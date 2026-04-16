Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4, không để xảy ra tình trạng cắt giảm chuyến

Minh Kiệt

16/04/2026, 16:06

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...

Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4–1/5 năm 2026.

Theo Công điện, năm nay lưu lượng giao thông trong các kỳ nghỉ lễ dự báo tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống vận tải, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, trong khi thị trường nhiên liệu tiếp tục biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vận tải hành khách tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; không để xảy ra tình trạng hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp cắt giảm chuyến. Đồng thời, phải xử lý nghiêm hiện tượng lợi dụng dịp cao điểm để chèn ép khách, tăng giá trái quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng địa phương quản lý chặt hoạt động vận tải, xây dựng phương án tăng cường phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải trước biến động giá nhiên liệu.

Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt với xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, vận tải thủy ra đảo và tại các đầu mối giao thông lớn. Việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe phải được thực hiện nghiêm; các trường hợp lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát toàn bộ hạ tầng giao thông, kịp thời bổ sung hệ thống biển báo, gương cầu lồi, tiêu dẫn hướng tại các khu vực đèo dốc, miền núi, tầm nhìn hạn chế; đồng thời xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các trục chính ra vào Hà Nội, TP.HCM, khu vực ga tàu, sân bay, bến xe, bến tàu và các điểm diễn ra lễ hội.

Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm năng lực cấp cứu y tế tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực lưu lượng phương tiện lớn; phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các phương tiện vận tải và khu dịch vụ giao thông.

Công điện cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ; bố trí lực lượng trực 24/7 và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

13:49, 14/04/2026

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Tăng cường kiểm soát giá vé vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

07:32, 01/04/2026

Tăng cường kiểm soát giá vé vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

Siết quản lý giá cước vận tải, không để “té nước theo mưa” khi giá nhiên liệu tăng

14:18, 20/03/2026

Siết quản lý giá cước vận tải, không để "té nước theo mưa" khi giá nhiên liệu tăng

Từ khóa:

đầu tư Giao thông nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Tiêu điểm

Đọc thêm

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.

Dù ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,83% trong quý 1/2026, song cả 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho thấy nền kinh tế cần một chiến lược điều hành linh hoạt, "tăng tốc có điều kiện" để vừa hiện thực hóa mục tiêu bứt phá, vừa duy trì sự ổn định vĩ mô bền vững...

Từ ngày 16/4, Điều lệ mẫu mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai trên toàn quốc, với các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách,...

Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị bổ sung dự án hầm qua núi Cù Hin vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.750 tỷ đồng, nhằm tăng kết nối giữa sân bay Cam Ranh và Nha Trang...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Chứng khoán

2

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thị trường

3

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thế giới

4

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Thế giới

5

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy