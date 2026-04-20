VPBank tăng vốn điều lệ lên 106.200 tỷ đồng trong năm 2026
Hà Anh
20/04/2026, 07:39
Đợt tăng vốn được chia làm hai giai đoạn - trong đó, giai đoạn 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 624.367.250 cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB-HOSE) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ bổ sung trong năm 2026, thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đó, VPB sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Theo kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo hai giai đoạn gồm:
Giai đoạn 1, VPB dự kiến phát hành 2.066.076.399 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở, để đảm bảo phân bổ hết toàn bộ số cổ phiếu trên và nâng số vốn điều lệ của VPB lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý 2-3/2026.
Giai đoạn 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 624.367.250 cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán.
Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý 3 và 4/2026, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành toàn bộ phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng.
Hiện VPB chỉ có cổ đông ngoại là Sumitomo Mitsui Banking Corporation duy nhất nắm giữ 15,005%. VPB cho biết với việc tăng vốn đợt 2 bằng việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Tùy thuộc đối tượng mua và giá trị thực phát hành, danh sách và mức sở hữu tương ứng của cổ đông nước ngoài sở hữu từ 5% so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ VPBank có thể thay đổi và số liệu chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị cập nhật vào Phương án tăng vốn này tại thời điểm triển khai đợt 2 gửi tới các cơ quan quản lý theo quy định.
Kết thúc quý 1/2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPB đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm trước; ngân hàng mẹ đóng góp 15.162 tỷ đồng, tăng 33,8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm.
Đáng chú ý là các công ty thành viên tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung như: VPBankS vẫn duy trì tăng trưởng quy mô mạnh mẽ tại các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ, môi giới cũng như số lượng khách hàng; mang về lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng. Nhờ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, Bảo hiểm OPES ghi nhận lợi nhuận 261 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. FE CREDIT duy trì xu hướng phục hồi, tiếp tục báo lãi trong quý đầu năm. Ngoài ra, GPBank đạt lợi nhuận hơn 400 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm, gần bằng kết quả của cả năm 2025.
