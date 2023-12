Số lượng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thanh Hóa tăng mạnh

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho trên 157.000 lượt người (tăng 38,9% so với năm 2022) thông qua trang Fanpage, hòm thư điện tử, điện thoại, sàn giao dịch việc làm định kỳ của đơn vị...; tổ chức tư vấn các chế độ, chính sách về lao động - việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 72.600 lượt lao động (tăng 13,5 % so với năm 2022), qua đó đã kết nối thông tin việc làm cho 6.423 lao động đi làm việc trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề.

Trong thời gian trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 28.938 lao động bị mất việc làm (tăng 14,35% so với cùng kỳ năm 2022). Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 28.728 người (tăng 15,24 % so với cùng kỳ năm 2022). Tiếp nhận 134.000 lượt khai báo thông tin tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm (tăng 14 phiên so với năm 2022), gồm 44 phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và 10 phiên lưu động tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; thu hút 400 lượt doanh nghiệp và 23.102 lượt người lao động đăng ký tham gia tuyển dụng. Thông qua các phiên giao dịch việc làm, đã kết nối việc làm thành công cho 2.211 lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại 1.682 lượt doanh nghiệp; qua khảo sát, tổng số lao động các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là 64.062 người (đa số là lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật trình độ sơ cấp, trung cấp; không yêu cầu có kinh nghiệm làm việc), mức lương từ 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết, trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm cho trên 185 nghìn lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho hơn 60 nghìn lao động, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ 3,1% xuống còn 2,8%, giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn từ 6,1% xuống còn 5,8%.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa hơn 26 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tổ chức, hướng dẫn hơn 7 nghìn lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc và đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ nhất năm 2023 theo chương trình EPS.

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hoá, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Cùng với đó, đơn vị chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động.