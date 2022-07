TAG Heuer Monaco "Dark Lord" 2022: Trở nên biểu tượng hơn

Một đặc điểm chung của tất cả mẫu đồng hồ kinh điển này là chúng đa số được tái bản liên tục kể từ lần đầu tiên được phát hành. Mỗi bản phát hành sau của những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng này đều cho thấy những cải tiến trong cách đồng hồ được chế tạo, hoàn thiện hoặc nâng cấp về kích thước hoặc màu sắc. Và đôi khi, một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng này được làm mới với một mẫu “song sinh” chả khác gì mấy – nhưng vẫn cháy hàng.

Monaco nguyên bản là chiếc đồng hồ vỏ vuông chịu nước đầu tiên trên thế giới, sở hữu bộ máy Calibre 11 – cũng là một trong những bộ máy chronograph tự động đầu tiên trên thế giới. Trong những năm qua, những mẫu Monaco cải tiến như Monaco V4 (2004) và Monaco V4 Tourbillon (2014) đã ra mắt các bộ chuyển động điều khiển bằng dây đai mang tính cách mạng cho tương lai của đồng hồ thời trang, dầu vậy phom dáng góc cạnh của Monaco đóng khung cho đồng hồ bấm giờ bi-compax của nó vẫn luôn được tôn trọng.

Lấy cảm hứng từ mẫu Monaco ‘Dark Lord’ ra đời vào những năm 1970, nay TAG Heuer quyết định hồi sinh với Monaco Formula 1 Grand Prix Special Edition mới. Đây là một mô hình đặc biệt để kỷ niệm việc nam diễn viên Jacob Elordi (được biết đến với vai diễn trong series Euphoria trên HBO) trở thành đại sứ thương hiệu mới nhất của hãng và kỷ niệm cuộc đua F1 Grand Prix cùng tên, do đó cỗ máy thời gian chính là một “Chúa tể Hắc ám” bằng titan đen toàn phần đích thực.

Mang trong mình vẻ quyến rũ bí ẩn, Monaco Formula 1 Grand Prix Special Edition được bao bọc trong vẻ huyền bí đơn sắc. Thay cho bố cục quen thuộc của các thành phần bằng thép không gỉ được chải và đánh bóng, ở đây chúng được hoàn thiện hoàn toàn bằng titan lớp 2 phủ DLC đen mờ và phun cát. Mặt số có hai kết cấu hình quạ với độ hoàn thiện hình tròn và hạt. TAG Heuer tiến xa hơn một bước so với các mẫu đồng hồ phủ DLC trước đây của hãng trong thiết kế bằng cách hoàn thiện các nút bấm hình cái nêm quen thuộc và núm điều chỉnh có chữ ký với cùng một màu đen mờ để tạo sự đồng nhất có mục đích.

Thật ngẫu nhiên, trước phiên bản đặc biệt Monaco Formula 1 Grand Prix, titan chỉ được sử dụng trên một chiếc đồng hồ bấm giờ Monaco khác, chính là mẫu Titan phiên bản giới hạn năm 2021 mà tay đua F1 Max Verstappen đã đeo trong Giải vô địch thế giới công thức 1. Nhẹ và cứng ở mức độ tương đương, titan dường như là vật liệu hoàn hảo cho một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao và nhiều người đã không hiểu tại sao TAG Heuer mất nhiều thời gian đến vậy trước khi đưa chất liệu này lên đồng hồ Monaco.

Mặt số của TAG Heuer Monaco “Dark Lord” là nơi khác biệt lớn nhất so với các mẫu cùng dòng trước đó và so với nguyên bản năm 1974, được bổ sung bởi kim và chỉ số mạ vàng hồng, kim chronograph màu đỏ trên mặt số, cũng như dây đeo da cá sấu đen. Các chỉ số dạng vạch bản to có rãnh, với phần rìa được đánh bóng và phần đáy rãnh được chải… tạo sự đối lập tinh tế. Kim đồng hồ kích thước lớn được hoàn thiện bằng lớp phủ vàng hồng 5N cũng được chải và đánh bóng, mang đến sự phong phú cho thiết kế “full black” này.

Lớp nền của mặt số được chia thành 2 phần. Phần trung tâm có hình tròn chứa các chi tiết chính, 2 mặt số phụ và lịch ngày hướng 6 giờ. Phần rìa có kết cấu “nhựa đường” rải sỏi độc đáo, chứa các vạch giờ màu rose-gold. Bên cạnh đó, TAG Heuer Monaco “Dark Lord” 2022 cũng từ bỏ kim chronograph màu cam - một chi tiết nổi tiếng của mẫu đời đầu, để chuyển sang kim chronograph có màu đỏ truyền thống hơn. Sự thay đổi này có thể sẽ làm thất vọng những người đam mê Monaco cổ điển, nhưng cũng là yếu tố giúp nó phân biệt với nguyên bản trong quá khứ.

Monaco Formula 1 Grand Prix Special Edition được kết hợp thích hợp với bộ máy Calibre Heuer 02. Là bộ máy chronograph tự động thế hệ mới được chế tạo dựa trên bản thiết kế CH80 ban đầu, Calibre Heuer 02 tự hào có khả năng kiểm soát bánh xe và dự trữ năng lượng trong 80 giờ. Động cơ này đã từng được dùng cho nhiều loại cỗ máy thời gian của TAG Heuer từ bộ sưu tập Autavia và Carrera, nhưng đối với Monaco Formula 1 Grand Prix Special Edition, động cơ đã được trang bị một cánh quạt mạ vàng hồng mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng từ chiếc ốp lưng mở.

TAG Heuer dùng ốp kính sapphire cho mặt lưng đồng hồ, nhưng vẫn duy trì khả năng chống nước 100 mét đáng nể của Monaco bằng thép không gỉ. Bên cạnh đó, các chi tiết trang trí Côtes de Genève xuất hiện như một lời khẳng định cho chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng này.

Tóm lại, cỗ máy thời gian này là sự kết hợp của các biến thể khác nhau của dòng Monaco trong nửa thế kỷ qua. Nó được làm bằng titan DLC màu đen, sở hữu bộ máy in-house, mặt số thể hiện sự khác biệt và các loại kết cấu đã liên kết sâu sắc đồng hồ này với xe đua. Nó được làm bằng vật liệu hiện đại và kỹ thuật hiện đại, lại còn rất bắt mắt. Với Monaco Formula 1 Grand Prix Special Edition, TAG Heuer đã làm cho một chiếc đồng hồ biểu tượng thậm chí còn trở nên biểu tượng hơn.

Vậy bạn nghĩ gì về phiên bản đặc biệt mới nhất của dòng Monaco? Nó có xứng đáng với giá chào bán là 7.750 Euro không?