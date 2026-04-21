Tăng cường hợp tác Việt- Hàn trong phát triển giao thông và đô thị

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc lần này đã mở ra định hướng hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị tại Việt Nam…

Ngày 21/4/2026 tại Trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra hội đàm song phương giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Kim Yun-duk.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Kim Yun-duk nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông gây ra những hệ lụy đối với chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, việc tăng cường hợp tác song phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

PHÍA HÀN QUỐC MONG MUỐN CUNG CẤP ĐOÀN TÀU CHO TUYẾN METRO SỐ 2

“Chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 8/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo động lực thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Gần đây, Cục trưởng Cục Đường sắt thuộc MOLIT đã có cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt. Những hoạt động này cho thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực”, Bộ trưởng Kim Yun-duk chia sẻ.

Ông Kim Yun-duk cũng cho biết cho biết MOLIT sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị. Đồng thời, ông đề xuất thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc nhằm tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai bên.

Bộ trưởng Kim Yun-duk bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Tại hội đàm, đại diện các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng hải ngoại Hàn Quốc, nước này đã đưa vào vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao từ năm 2004 dựa trên công nghệ nước ngoài, sau đó, từng bước làm chủ và phát triển công nghệ riêng trong các khâu xây dựng, vận hành, bảo trì và sản xuất phương tiện. Hiện nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu tàu cao tốc sang nhiều quốc gia và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, trước mắt là cung cấp đoàn tàu cho tuyến metro số 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

“Việt Nam đang hướng tới phát triển và tự chủ trong lĩnh vực đường sắt. Do đó, phía Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác theo hướng chuyên sâu, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, qua đó, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững và tự chủ cho ngành đường sắt Việt Nam. Chúng tôi đề xuất tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 6/2026, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về đường sắt giữa hai nước đã ký kết năm 2025”, đại diện Hiệp hội bày tỏ.

Bên cạnh lĩnh vực đường sắt, phía Hàn Quốc còn mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển và hàng không, bao gồm việc huy động nguồn tài chính, triển khai các mô hình dự án ODA, PPP, xây dựng chính sách và đào tạo nhân lực.

CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC CŨNG MONG MUỐN THAM GIA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phía Hàn Quốc cũng đề nghị Bộ Xây dựng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào lĩnh vực phát triển đô thị tại Việt Nam, bao gồm xây dựng đô thị thông minh, đầu tư phát triển nhà ở, hợp tác xử lý các vấn đề đô thị như rác thải, môi trường và năng lượng, tăng cường năng lực xây dựng và hoàn thiện chính sách…

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh rằng cuộc hội đàm lần này không chỉ góp phần củng cố những kết quả hợp tác đã đạt được mà còn tạo động lực mạnh mẽ, mở ra các bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn đại biểu thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam

Với lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng cho biết Hàn Quốc hiện là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Kể từ năm 1996, Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn thành 9 dự án với tổng giá trị vốn vay hơn 1 tỷ USD và đang triển khai 6 dự án khác với tổng giá trị gần 600 triệu USD.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, MOLIT đã tích cực hợp tác, hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Xây dựng Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) năm 2023. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng ghi dấu ấn với nhiều dự án phát triển đô thị hiện đại, thông minh. Hiện, Tổng công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc đang triển khai dự án Khu đô thị mới Đông Nam tại tỉnh Hưng Yên. Hai bên đồng thời đã hợp tác hiệu quả trong việc thực hiện 3 dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Đối với các đề xuất hợp tác từ phía MOLIT, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Bộ Xây dựng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, song cần nghiên cứu phương thức triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả thực tiễn.

Bộ trưởng cũng trao đổi thêm về các nội dung phía Hàn Quốc quan tâm, như tiến độ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chính sách phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam và hoan nghênh sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án này.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất vào tháng 6/2026; thúc đẩy các dự án hợp tác theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị; triển khai các sáng kiến liên quan đến Trung tâm hợp tác đô thị thông minh Việt Nam - Hàn Quốc...