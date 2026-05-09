Truy tố Giám đốc Công ty Herbitech vì sản xuất hàng giả, rửa tiền

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tối cao vừa ban hành cáo trạng
truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech
(Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.
Bị can Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, đại diện Công ty Herbitech) bị
truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ
gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Bị can Trần Thị Huệ (vợ bị can Khiêm, quản lý, hỗ trợ điều hành
Công ty Herbitech) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm
và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can còn lại là nhân sự phụ trách nghiên cứu sản phẩm,
kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kế toán và tà chính của công ty
cũng bị truy tố về các tội danh liên quan.
Theo cáo trạng, bị can Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm giữ hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của
Công ty Herbitech. Công ty chuyên sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, các bị can thực hiện hành vi sản
xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Theo đó, mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản
phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm
Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần,
giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.
Các bị can điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định
mức nguyên liệu, từ đó phê duyệt sản xuất và kiểm soát chất lượng. Do thành phần,
hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác xa với hồ sơ công bố sản phẩm nên các
bị can lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật nhằm “hợp thức” sai phạm, che giấu hành vi vi
phạm.
Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định
xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025,
Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ
cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ
đồng.
Đặc biệt, cáo buộc thể hiện bị can Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo
bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.
Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều
hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm
nghĩa vụ thuế.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Công ty
Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng.
Trong đó doanh
thu kê khai thuế là hơn 145 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp
thuế là hơn 190 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị can gây thiệt hại về thuế cho ngân
sách nhà nước là hơn 55,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm
tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm
Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc. Các bị can sử dụng doanh nghiệp
này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội Rửa tiền.
Hiện các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 8 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng đã kê biên các tài sản và bất động sản, trong đó có 2 căn hộ chung
cư mang tên vợ chồng Phạm Vũ Khiêm.