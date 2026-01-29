Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

S&P 500 lần đầu chạm mốc 7.000 điểm, giá dầu tăng sau tin Iran

Bình Minh

29/01/2026, 06:56

Thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập một cột mốc lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/1), khi chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 7.000 điểm, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất và đánh giá lạc quan về nền kinh tế...

Một nhà giao dịch trên sàn NYSE ở New York làm việc cạnh màn hình đang phát bản tin về cuộc họp Fed ngày 28/1/2026 - Ảnh: Reuters.
Một nhà giao dịch trên sàn NYSE ở New York làm việc cạnh màn hình đang phát bản tin về cuộc họp Fed ngày 28/1/2026 - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô đi lên sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng một “hạm đội lớn” đang tiến về phía Iran và giờ là lúc nước này nên đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở phố Wall đã thoái lui sau khi đạt mức kỷ lục nói trên, đóng cửa ở mức 6.978,03 điểm, giảm 0,01% so với mức chốt của phiên trước. Ở thời điểm cao nhất của phiên, chỉ số tăng 0,3%, đạt 7.002,8 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương tăng 0,02%, chốt ở mức 49.015,6 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 23.875,45 điểm.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, một quyết định không nằm ngoài dự báo. Trong tuyên bố lãi suất, Fed nhận định rằng hoạt động trong nền kinh tế Mỹ “đang mở rộng với tốc độ chắc chắn và tỷ lệ lạm phát “đã cho thấy một số tín hiệu ổn định”.

Sau khi tuyên bố này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 4,243%. Lợi suất của kỳ hạn 1 năm tăng 1 điểm cơ bản đạt 3,575%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,854%.

“Tôi và các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nếu dựa vào các dữ liệu kinh tế, khó có thể nói rằng chính sách tiền tệ đang thắt chặt quá mức”, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại một cuộc họp báo.

Căn cứ vào đánh giá này của ông Powell, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới hết nhiệm kỳ của ông Powell vào tháng 5 năm nay.

“Đang có một chút căng thẳng giữa tỷ lệ lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu của Fed và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, nên Fed đang giữ thế trung lập về lãi suất. Họ sẽ tiếp tục giữ vị thế đó cho tới khi có sự thay đổi trong các dữ liệu kinh tế và buộc họ phải chọn hướng đi khác. Quả bóng bây giờ đã được đẩy về phía sân của Tổng thống Trump, vì ông ấy sắp đề cử người thay ông Powell ở ghế chủ tịch Fed”, ông Ellerbroek nhận xét với hãng tin CNBC.

Xu thế tăng của thị trường vào đầu phiên được thúc đẩy bởi đà tăng của các cổ phiếu chip sau khi một số công ty chip công bố kết quả kinh doanh khả quan. Cổ phiếu Seagate Technology tăng 19% nhờ doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo.

“Câu chuyện của năm 2024, 2024, và phần lớn thời gian của năm 2025 là chip trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhu cầu đối với các lợi chip này rất lớn. Trái lại, nhu cầu đối với các loại chip khác, như chip cho ô tô, công nghiệp hay viễn thông còn yếu. Bây giờ, câu chuyện đã khác. Nhu cầu đang vượt xa nguồn cung ở tất cả các lĩnh vực chip”, ông Ellerbroek phát biểu.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên ngày thứ Tư, loạt công ty công nghệ lớn gồm Microsoft, Meta Platforms và Tesla sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4.2025. Ngày thứ Năm, Apple sẽ công bố báo cáo tài chính.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,23%, đóng cửa ở mức 68,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,82 USD/thùng, tương đương tăng 1,31%, chốt ở mức 63,21 USD/thùng.

“Một hạm đội lớn đang tiến về phía Iran. Hạm đội đi nhanh, với sức mạnh lớn, sự hưng phấn và mục đích”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới Trung Đông “để bảo vệ an ninh và ổn định trong khu vực”. Trong tháng này, ông Trump đã cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran vì nước này đàn áp người biểu tình, nhưng đến nay Mỹ vẫn chưa có động thái quân sự nào.

Rủi ro Mỹ tấn công Iran là một động lực hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran - một thành viên lớn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Trong bài đăng ngày 28/1, ông Trump nói hạm đội mà Mỹ đang điều tới Trung Đông lớn hơn so với lực lượng mà nước này điều tới vùng biển Caribbean trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt cựu Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.

“Thời gian đã hết, thực sự là như vậy. Như tôi đã nói với Iran trước đây, hãy đi tới một thỏa thuận”, ông Trump kêu gọi Tehran trong bài đăng, cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran lần này, chiến dịch sẽ mạnh hơn nhiều so với cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

14:01, 28/01/2026

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu tăng 3%

08:13, 28/01/2026

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu tăng 3%

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc vào vay nợ

21:06, 27/01/2026

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc vào vay nợ

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran rằng sắp hết thời gian để nước này đi đến một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự từ phía Mỹ...

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/1 đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đối mặt với những câu hỏi về sự độc lập và Chủ tịch Jerome Powell chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ...

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Giá ô tô tại Mỹ đang cao kỷ lục, cộng thêm lãi suất cao, khiến nhiều người phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn khi mua xe trả góp...

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.

Những rào cản đối với việc Nhật - Mỹ phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên

Những rào cản đối với việc Nhật - Mỹ phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên

Theo giới phân tích, một động thái phối hợp giữa Washington và Tokyo để bán USD mua yên là có khả năng thấp ở thời điểm hiện tại...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy