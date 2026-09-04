Sửa 5 luật trong lĩnh vực y tế, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Trình bày tóm tắt nội dung cơ bản dự thảo Luật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, cho biết về nguyên tắc xây dựng, dự án Luật chỉ tập trung vào các nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề, bao gồm: Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.
Mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cũng nêu rõ những nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi các luật: Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện các nội dung đã thực hiện việc phân định thẩm quyền. Các nội dung sửa đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.
Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết hồ sơ dự án Luật cơ bản đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa Tờ trình, dự thảo Luật và các tài liệu trong hồ sơ.
Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung dự thảo phần nội dung hợp nhất, kết quả tổng kết, thi hành các quy định liên quan đến những nội dung đề xuất sửa đổi dự án Luật; bổ sung nội dung thẩm định đối với một số chính sách mới tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Dược.
Thường trực Ủy ban cũng nhận thấy tên gọi và phạm vi sửa đổi của dự án Luật khác so với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (bỏ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dân số và thay bằng nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia).
Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ lý do thay đổi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 theo quy định.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật có một số nội dung nằm ngoài phạm vi được xác định theo Tờ trình của Chính phủ; một số nội dung chưa được đánh giá, thuyết minh rõ. Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng nguyên tắc, mục đích, quan điểm xây dựng Luật đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.
Dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất với quy định tại Luật Báo chí, Luật Việc làm, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Chuyển đổi số, Luật Tiếp cận thông tin và pháp luật có liên quan, nhất là các nội dung đang được xem xét sửa đổi, bổ sung (như Luật Đất đai, Luật Đầu tư).
Sau khi nghe các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận góp ý về tên gọi và phạm vi dự án Luật; về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật; việc cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; về tính thống nhất của hệ thống pháp luật...
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát phạm vi sửa đổi của từng luật, chỉ đưa vào dự án luật lần này những vấn đề thực sự cấp thiết, có cơ sở thực tiễn, đã rõ, đã được tổng kết thi hành, đã được thẩm định, đánh giá tác động đầy đủ và có đủ cơ sở để trình Quốc hội xem xét; chỉ đưa vào luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thống nhất giữa tờ trình, dự thảo luật và các tài liệu liên quan.
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