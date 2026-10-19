SOLA - Kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh từ những điều gần gũi

Tại SOLA, bán đảo thuộc khu đô thị quốc tế The Global City ở khu Đông TP.HCM, những giá trị ấy được kết nối trong một không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên, vận động và tiện nghi đô thị.
Trong một đô thị, mặt nước thường được nhắc đến như một giá trị cảnh quan. Nhưng tại SOLA, ba mặt nước bao quanh bán đảo còn góp phần định hình trải nghiệm sống khác biệt.
Khoảng không gian tiếp giáp với mặt nước tạo nên tầm nhìn thoáng rộng, đồng thời mang đến sự chuyển tiếp mềm mại giữa nơi ở và nhịp chuyển động của phố thị. Thiên nhiên vì thế không chỉ hiện diện trong tầm mắt, mà trở thành một phần của đời sống thường ngày, đem lại cảm giác thư thái và riêng tư cho cộng đồng cư dân trong không gian compound villa.
Một bên là hệ sinh thái đô thị quốc tế The Global City với đa dạng tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm. Một bên là không gian sống biệt lập hơn trên bán đảo ba mặt nước, nơi cư dân có thể tận hưởng sự tĩnh tại giữa nhịp phát triển sôi động của đô thị.
Đó cũng là nét hấp dẫn riêng của SOLA: kết nối với một trung tâm đô thị năng động mà vẫn giữ được khoảng riêng cho mỗi người, những phút giây nghỉ ngơi và cân bằng luôn có chỗ trong nhịp sống mỗi ngày.
Thay vì tập trung hoạt động thể chất vào một không gian duy nhất, SOLA phân bổ những khoảng xanh với các chủ đề và chức năng khác nhau, tạo thành một mạng lưới vận động đa lớp ngay trong bán đảo. Ở đó, mỗi thế hệ có thể tìm thấy một cách chuyển động phù hợp với mình, từ những bước đi chậm rãi, những buổi tập thể thao đến những hoạt động vui chơi và kết nối cộng đồng.
Công viên Luna dành cho những khoảng lặng. Những bước tản bộ giữa màu xanh, một buổi thư giãn hay đơn giản là vài phút ngắt khỏi nhịp sống nhanh để tìm lại sự cân bằng. Stella kết hợp cảnh quan xanh với hồ bơi, mở ra một không gian có thể đáp ứng nhiều nhịp sống: vận động, vui chơi, thư giãn và tận hưởng cùng gia đình.
Trong khi đó, công viên Horizon mở ra tầm nhìn trực diện mặt nước, mang đến một không gian khoáng đạt cho chạy bộ, dạo bộ hay đơn giản là dừng lại một chút để hít thở và tái tạo năng lượng.
Năm công viên, năm sắc thái trải nghiệm, cùng tạo nên một không gian sống nơi mỗi người có thể tìm thấy nhịp chuyển động phù hợp với mình. Khi đường chạy, sân thể thao, hồ bơi và những khoảng xanh đều nằm trong tầm bước chân, việc duy trì lối sống năng động không còn là một mục tiêu xa vời hay đòi hỏi nhiều nỗ lực sắp xếp. Vận động có thể bắt đầu từ một lựa chọn nhỏ, ngay trong không gian sống quen thuộc mỗi ngày.
Một cuộc sống khỏe mạnh không chỉ đến từ việc vận động thường xuyên hay dành thời gian cho thiên nhiên, mà còn được nuôi dưỡng bởi sự thuận tiện trong những nhu cầu hằng ngày. Khi các dịch vụ thiết yếu và không gian trải nghiệm hiện diện gần nơi ở, cư dân có thêm thời gian và sự chủ động để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.
Đây là lợi thế SOLA được thừa hưởng từ hệ sinh thái The Global City – khu đô thị quốc tế được quy hoạch theo định hướng đô thị vị nhân sinh, với triết lý phát triển các tiện ích và dịch vụ trong bán kính 15 phút đi bộ.
Từ trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2, trường King's College School Wimbledon, Tp. Hồ Chí Minh, bệnh viện quốc tế, các không gian thể thao, nghệ thuật và giải trí, đến khu nhà phố thương mại SOHO cùng hệ thống kênh đào và nhạc nước, cư dân SOLA có thể tiếp cận một hệ tiện ích đa dạng ngay trong hệ sinh thái đô thị liền kề.
Khi nơi ở tạo điều kiện để những lựa chọn tích cực trở nên dễ dàng hơn, sống khỏe không còn là điều cần cố gắng theo đuổi, mà dần trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.
Và đó cũng là cách SOLA góp phần kiến tạo một cuộc sống đáng sống: bắt đầu từ những điều gần gũi, hiện hữu mỗi ngày, nhưng đủ sức tạo nên khác biệt lâu dài cho chất lượng sống của mỗi cư dân.
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