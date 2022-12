Tài sản của người Mỹ “bốc hơi” vì chứng khoán lao dốc

Trang CNN Business dẫn số liệu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cách đây ít hôm cho thấy tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ đã giảm 400 tỷ USD trong quý 3, còn 143,3 nghìn tỷ USD. Trong đó, giá trị cổ phiếu do các hộ gia đình nắm giữ giảm 1,9 nghìn tỷ USD, còn giá trị bất động sản tăng 700 tỷ USD.

Cú giảm này diễn ra sau khi tài sản của người Mỹ đã “bốc hơi” hơn 6 nghìn tỷ USD trong quý 2, cũng chủ yếu do giá cổ phiếu sụt mạnh. Số liệu mà Fed đưa ra chưa tính đến yếu tố lạm phát.

Quý 3 tiếp tục là một quãng thời gian tồi tệ của chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 đã giảm 5,3% trong quý, nhưng gần đây đã hồi phục một phần.

Giá nhà ở Mỹ chỉ tăng 0,1% trong quý 3 so với quý trước - theo chỉ số giá nhà của Cơ quan Tài chính nhà ở Liên bang (FHFA).

Nợ của hộ gia đình ở Mỹ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng ít hơn so với trong quý 2. Trong đó, nợ vay thế chấp nhà tăng 6,6% và vay tiêu dùng tăng 7%, đều chậm hơn so với quý trước.

Dù tài sản của người Mỹ giảm, báo cáo của Fed cho thấy nhiều người Mỹ trung lưu và thu nhập cao vẫn giữ được nền tảng tài chính vững vàng nếu so với trước đại dịch - theo chuyên gia trưởng Kathy Bostjancic của công ty dịch vụ tài chính Nationwide. Giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ ở thời điểm cuối quý 3 cao gấp 7,7 lần so với thu nhập khả dụng. Ở thời điểm quý 4/2019, tỷ lệ này là 7 lần.

Điều này cho phép người Mỹ tiếp tục chi tiêu ngay cả khi lạm phát đẩy giá cả lên cao. Và nếu kinh tế Mỹ có sớm rơi vào suy thoái, bảng cân đối kế toán an toàn này sẽ ngăn nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái sâu - vị chuyên gia nhận định.

Sự sụt giảm tài sản gần đây của người Mỹ là sự đảo ngược xu hướng tăng mạnh mẽ bắt đầu từ giữa năm 2020, khi giá nhà và giá cổ phiếu cùng tăng bùng nổ. Tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ đạt đỉnh 150,1 nghìn tỷ USD vào quý 4/2020, sau đó đã giảm liên tiếp trong 3 quý.

Ngay cả khi Phố Wall trải qua nhiều biến động lớn và thị trường bất động sản Mỹ đi xuống trong năm nay, các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận ở nước này mới chỉ mất khoảng 7 nghìn tỷ USD tài sản từ đầu năm đến nay. Lượng tài sản ròng hơn 143 nghìn tỷ USD ở thời điểm cuối quý 3 vẫn lớn hơn nhiều so với mức 110,8 nghìn tỷ USD ghi nhận vào quý 1/2020, khi Covid-19 mới trở thành đại dịch.

“Bất chấp biến động trên thị trường chứng khoán, tài sản của người Mỹ chưa bị ảnh hưởng quá nhiều”, chuyên gia kinh tế Brian Bethune của trường Boston College nhận định về mức giảm tài sản của người Mỹ từ đầu năm.

Dù vậy, người Mỹ không lấy làm vui với tình hình tài chính của họ. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin CNN mới đây, khoảng một nửa số người Mỹ được hỏi nói rằng tình hình tài chính của họ tệ hơn cách đây 1 năm, khoảng 1/3 nói họ vẫn ở trong tình trạng như cũ, và chỉ 16% nói họ đã tốt lên.

Trong cuộc khảo sát của CNN vào tháng 12/2021, chỉ 1/3 nói tình hình tài chính của họ xấu đi so với năm trước.

Cuộc khảo sát mới nhất của CNN cho thấy 93% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ ít nhiều lo lắng về chi phí sinh hoạt hiện nay, trong đó khoảng 63% nói rất lo ngại. Hơn một nửa nói họ tin rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục xấu đi, 30% nói nền kinh tế đã ổn định, và chỉ 17% nói nền kinh tế đang tốt lên.