Khi chăm sóc răng miệng cũng "sang trọng hóa"

Các thương hiệu đang nỗ lực nâng tầm việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa từ một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mỗi ngày trở thành một nghi thức chăm sóc bản thân đầy tận hưởng. Liệu công thức sản phẩm cầu kỳ và bao bì bắt mắt có thực sự giúp răng miệng khỏe mạnh hơn?

Ảnh: Bastét

Trước tiên là xà phòng rửa tay, rồi đến lăn khử mùi. Các loại serum chống lão hóa cho da giờ đây có giá lên tới hơn 500 USD, còn trên kệ siêu thị la liệt những chai sữa yến mạch đóng chai thủy tinh giá 15 USD. Và giờ đây, xu hướng “sang trọng hóa” đã tìm đến sản phẩm chăm sóc răng miệng.

Trong vài năm trở lại đây, nước súc miệng đựng trong những chai lọ có kiểu dáng gợi nhớ đến nước hoa, hay chỉ nha khoa đựng trong những hộp đựng bóng bẩy, đã bắt đầu xuất hiện trên kệ hàng. Từ những tuýp kem đánh răng có giá lên tới 30 USD, cho đến những chai nước súc miệng có tên gọi nghe như một loại nước hoa hơn là sản phẩm giúp hơi thở thơm mát, một làn sóng mới trong ngành chăm sóc răng miệng đang dần xóa nhòa ranh giới giữa công năng và thời trang.

Thay vì bị nhét vào một chiếc cốc cũ kỹ ở góc kệ nhà tắm, những chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng phiên bản mới ngày nay lại thường xuất hiện nổi bật trong các bức ảnh “góc bồn rửa mặt” trên mạng xã hội, được bày biện trang trọng bên cạnh một cây nến ba tim bấc và bộ sưu tập mỹ phẩm chăm sóc da được sắp xếp cẩn thận.

Làn sóng mới trong ngành chăm sóc răng miệng đang dần xóa nhòa ranh giới giữa công năng và thời trang. Ảnh: Akla

“Khi bệnh nhân đã sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm chăm sóc da cao cấp, thực phẩm bổ sung và các thói quen chăm sóc sức khỏe, thì việc họ cũng làm điều tương tự với chăm sóc răng miệng là điều hoàn toàn dễ hiểu,” bác sĩ Michael J. Wei, nha sĩ thẩm mỹ và phục hình tại Manhattan, chia sẻ.

Thế hệ thương hiệu chăm sóc răng miệng xa xỉ mới này thường sử dụng công thức thành phần “sạch”, hướng đến mục tiêu biến việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa từ một công việc nhàm chán trở thành một nghi thức chăm sóc bản thân đầy hưởng thụ.

Một báo cáo gần đây từ công ty nghiên cứu thị trường VLM đã mô tả khoang miệng bằng những ngôn từ có phần "hoành tráng" hơn những gì chúng ta thường nghe. Theo đó, họ gọi đây là “trung tâm mới của vẻ đẹp, sự trường thọ và cách thể hiện bản thân”, đồng thời nhấn mạnh sự chuyển dịch của ngành chăm sóc răng miệng từ “một nhu cầu vệ sinh cơ bản trở thành một trụ cột trong lối sống chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Ảnh: Moon Oral Care

Cùng với sự xuất hiện của những thương hiệu xem kem đánh răng gần như một loại nước hoa, hương bạc hà không còn là lựa chọn mặc định duy nhất. Thương hiệu Pháp Le Bon hợp tác cùng một xưởng chế tác hương liệu tại Grasse để tạo ra các sản phẩm của mình, với đủ loại hương từ nho đen cho đến hoa hồng và hoa cam, được đóng gói trong bao bì trông chẳng khác gì một lọ kem dưỡng tay.

Thương hiệu chăm sóc răng miệng đến từ Thụy Điển - Selahatin thậm chí còn mô tả sản phẩm của mình bằng ngôn ngữ hương liệu như trong ngành nước hoa. Selahatin gần đây đã hợp tác cùng nhà thiết kế thời trang Rick Owens để cho ra mắt bộ sưu tập giới hạn, trong đó có một loại kem đánh răng với hương đầu là vani Madagascar và hương nền là tiêu đen, được mô tả là gợi lên “khoảnh khắc chuyển hóa lặng lẽ”.

Ảnh: Dilettante

Không có gì bất ngờ khi ngay cả bàn chải đánh răng cũng đã trở thành một biểu tượng thể hiện gu thẩm mỹ. Thương hiệu Apirori bán các loại bàn chải với phần lông bàn chải bất đối xứng, được thiết kế để làm sạch bề mặt răng hiệu quả hơn, nhưng bảng màu nổi bật cùng chi tiết ánh vàng đặc trưng của thương hiệu cũng thu hút không kém phần công năng. Thương hiệu Thụy Sĩ Aurezzi còn đi xa hơn với bản chài có phần tay cầm mạ vàng 24k, có giá 49 bảng Anh.

Ảnh: Aurezzi

Trong khi đó, thương hiệu Machete bán những chiếc bàn chải được chế tác thủ công từ chất liệu acetate của Ý, được mô tả là “điểm nhấn thiết kế cho phòng tắm”, còn những ai yêu thích phong cách hoài cổ chắc chắn sẽ thích thú với các thiết kế mang hơi hướng cổ điển của Acca Kappa.

Ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn, các loại bàn chải của Curaprox có giá 5,90 bảng Anh, với 31 màu sắc khác nhau để lựa chọn. Bàn chải điện cũng đang dần chuyển từ tông trắng cứng nhắc sang các gam màu pastel nhẹ nhàng, tạo cảm giác dịu mắt hơn là nổi bật quá mức trong những bức ảnh khoe kệ đồ nhà tắm.

Những chiếc bàn chải được chế tác thủ công từ chất liệu acetate của Ý. Ảnh: Machete

Nhà tắm - vốn từng là góc nhà mang tính công năng thuần túy nhất - giờ đây đang nhanh chóng trở thành một trong những không gian được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng nhất trong nhà. Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng lớn hơn trong lối sống xa xỉ hiện đại.

Chăm sóc sức khỏe không còn chỉ giới hạn trong phạm vi tập luyện thể chất hay dinh dưỡng, mà đã trở thành một trụ cột quan trọng, định hình lối sống đương đại, từ các nghi thức chăm sóc da cho đến thẩm mỹ không gian sống. Ngành chăm sóc răng miệng cũng đang đi theo quỹ đạo tương tự, dần trở thành một lĩnh vực mà tính thủ công, thiết kế và trải nghiệm cảm quan được xem trọng không kém gì công năng sử dụng.