộc nhóm nguy cơ trên cần đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong.

Bộ Y tế đang phối hợp với các địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi số mắc, số ca nhập viện, các trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2. Qua đó, nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Theo Bộ Y tế, Covid-19 và cúm mùa là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số trường hợp mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại Hà Nội, để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đề nghị các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.