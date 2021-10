SSI lãi sau thuế quý 3 đạt 677 tỷ, dư nợ margin trên 18.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu quý 3/2021 đạt 1.846,3 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 335 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 323 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 431,6 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 667 tỷ đồng, tăng 3,76 lần. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm từ 11,4 tỷ đồng xuống còn 4,6 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoản giảm từ 1 tỷ đồng xuống còn 719 triệu. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 28 tỷ, tăng hơn 4 lần so với quý 3/2020.

Chi phí hoạt động 631 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm còn 12,4 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 là 57 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của SSI là 667 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với quý 3/2020.

Dư nợ margin của SSI tính đến cuối kỳ là 18.107 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số đầu năm 9.012 tỷ đồng và bằng 1,53 lần so với vốn chủ sở hữu (11.763 tỷ đồng).

Trong quý 3 vừa qua, SSI đã chốt lãi 36,3 triệu cổ phiếu với khoản lãi 79,7 tỷ đồng. Trong đó, bán 2,4 triệu cổ phiếu HPG, 578 nghìn cổ phiếu FPT, 1,36 triệu cổ phiếu TCB, 1,1 triệu VHM, 957 nghìn cổ phiếu MWG.

Ngược lại, SSI cũng cắt lỗ một loạt trong danh mục tự doanh như cắt lỗ 1,27 triệu cổ phiếu ELC giá 16.548 đồng/cổ phiếu; cắt lỗ 804 nghìn cổ phiếu VIC giá 98.823 đồng/cổ phiếu; cắt lỗ 1,7 triệu cổ phiếu HPG giá 46.906 đồng/cổ phiếu; bán 5,1 triệu VRE giá trung bình 27.534 đồng/cổ phiếu. Lỗ bán chứng khoán trong quý 3 của SSI là gần 65 tỷ đồng, có giảm nhẹ so với quý 3/2020 là 69 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ vị thế hợp đồng chứng khoán phái sinh 72 tỷ đồng, tổng cộng lỗ bán các tài sản tài chính EVTPL của SSI trong quý 3 là 143,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 87 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (18/10), ELC giao dịch xung quanh mức giá 30.100 đồng/cổ phiếu. Nếu bán theo giá này, SSI có thể đã lãi 11,5 tỷ đồng do giá vốn mua là 26,9 tỷ đồng.

Tương tự, SSI cũng cắt lỗ 1,7 triệu cổ phiếu HPG trong khi giá hiện tại của cổ phiếu thép quốc dân này là gần 58.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán theo giá này, SSI cũng có thể đã lãi 16 tỷ đồng thay vì cắt lỗ hơn 2 tỷ đồng cổ phiếu HPG.

Quyết định đúng đắn nhất của SSI có lẽ là cắt lỗ VIC ở bước giá 98.800 đồng/cổ phiếu, bởi hiện tại, VIC rơi xuống chỉ còn 92.600 đồng/cổ phiếu.

Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính tính đến quý 3/2021 còn ghi nhận đang âm 4,29 tỷ đồng với cổ phiếu PLX và âm 2,7 tỷ đồng với cổ phiếu FPT.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.