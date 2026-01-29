S&P 500 lần đầu chạm mốc 7.000 điểm, giá dầu tăng sau tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập một cột mốc lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/1), khi chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 7.000 điểm, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất và đánh giá lạc quan về nền kinh tế...

Giá dầu thô đi lên sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng một “hạm đội lớn” đang tiến về phía Iran và giờ là lúc nước này nên đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở phố Wall đã thoái lui sau khi đạt mức kỷ lục nói trên, đóng cửa ở mức 6.978,03 điểm, giảm 0,01% so với mức chốt của phiên trước. Ở thời điểm cao nhất của phiên, chỉ số tăng 0,3%, đạt 7.002,8 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 12,19 điểm, tương đương tăng 0,02%, chốt ở mức 49.015,6 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 23.875,45 điểm.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, một quyết định không nằm ngoài dự báo. Trong tuyên bố lãi suất, Fed nhận định rằng hoạt động trong nền kinh tế Mỹ “đang mở rộng với tốc độ chắc chắn và tỷ lệ lạm phát “đã cho thấy một số tín hiệu ổn định”.

Sau khi tuyên bố này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 4,243%. Lợi suất của kỳ hạn 1 năm tăng 1 điểm cơ bản đạt 3,575%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,854%.

“Tôi và các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nếu dựa vào các dữ liệu kinh tế, khó có thể nói rằng chính sách tiền tệ đang thắt chặt quá mức”, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại một cuộc họp báo.

Căn cứ vào đánh giá này của ông Powell, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới hết nhiệm kỳ của ông Powell vào tháng 5 năm nay.

“Đang có một chút căng thẳng giữa tỷ lệ lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu của Fed và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, nên Fed đang giữ thế trung lập về lãi suất. Họ sẽ tiếp tục giữ vị thế đó cho tới khi có sự thay đổi trong các dữ liệu kinh tế và buộc họ phải chọn hướng đi khác. Quả bóng bây giờ đã được đẩy về phía sân của Tổng thống Trump, vì ông ấy sắp đề cử người thay ông Powell ở ghế chủ tịch Fed”, ông Ellerbroek nhận xét với hãng tin CNBC.

Xu thế tăng của thị trường vào đầu phiên được thúc đẩy bởi đà tăng của các cổ phiếu chip sau khi một số công ty chip công bố kết quả kinh doanh khả quan. Cổ phiếu Seagate Technology tăng 19% nhờ doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo.

“Câu chuyện của năm 2024, 2024, và phần lớn thời gian của năm 2025 là chip trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhu cầu đối với các lợi chip này rất lớn. Trái lại, nhu cầu đối với các loại chip khác, như chip cho ô tô, công nghiệp hay viễn thông còn yếu. Bây giờ, câu chuyện đã khác. Nhu cầu đang vượt xa nguồn cung ở tất cả các lĩnh vực chip”, ông Ellerbroek phát biểu.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên ngày thứ Tư, loạt công ty công nghệ lớn gồm Microsoft, Meta Platforms và Tesla sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4.2025. Ngày thứ Năm, Apple sẽ công bố báo cáo tài chính.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,23%, đóng cửa ở mức 68,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,82 USD/thùng, tương đương tăng 1,31%, chốt ở mức 63,21 USD/thùng.

“Một hạm đội lớn đang tiến về phía Iran. Hạm đội đi nhanh, với sức mạnh lớn, sự hưng phấn và mục đích”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới Trung Đông “để bảo vệ an ninh và ổn định trong khu vực”. Trong tháng này, ông Trump đã cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran vì nước này đàn áp người biểu tình, nhưng đến nay Mỹ vẫn chưa có động thái quân sự nào.

Rủi ro Mỹ tấn công Iran là một động lực hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran - một thành viên lớn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Trong bài đăng ngày 28/1, ông Trump nói hạm đội mà Mỹ đang điều tới Trung Đông lớn hơn so với lực lượng mà nước này điều tới vùng biển Caribbean trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt cựu Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.

“Thời gian đã hết, thực sự là như vậy. Như tôi đã nói với Iran trước đây, hãy đi tới một thỏa thuận”, ông Trump kêu gọi Tehran trong bài đăng, cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran lần này, chiến dịch sẽ mạnh hơn nhiều so với cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.