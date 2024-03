Starup lĩnh vực Web3 có cơ hội nhận 125 nghìn USD tăng tốc khởi nghiệp

Ninety Eight vừa công bố chương trình tăng tốc khởi nghiệp Kompass Accelerator, hỗ trợ các doanh nhân Web3. Kompass là chương trình tăng tốc khởi nghiệp giúp thúc đẩy sự đổi mới ở các doanh nghiệp Web3, giai đoạn đầu tập trung vào Việt Nam và châu Á.

Chương trình sẽ cung cấp các cố vấn chiến lược, mạng lưới quan hệ chất lượng, nguồn vốn giai đoạn sớm tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và kiến tạo khác biệt rõ ràng ngay từ những ngày đầu cho các startup trong không gian Web3.

Cụ thể, Kompass sẽ không giới hạn đợt tuyển chọn, liên tục nhận và xem xét các đơn đăng ký để đáp ứng tính chất đổi mới nhanh chóng trong lĩnh vực. Chương trình được hiệu chỉnh để phù hợp với mục tiêu và nhu cầu cụ thể của từng nhóm sáng lập.

Kompass sẽ đầu tư 125.000 USD ở giai đoạn đầu mà không có mức trần định giá, một điều khoản MFN (tối huệ quốc) đi kèm phí tư vấn 5%.

Kompass loại bỏ các buổi đào tạo bắt buộc, chú trọng những lời khuyên thực tế, hướng đến mục tiêu rõ ràng. Những cố vấn giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp các hiểu biết sâu sắc từ những câu chuyện thành công trong thực tế, giúp nhà sáng lập chỉ cần tập trung xây dựng sản phẩm.

Theo đại diện Ninety Eight, xây dựng công ty trong lĩnh vực Blockchain là một nỗ lực đòi hỏi nhiều nguồn lực, kiến thức chuyên sâu và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Từ năm 2021, công ty đã hỗ trợ và ươm dưỡng hơn 10 đội ngũ tiên phong trong không gian này, từ ý tưởng cho đến mở rộng quy mô dự án. Có thể kể đến một số cái tên đáng chú ý như League of Kingdoms, Ancient8, Aura Network, Navi Protocol… Ninety Eight tập trung xây dựng các nền tảng và cơ sở hạ tầng giúp thu hút hàng triệu người dùng vào nền kinh tế Web3.

Những yếu tố này được Ninety Eight kỳ vọng là chất xúc tác cho làn sóng khởi nghiệp thành công, giúp tất cả mọi người đều có thể truy cập Web3.

Trước đó, cuối năm 2023, Ninety Eight công bố quỹ phát triển hệ sinh thái (Ecosystem Fund) trị giá 25 triệu USD, hỗ trợ các nhà phát triển trong lĩnh vực Web3. Với việc tập trung vào châu Á, mục tiêu hướng tới của quỹ phát triển hệ sinh thái này thúc đẩy sự tăng trưởng của nhiều công ty khởi nghiệp Web3 trong khu vực.

Đặc biệt, quỹ giúp giải quyết nhu cầu và thách thức mà nhiều nhà phát triển phải đối mặt trong lúc lĩnh vực Web3 đang phát triển nhanh chóng. Dự án hỗ trợ cả về mặt tài chính lẫn chiến lược cho những công ty khởi nghiệp được chọn. Đồng thời, Ninety Eight sẽ hợp tác chặt chẽ với các nền tảng này để đưa ra hướng dẫn và khả năng tiếp cận mạng lưới đối tác rộng lớn trong ngành công nghiệp blockchain.