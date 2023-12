Tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi, trái chủ có thể chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với giá 40.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo liên quan tới việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD.

Cụ thể, Novaland đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) về việc đàm phán với các trái chủ đối với lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Đây là lô trái phiếu được phát hành năm 2021 cho các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London, làm đại lý ủy thác. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Novaland.

Lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản đảm bảo, và sẽ đáo hạn vào năm 2026.

Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thoả thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành.



Cụ thể, đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024, các trái chủ đồng ý cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Trong đó, giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc ban đầu (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/một năm.

Nhóm trái chủ trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới.



Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới, Tập đoàn Novaland cho biết.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 15/12, giá cổ phiếu NVL tăng 3,68% lên 16.900 đồng/cổ phiếu và tăng gần 21% từ đầu năm đến nay và thấp hơn rất nhiều so với giá mức giá chuyển đổi trên.

Nếu chọn chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, các trái chủ sẽ có 3 lần thực hiện (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá giảm dần. Tập đoàn Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với 4 đợt, tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.

Hiện ngày hiệu lực của thỏa thuận mới vẫn chưa được xác định vì cần có sự phê duyệt của cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phê chuẩn từ tòa án có liên quan tại Singapore.

Tập đoàn Novaland cho biết việc tái cơ cấu các điều khoản của lô trái phiếu trên sẽ giúp giảm áp lực cho tập đoàn này trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn ổn định, sớm phục hồi và tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC), thông báo này là đề xuất chính thức đầu tiên về việc tái cấu trúc CB quốc tế. Mặc dù sẽ cần nhiều bước hơn nhưng VCSC đánh giá thông báo chính thức này là tích cực vì nó thể hiện NVL đã đạt được phần lớn đồng thuận từ đàm phán với các trái chủ.

Trước đó, vào ngày 25/09, Ad Hoc Group – là một nhóm gồm các trái chủ nắm giữ khoảng 75% tổng giá trị phát hành CB này – đã bày tỏ quan ngại về việc chậm thanh toán trên phương tiện truyền thông và yêu cầu NVL tăng tốc đàm phán để đạt được thỏa thuận đồng thuận.