Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4, không để xảy ra tình trạng cắt giảm chuyến

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4–1/5 năm 2026.

Theo Công điện, năm nay lưu lượng giao thông trong các kỳ nghỉ lễ dự báo tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống vận tải, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, trong khi thị trường nhiên liệu tiếp tục biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vận tải hành khách tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; không để xảy ra tình trạng hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp cắt giảm chuyến. Đồng thời, phải xử lý nghiêm hiện tượng lợi dụng dịp cao điểm để chèn ép khách, tăng giá trái quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng địa phương quản lý chặt hoạt động vận tải, xây dựng phương án tăng cường phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải trước biến động giá nhiên liệu.

Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt với xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, vận tải thủy ra đảo và tại các đầu mối giao thông lớn. Việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe phải được thực hiện nghiêm; các trường hợp lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát toàn bộ hạ tầng giao thông, kịp thời bổ sung hệ thống biển báo, gương cầu lồi, tiêu dẫn hướng tại các khu vực đèo dốc, miền núi, tầm nhìn hạn chế; đồng thời xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các trục chính ra vào Hà Nội, TP.HCM, khu vực ga tàu, sân bay, bến xe, bến tàu và các điểm diễn ra lễ hội.

Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm năng lực cấp cứu y tế tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực lưu lượng phương tiện lớn; phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các phương tiện vận tải và khu dịch vụ giao thông.

Công điện cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ; bố trí lực lượng trực 24/7 và thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.