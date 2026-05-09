Truy tố Giám đốc Công ty Herbitech vì sản xuất hàng giả, rửa tiền

Đỗ Mến

09/05/2026, 08:52

Bị can đã thực hiện hành vi cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố, từ đó sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả; đồng thời hợp thức hóa và che giấu dòng tiền phạm tội...

Bị can Phạm Vũ Khiêm tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.
Bị can Phạm Vũ Khiêm tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Bị can Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, đại diện Công ty Herbitech) bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Bị can Trần Thị Huệ (vợ bị can Khiêm, quản lý, hỗ trợ điều hành Công ty Herbitech) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can còn lại là nhân sự phụ trách nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kế toán và tà chính của công ty cũng bị truy tố về các tội danh liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm giữ hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Công ty chuyên sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, các bị can thực hiện hành vi sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Theo đó, mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Các bị can điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định mức nguyên liệu, từ đó phê duyệt sản xuất và kiểm soát chất lượng. Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác xa với hồ sơ công bố sản phẩm nên các bị can lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật nhằm “hợp thức” sai phạm, che giấu hành vi vi phạm.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, cáo buộc thể hiện bị can Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 145 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị can gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước là hơn 55,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Các bị can sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội Rửa tiền.

Hiện các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 8 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên các tài sản và bất động sản, trong đó có 2 căn hộ chung cư mang tên vợ chồng Phạm Vũ Khiêm.

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

