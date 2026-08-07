Thương hiệu thời trang biến di sản văn hóa thành lợi thế cạnh tranh

Thị trường xa xỉ đang chững lại, nhưng mảng thời trang cao cấp và làm đẹp lại trở thành hai cỗ máy in tiền của Dolce&Gabbana. Show diễn mới nhất của thương hiệu không giới thiệu một bộ sưu tập để mặc hàng ngày, mà hướng tới nhóm khách hàng chi tiêu cao nhất thế giới…

Ảnh: The Fashion Spot

Mỗi mùa Haute Couture, gần như toàn bộ sự chú ý của thế giới thời trang đều hướng về Paris. Dolce & Gabbana lại chọn một con đường khác. Thay vì tham gia trong lịch trình chính thức của Liên Đoàn Haute Couture & Fashion, nhà mốt nước Ý xây dựng sân chơi riêng với ba chương: Alta Moda dành cho nữ, Alta Sartoria dành cho nam và Alta Gioielleria dành cho trang sức cao cấp.

Dolce & Gabbana kiểm soát gần như toàn bộ trải nghiệm cho khách hàng, từ thời điểm tổ chức, địa điểm, số lượng khách mời cho đến cách mỗi bộ sưu tập được tiếp cận. Trong khi một thương hiệu tại Paris phải chia sẻ sự chú ý với hàng chục show diễn khác diễn ra cùng tuần, Alta Alta Moda chỉ có một nhân vật chính: các nữ thần của Dolce & Gabbana.

Đây là nơi bán trực tiếp những chiếc váy Haute Couture giá 100.000 - 500.000 euro và trang sức cao cấp giá hàng triệu euro, đồng thời giữ chân tệp khách hàng Trung Đông - khu vực duy nhất hiện ghi nhận tín hiệu tăng trưởng. Sự kiện được dàn dựng bởi Balich Wonder Studio, đơn vị đứng sau nhiều lễ khai mạc Olympic và các đại sự kiện quốc tế, cho thấy thương hiệu Alta Moda đã vượt khỏi khuôn khổ của một show diễn để trở thành một sản phẩm văn hóa cao cấp.

Alta Moda 2026 đã vượt khỏi khuôn khổ của một show diễn thời trang để trở thành một sản phẩm văn hóa cao cấp. Ảnh: Dolce & Gabbana

Mười bốn năm sau đêm Alta Moda đầu tiên, Domenico Dolce và Stefano Gabbana đưa bộ sưu tập Haute Couture trở về ngôi nhà tinh thần của mình tại Parco Botanico Radicepura ở Taormina, Sicily. Dolce&Gabbana đã biến một vườn thực vật rộng lớn nằm trong khuôn viên quảng trường Nobiliare địa điểm từng xuất hiện trong phim The Godfather phần 2 thành sân khấu cho Alta Moda 2026.

Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang mà là một chiến lược thương hiệu được dàn dựng như một nghi lễ văn hóa, nơi thời trang, lịch sử, du lịch và nghệ thuật hội tụ để tạo nên trải nghiệm mà rất ít nhà mốt có thể tái hiện.

"Có những nơi thuộc về con người. Có những nơi thuộc về các vị thần". Lời dẫn mở màn đã đưa khán giả bước vào thế giới của các nữ thần Olympus. Trong câu chuyện ấy, các nữ thần rời đỉnh Olympus để đến trái tim Địa Trung Hải, còn những người phụ nữ trần thế được biến đổi thành hiện thân của thần thoại.

Công viên Radicepura với hàng nghìn loài thực vật bản địa trở thành chất liệu sáng tạo. Hoa hồng, mẫu đơn, vòng nguyệt quế và những loài hoa Địa Trung Hải được tái hiện bằng kỹ thuật thêu nổi ba chiều, appliqué, ren và đính kết thủ công, khiến những chiếc váy giống như những khu vườn đang nở rộ.

Ảnh: Dolce & Gabbana

Người mở màn là Léonie Cassel, con gái của Monica Bellucci và Vincent Cassel, mở ra một đêm mà ranh giới giữa thời trang và thần thoại gần như biến mất. Thiết kế đầu tiên là một chiếc váy lệch vai bằng vải tuyn đen xuyên thấu, phần hông được nâng đỡ quá mức theo kiểu khung váy, toàn bộ được phủ kín bằng những bông hoa thủ công. Người mẫu cài hoa baby's breath màu xanh lam vào tóc, tay cũng cầm một bó hoa màu lam.

Người mẫu tiếp theo diện một bộ trang phục giống như một bông hoa tulip thực sự, những cánh hoa màu hồng nở rộ từ hông, nhị hoa lấp lánh đung đưa khi cô bước đi. Hoa là chủ đề nổi bật nhất trong buổi tối nay. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa cam và nhiều loại hoa khác được thêu, vẽ và đính kết khắp các bộ váy.

Ảnh: Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana không chạy theo tinh thần tối giản đang phổ biến trong thời trang Haute Couture đương đại. Thương hiệu tiếp tục khẳng định bản sắc bằng những chiếc váy dạ hội khổng lồ, áo choàng sân khấu, corset điêu khắc, ren Sicily, organza, nhung, satin lụa, mikado, brocade cùng hàng nghìn giờ thêu tay bằng pha lê, hạt bugle, lá vàng và kim tuyến. Bên cạnh sự bùng nổ của hoa cỏ là màu đen của các cuộc rước tôn giáo và điện ảnh Ý được diễn giải bằng ren xuyên thấu, nhung và những đường cắt gợi cảm.

Ở góc độ kinh doanh, Alta Moda phản ánh chiến lược mà Dolce&Gabbana kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Khi nhiều thương hiệu tập trung vào "quiet luxury", hay những thiết kế phi giới tính, Dolce&Gabbana vẫn trung thành với triết lý của mình: sự xa xỉ không tối giản. Đó là sự rực rỡ, kịch tính, giàu cảm xúc và mang tính nghi lễ. Thương hiệu không cố gắng giảm bớt sự phô diễn, mà biến sự phô diễn thành một giá trị văn hóa được chế tác ở đẳng cấp cao nhất.

Ảnh: Dolce & Gabbana

Alta Moda Taormina 2026 vì thế không đơn thuần là một bộ sưu tập. Nó là minh chứng cho cách một thương hiệu có thể chuyển hóa di sản địa phương thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Đó là một bộ sưu tập để tin rằng, trong kỷ nguyên của tốc độ và thuật toán, thời trang vẫn có thể là một nghi lễ của cái đẹp, nơi giá trị kinh tế được tạo nên từ văn hóa, thủ công và những câu chuyện đủ sức trường tồn.

Điều này đồng nghĩa, thay vì cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc thời trang xa xỉ đại chúng, thương hiệu tập trung vào nhóm khách hàng siêu giàu thông qua các bộ sưu tập độc bản, dịch vụ cá nhân hóa và những sự kiện chỉ dành cho khách mời VIP. Mô hình này giúp thương hiệu xây dựng mối quan hệ dài hạn với nhóm khách hàng có giá trị cao nhất, đồng thời củng cố hình ảnh độc quyền mà không phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán lẻ truyền thống.

Ảnh: Dolce & Gabbana

Chiến lược này cũng đang mang lại hiệu quả tài chính tích cực. Trong năm tài chính gần nhất, Dolce&Gabbana ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhờ sự phục hồi của mảng thời trang cao cấp và trang sức. Dolce & Gabbana cũng đã đầu tư mạnh vào Trung Đông, đặc biệt là mảng kinh doanh nước hoa. Hãng đã mở bốn cửa hàng tại khu vực Vịnh chỉ trong quý cuối năm 2025, bao gồm một cửa hàng mỹ phẩm độc lập ở Dubai. Tổng doanh thu của Dolce & Gabbana năm ngoái đạt hơn 2 tỷ USD.

Cùng với đó, Sicily - quê hương của Domenico Dolce - đã trở thành một tài sản thương hiệu, một điểm đến của du lịch xa xỉ và một phần không thể tách rời trong chiến lược kinh doanh của Dolce&Gabbana.

Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, việc những người châu Âu giàu có du lịch qua Sicily là một truyền thống. Với sự chú ý mới này, vùng đất sở hữu phong cảnh đa dạng với biển, núi và núi lửa đã trở thành trung tâm văn hóa của giới nghệ sĩ, quý tộc, thậm chí cả hoàng gia. Đối với Dolce và Gabbana, những người phụ nữ thượng lưu này chính là những "tín đồ" tuyệt đối của vẻ đẹp thần thánh.