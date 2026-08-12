Đồng hồ hạng trung dần chiếm ưu thế trên thị trường

Khi cơn sốt đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ dần hạ nhiệt, một thế hệ người chơi đồng hồ mới đang thúc đẩy nhu cầu đối với những mẫu đồng hồ dễ tiếp cận hơn, vẫn đảm bảo thiết kế đẹp, chất lượng tốt và mang dấu ấn di sản thương hiệu...

Ảnh: Montredo

Hiện nay, ngày càng có nhiều người tiêu dùng trẻ tìm kiếm những mẫu đồng hồ có mức giá phải chăng hơn nhưng vẫn không phải đánh đổi về phong cách, mở ra cơ hội cho các thương hiệu giá tầm trung vốn đã đầu tư đáng kể để nâng cấp sản phẩm và hoạt động tiếp thị.

Nhóm khách hàng thuộc thế hệ Gen Z tuy có thể chưa đủ khả năng chi trả cho một chiếc Rolex trị giá 50.000 USD, nhưng vẫn có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn khác để theo đuổi.

THƯƠNG HIỆU NÀO ĐANG TĂNG TRƯỞNG MẠNH?

Khái niệm “giá phải chăng” trong ngành đồng hồ có sự khác biệt khá lớn tùy từng phân khúc. Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ phân loại các sản phẩm xuất khẩu của mình thành bốn phân khúc giá, từ dưới 250 USD cho đến trên 3.700 USD.

Để dễ hình dung, một chiếc Rolex Oyster Perpetual thường có giá bán lẻ hơn 6.000 USD. Các thương hiệu đang ghi nhận đà tăng trưởng gần đây - bao gồm Casio, Seiko và Citizen, được xem là “bộ ba lớn” của ngành đồng hồ Nhật Bản - đều được biết đến với các sản phẩm có giá dưới 1.000 USD.

Tất nhiên, các thương hiệu xa xỉ nổi bật nhất như Rolex hay Cartier vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với các dòng sản phẩm siêu cao cấp có giá trên 10.000 USD đóng góp phần lớn vào đà tăng trưởng chung của thị trường đồng hồ, theo dữ liệu từ Morgan Stanley.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các công ty vốn trước nay tập trung vào phân khúc giá thấp hơn - bao gồm các thương hiệu đồng hồ Mỹ và Nhật Bản thường bị bỏ qua trong các báo cáo phân tích thị trường vốn chủ yếu tập trung vào hàng xuất khẩu Thụy Sĩ - cũng đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, đồng thời từng bước định hướng người mua mới tiến dần lên các phân khúc cao cấp hơn.

Khái niệm “giá phải chăng” trong ngành đồng hồ có sự khác biệt khá lớn tùy từng phân khúc. Ảnh: Two Broke Watch Snobs

Trong tháng 7, Swatch Group công bố doanh số nửa đầu năm 2026 tăng 8,5%, nhờ nhu cầu mạnh đối với các dòng sản phẩm ở phân khúc phổ thông và tầm trung. Trong khi đó, Casio, Seiko và Citizen đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong tháng 5, với Seiko và Citizen lần đầu tiên vượt mốc doanh số 1 tỷ euro (khoảng 1,1 tỷ USD) mỗi năm.

Nỗ lực tái cấu trúc của Fossil, sau gần một thập kỷ theo đuổi mảng thiết bị đeo thông minh trước khi đóng cửa mảng smartwatch vào năm 2024, đang dần cho thấy kết quả tích cực nhờ thu hút khách hàng mới thông qua các thiết kế mang tính hoài cổ.

Ví dụ tiêu biểu nhất là việc thương hiệu này cho ra mắt trở lại mẫu đồng hồ “Big Tic” giá 195 USD từ năm 1999 vào tháng 3 vừa qua, được tạp chí GQ ca ngợi hồi đầu năm là “một kỳ tích của thiết kế bo tròn phong cách Y2K”.

Ảnh: A blog to Watch

Tương tự, bộ sưu tập Heritage 1917 của Movado - ra mắt vào mùa thu năm ngoái với mức giá từ 850 đến 1.895 USD - cũng lấy cảm hứng từ các thiết kế lưu trữ trong quá khứ và đã được công ty này nhắc đến như một trong những sản phẩm có doanh số ấn tượng trong các buổi báo cáo kết quả kinh doanh gần đây.

Ảnh: Hodinkee

Cổ phiếu của Fossil đã tăng hơn 75% trong sáu tháng qua, trong khi cổ phiếu của Movado Group tăng 57%, một phần nhờ vào cách hai thương hiệu này đáp ứng làn sóng người tiêu dùng trẻ mới. Cả hai thương hiệu cũng đang chú trọng hơn đến các xu hướng được ưa chuộng trong nhóm khách hàng nữ, như thiết kế mặt đồng hồ nhỏ hơn hoặc dáng hình chữ nhật.

CÁC THƯƠNG HIỆU GIÁ PHẢI CHĂNG ĐANG TIẾN LÊN PHÂN KHÚC CAO HƠN

Cùng lúc đó, các dòng đồng hồ tầm trung cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của những người chơi đồng hồ am hiểu. Nhiều người trong số họ nhận ra rằng không nhất thiết phải chi đến 10.000 USD mới có thể sở hữu một chiếc đồng hồ chất lượng cao.

Phiên bản mới nhất của dòng đồng hồ HydroConquest thuộc thương hiệu Longines (thuộc sở hữu của Swatch) - mẫu đồng hồ lặn Thụy Sĩ giá 2.200 USD ra mắt vào tháng 3 - là một ví dụ điển hình cho loại sản phẩm mới, vừa mang lại giá trị đẳng cấp, vừa có mức giá hợp lý, đáp ứng đúng kỳ vọng của giới sưu tầm.

Các dòng đồng hồ tầm trung cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của những người chơi đồng hồ am hiểu. Ảnh: Longines

Sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm chất lượng cao và mang tính đổi mới đang tạo điều kiện cho các thương hiệu giá trị như Seiko mở rộng danh mục sản phẩm.

Theo ông Musgrove, một thập kỷ trước, Seiko hiếm khi bán ra các mẫu đồng hồ có giá trên 1.000 USD. Nhưng hiện nay, thương hiệu này đã có nhiều sản phẩm được bán với giá trên 3.000 USD, đồng thời mở các cửa hàng chuyên biệt dành riêng cho dòng Grand Seiko, với mức giá khởi điểm hiện tại là 2.600 USD.

Nhìn chung, các thương hiệu đồng hồ giá phải chăng đã có sự cải thiện đáng kể về đổi mới sản phẩm, hoạt động tiếp thị và kênh phân phối, theo ông Jean-Philippe Bertschy, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Thụy Sĩ tại Vontobel.