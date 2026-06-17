Tách bạch “hàng giả" và "hàng kém chất lượng" để tránh hình sự hoá

Ngày 17/6, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ
sung Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng để thẩm định.
Theo bản tổng hợp tiếp thu, giải trình, quá trình góp ý dự án
luật, nhiều ý kiến đã đề nghị cần tách bạch rõ “hàng giả về chất lượng" và
"hàng kém chất lượng".
Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng bản chất 2 hành vi trên là
khác nhau. "Hàng giả" là
hành vi cố ý trục lợi, trong khi "hàng kém chất lượng" có thể do lỗi
vô ý như bảo quản, vận chuyển hoặc yếu tố thời tiết (đặc biệt với nông sản, thực
phẩm).
Do đó, để tránh
hình sự hóa quan hệ kinh tế, nếu gộp chung mọi trường hợp chất lượng không đúng công bố là hàng giả thì doanh nghiệp chân chính có thể bị xử phạt oan sai
cho những lỗi khách quan.
Việc phân định rõ
giúp bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc nhưng gặp sự cố kỹ thuật, phù hợp với chính sách hỗ
trợ kinh tế tư nhân.
Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Công thương giải trình hiện nay, khái niệm hàng giả không còn bao
gồm hàng kém chất lượng mà chỉ bao gồm hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng
không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa (ví dụ: hàng hóa là mật ong nhưng thực chất là đường
cô đặc).
Hoặc hàng hóa
không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không
đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký (ví dụ như bình chữa cháy nhưng không có
công dụng chữa cháy trong vụ việc Tomoken).
Trong khi đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị
tiếp tục rà soát, làm rõ ranh giới giữa hàng giả với hàng xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng nhằm bảo đảm thống
nhất trong áp dụng pháp luật.
Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế xử lý đối với trường hợp
hàng hóa không đạt một số chỉ tiêu chất lượng đã công bố hoặc ghi nhãn để tránh
phát sinh khoảng trống pháp lý trong xử lý vi phạm.
Theo dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật, xu hướng nổi bật trong giai đoạn gần đây là sự
gia tăng mạnh của hành vi giả mạo về chất lượng, thay vì chỉ giả mạo hình thức
như giai đoạn trước.
Các đối tượng thực
hiện pha loãng hoặc thay đổi thành phần sản phẩm, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền
hoặc không rõ nguồn gốc, hạ chỉ tiêu kỹ thuật, thay đổi hoặc in lại hạn sử dụng,
chia nhỏ lô hàng để gửi mẫu đạt chuẩn đi kiểm nghiệm.
Đồng thời, xuất
hiện tình trạng giả mạo hồ sơ công bố tiêu chuẩn, phiếu kiểm nghiệm và giấy chứng
nhận chất lượng, giúp hợp thức hóa hàng kém chất lượng dưới dạng sản phẩm hợp
pháp.
Nhóm mặt hàng bị
giả mạo về chất lượng chủ yếu gồm dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột và sản
phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và
xăng dầu không chỉ gây tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn ảnh
hưởng tới an toàn thị trường, sự phát triển bền vững kinh tế.
Điển hình những vụ
án lớn bị phát hiện trong thời gian như vụ sản xuất, quảng cáo, phân phối sữa
giả của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Công ty ZHolding; vụ sản xuất
thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Công ty
Mediphar…
Dự thảo luật bổ sung khoản 2a Luật Thương mại số 36/2005/QH11 nêu rõ "hàng giả bao gồm hàng hóa thuộc một
trong các trường hợp sau đây, trừ hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và trường
hợp Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có
quy định khác về hàng giả thì thực hiện theo quy định đó:
- Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với
nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử
dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử
dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký;
- Hàng hóa có nhãn
hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân
sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã
số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức,
cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng
gói, lắp ráp hàng hóa;
- Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả, trong đó gồm
đề can, nhãn hàng hóa (bao gồm cả nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm, hàng
hóa), bao bì hàng hóa, các loại tem chất lượng, dấu chất lượng, tem truy xuất
nguồn gốc, phiếu bảo hành...