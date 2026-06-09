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Độ giàu “vô tiền khoáng hậu” của Elon Musk sau IPO của SpaceX

Bình Minh

09/06/2026, 08:33

Vụ IPO của SpaceX trong tuần này có thể đưa giá trị tài sản ròng của ông Musk vượt qua quy mô của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới...

CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX - Ảnh: Bloomberg.
CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX - Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đang trên đà trở thành tỷ phú sở hữu tài sản 1 nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Đây là một con số tài sản khổng lồ chưa từng thấy trong lịch sử thương mại nhân loại.

Với cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX dự kiến diễn ra trong tuần này, khối tài sản ròng của ông Musk chỉ từ hai công ty đại chúng mà ông điều hành có thể sẽ được bổ sung thêm 841 tỷ USD, đạt 1,11 nghìn tỷ USD.

Hiện tại, ông Musk đã sở hữu 273 tỷ USD từ cổ phiếu và quyền chọn nhờ vai trò CEO của Tesla. Nếu IPO của SpaceX diễn ra suôn sẻ, ông sẽ sở hữu gần một nửa số cổ phiếu của công ty này, mà theo mức giá cổ phiếu được thiết lập cho vụ phát hành, vốn hóa của SpaceX sẽ đạt 1,77 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng tài sản của ông Musk chủ yếu là tài sản trên giấy và phụ thuộc nhiều vào việc nhà đầu tư định giá các công ty của ông như thế nào trong tương lai.

Để hình dung về khối tài sản hơn 1 nghìn tỷ USD, hãy tưởng tượng nếu một người tiêu 1 triệu USD trong mỗi 1 giờ đồng hồ và tiêu như vậy hàng ngày, họ sẽ cần hơn 1 thế kỷ để tiêu hết số tiền này.

Trang CNN Business đã đưa ra một số phép so sánh cho thấy những thứ có thể sắp có giá trị thấp hơn so với khối tài sản của ông Musk, để thấy rõ về độ giàu của ông hậu IPO của SpaceX:

NỀN KINH TẾ CỦA HẦU HẾT CÁC QUỐC GIA

Trên toàn cầu, chỉ có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế đạt quy mô lớn hơn 1,1 nghìn tỷ USD - theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Điều này có nghĩa là phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nền kinh tế có giá trị thấp hơn khối tài sản ròng mà Musk sắp đạt được. Trong số đó có Đài Loan (977 tỷ USD), Ireland (779 tỷ USD), Thụy Điển (760 tỷ USD) và Singapore (660 tỷ USD), cùng với quê hương Nam Phi của ông Musk (480 tỷ USD).

NỀN KINH TẾ CỦA MANHATTAN

Sản lượng kinh tế của Manhattan, nơi có Phố Wall và trụ sở nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, có thể thấp hơn giá trị tài sản ước tính của ông Musk sau khi SpaceX hoàn tất IPO. Quận Manhattan - trung tâm kinh tế và văn hóa cốt lõi của thành phố New York - có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo dữ liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

TẤT CẢ BẤT ĐỘNG SẢN Ở HOUSTON

Houston là thành phố lớn thứ ba của Mỹ, chỉ sau New York và Los Angeles. Thành phố thuộc bang Texas này, nằm trên bờ biển Vịnh Mexico, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu khí đang bùng nổ ở Mỹ. Tất cả bất động sản ở Houston, gồm cả nhà ở và bất động sản thương mại, có tổng giá trị khoảng 879 tỷ USD - theo dữ liệu mới nhất.

TẤT CẢ Ô TÔ MUA MỚI Ở MỸ

Sau nhà ở, ô tô là khoản mua sắm lớn nhất của hầu hết người Mỹ. Giá trung bình của một chiếc ô tô mới ở nước này đã đạt mức kỷ lục 48.402 USD trong năm ngoái. Dù vậy, người Mỹ đã mua 16,3 triệu xe ô tô mới vào năm 2025, với tổng chi phí là 789 tỷ USD.

TÀI SẢN CỦA CÁC TỶ PHÚ CÔNG NGHỆ KHÁC

Ông Musk hiện đã là người giàu nhất thế giới. Nhưng giá trị tài sản của ông có thể sớm bỏ xa các tỷ phú công nghệ khác. Ngay cả khi gộp chung giá trị tài sản của 4 người giàu nhất tiếp theo - gồm các nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos - tổng giá trị tài sản của nhóm này mới đạt 1,09 nghìn tỷ USD, vẫn thấp hơn giá trị tài sản mà ông Musk được cho là sẽ đạt được sau IPO của SpaceX.

TẤT CẢ CÁC ĐỘI THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP

Các đội thể thao là một trong những thứ mà các tỷ phú thích mua để chứng tỏ độ giàu có và “chịu chơi”, cũng như thỏa mãn đam mê. Số tiền 1 nghìn tỷ USD có thể mua được gần như nhất tất cả các đội thể thao trên thế giới.

Trên thực tế, 50 đội thể thao có giá trị nhất thế giới có tổng giá trị chỉ bằng khoảng 1/3 con số đó, ước tính 353 tỷ USD - theo tạp chí Forbes.

Trong số này, đắt giá nhất là đội Dallas Cowboys của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ NFL với giá trị ước tính 13 tỷ USD. Đội đứng ở vị trí thứ 50 là Toronto Raptors của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA có trị giá khoảng 5 tỷ USD.

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Từ khóa:

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