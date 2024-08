Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tại Nghệ An tăng cao

Theo báo cáo từ Cục thống kê tỉnh Nghệ An, thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng qua tại tỉnh này ước thực hiện hơn 13.455 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 12.493 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2023. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 947 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh này mặt dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Sức ép về lạm phát, tỷ giá, lãi suất, đặc biệt là nguyên liêu đầu vào khan hiêm và ở mức cao nhưng tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2024 của tỉnh Nghệ An ước tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất và phân điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 34%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 9%...

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Nghệ An tăng do các doanh nghiệp nỗ lực trở lại sản xuất, một số nhà máy đầu năm ký kết được các hợp đồng mưới, tăng hàng xuất khẩu, một số sản phẩm đã tim được thị trường tiêu thụ nên sản xuất ổn định hơn, một số sản phẩm tăng như: Micro ước đạt hơn 28 triệu cái, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ; dịch vụ sản xuất dây cá điện đặt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần; bê tông tươi tăng hơn 74%....

Bên cạnh đó, tại tỉnh này một số nhà máy có mức tăng trưởng thấp và giảm do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế, đơn hàng xuất khẩu giảm, sản phẩm tồn kho lớn, chi phí sản xuất tăng cao nên các nhà máy hạn chế sản xuất để tiêu thụ sản phẩm, như: Dock sạc ước đạt 8,9 triệu cái, giản hơn 47%; Loa BSE ước đạt hơn 25 triệu cái, giảm hơn 36%; nước mắm giảm hơn 19%...

Hoạt động thương mai và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt hơn 12.226 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh này đạt hơn 88.287 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 7 tháng năm 2024 của Nghệ An ước đạt gần hơn 11.288 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành đạt hơn 251 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ khác đạt hơn 12.582 tỷ đồng, tăng gần 93% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ ngành vận tải hành khách trong 7 tháng qua của Nghệ An đạt hơn 2.149 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt hơn 930 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình phát triển doanh nghiệp, từ ngày 1/7 - 22/7 Nghệ An có 120 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đăng ký thành lập gần 510 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Trong khoảng thời gian trên tại tỉnh này có 36 doanh nghiệp hoạt đông trở lại giảm hơn 30%. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động là 80 doanh nghiệp, tăng gần 4%, số doanh nghiệp đã giải thể là 19 doanh nghiệp, tăng gần 12%.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.205 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2023, với tổng vốn đăng ký thành lập hơn 15.400 tỷ đồng tăng hơn 70%. Cùng với đó, tỉnh này 538 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm hơn 16%. Số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động là 1.188 doanh nghiệp tăng gần 13%. Số doanh nghiệp đã giải thể là 164 doanh nghiệp, tăng hơn 13%. Số doanh nghiệp thông báo giải thể là 321 doanh nghiệp tăng gần 89%.

Về đầu tư, 7 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 48 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là hơn 16.804 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ. Tỉnh này điều chính 90 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 24 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng gần 7.000 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 23.759 tỷ đồng.