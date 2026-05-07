Strategy từ bỏ chính sách “không bao giờ bán” bitcoin

Chiến lược của Strategy đã thay đổi, khi công ty “kho bạc bitcoin” này quyết định từ bỏ chính sách “không bao giờ bán” bitcoin đã được duy trì cho tới gần đây dưới sự lãnh đạo của người sáng lập kiêm Chủ tịch Michael Saylor.

Thay vì thụ động tích lũy bitcoin như trong chiến lược cũ, trong chiến lược mới, Strategy chủ động quản lý bảng cân đối kế toán để tối đa hóa giá trị bitcoin trên mỗi cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 12,5 tỷ USD trong quý 1/2026 do đợt sụt giảm giá bitcoin vào đầu năm.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 5/5, CEO Phong Le của Strategy nhấn mạnh rằng công ty sẽ cân nhắc việc bán bitcoin để mua USD hoặc trả nợ nếu điều đó có lợi cho giá trị bitcoin trên mỗi cổ phiếu. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với chiến lược trước đây, khi công ty chỉ tập trung vào việc tích lũy bitcoin mà không bán ra.

Vào tháng 12 năm ngoái, Strategy đã thiết lập một quỹ dự trữ USD trị giá 2,25 tỷ USD để đảm bảo khả năng thanh toán cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và tiền lãi cho các khoản nợ hiện tại. Trong mô hình hoạt động của Strategy, công ty phát hành cổ phiếu và nợ mới để huy động vốn phục vụ cho các giao dịch mua bitcoin.

Ông Phong Le cho biết về chiến lược mới: “Chúng tôi sẽ bán bitcoin khi điều đó có lợi cho công ty. Chúng tôi sẽ không còn ngồi yên và nói rằng ‘chúng tôi sẽ không bao giờ bán bitcoin’. Chúng tôi muốn trở thành những người tích lũy ròng bitcoin - tăng tổng số bitcoin của chúng tôi, nhưng quan trọng hơn là tăng bitcoin trên mỗi cổ phiếu vì chúng tôi tin rằng đó là điều có lợi nhất về lâu dài”.

Bitcoin trên mỗi cổ phiếu là một chỉ số không chính thức mà Strategy sử dụng để xác định mỗi cổ phiếu của công ty đại diện cho lượng bitcoin là bao nhiêu. Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc công ty mua thêm tiền điện tử, phát hành cổ phiếu mới hoặc bán bitcoin để quản lý nợ hoặc mua lại cổ phiếu.

Diễn biến giá bitcoin trong 6 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch Saylor đã so sánh Strategy với một công ty phát triển bất động sản. Ông nói: “Nếu bạn mua đất với giá 10.000 USD một mẫu và bán đất với giá 100.000 USD một mẫu, sau đó mua thêm đất bằng tiền lãi... hoặc nếu bạn bán 100.000 USD một mẫu đất để trả một số chi phí lãi vay trên khoản nợ mà bạn đã sử dụng để mua thêm đất, không ai nói rằng điều đó là xấu cho giá bất động sản, và không ai nói rằng điều đó chứng minh rằng doanh nghiệp không mang lại hiệu quả”.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, Strategy nắm giữ 818.334 bitcoin với tổng giá trị 61,81 tỷ USD, được tích lũy với chi phí trung bình khoảng 75.500 USD mỗi bitcoin. Số lượng bitcoin trong tay Strategy chiếm gần 4% tổng nguồn cung bitcoin. Từ đầu năm đến nay, công ty đã mua thêm khoảng 63.000 bitcoin.

Báo cáo tài chính của Strategy cũng đã nhấn mạnh một tỷ suất lợi nhuận bitcoin khoảng 9% kể từ đầu năm. Chỉ số này đo lường sự tăng trưởng của giá trị bitcoin trên mỗi cổ phiếu.

Tỷ suất lợi nhuận bitcoin là một thước đo về hiệu quả mà Strategy mang lại cho các cổ đông trong việc chuyển đổi tiền vốn của họ thành sự tiếp xúc với bitcoin.