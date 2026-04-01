Tăng cường kiểm soát giá vé vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

Gia Huy

01/04/2026, 07:32

Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn công tác để trực tiếp làm việc với nhiều địa phương, qua đó tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành giá cước vận tải đường bộ, đồng thời thúc đẩy các giải pháp bình ổn thị trường...

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn công tác nhằm trực tiếp làm việc với các địa phương trong công tác quản lý, bình ổn giá cước, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chuỗi cung ứng vận tải đường bộ vận hành thông suốt.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2026, đoàn sẽ làm việc với Sở Xây dựng và một số doanh nghiệp vận tải có mức tăng giá cước cao tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đắk Lắk. Ngoài các địa bàn nêu trên, trưởng đoàn được trao quyền chủ động điều chỉnh, bổ sung địa phương và đơn vị làm việc tùy theo diễn biến thực tế, với điều kiện thông báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ đoàn công tác, tập trung vào các nội dung trọng tâm như công tác chỉ đạo, điều hành giá cước; đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; cũng như việc thực hiện các quy định về kê khai và niêm yết giá.

Báo cáo cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế, qua đó đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về diễn biến giá cước, các giải pháp điều hành trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, cũng như đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ gần nhất kèm theo báo cáo, nhằm phục vụ công tác rà soát và đánh giá một cách toàn diện, khách quan.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kiểm soát giá cước vận tải, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó giữ ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động logistics trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của các Sở Xây dựng gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3 vừa rồi, đã có hàng trăm doanh nghiệp vận tải tại 30/34 tỉnh, thành phố thông báo kê khai tăng giá vé.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số lượng đơn vị tăng giá cao nhất, với 15 doanh nghiệp trên 96 tuyến vận tải, mức tăng dao động từ 5% đến 36%. Một số địa phương khác như Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An… cũng ghi nhận mức tăng cao, phổ biến từ 30–50%. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do giá dầu diesel và xăng trong nước tăng mạnh, khoảng 20–30%, kéo theo chi phí vận hành gia tăng.

Siết quản lý giá cước vận tải, không để "té nước theo mưa" khi giá nhiên liệu tăng

Bộ Xây dựng kiến nghị loạt giải pháp ổn định vận tải

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

biến động nhiên liệu Bộ Xây dựng Giá vé vận tải đường bộ Giao thông vận tải

Vietnam Airlines công bố kết quả tài chính 2025, đảm bảo kết nối và mục tiêu tăng trưởng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động Quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông...

Lâm Đồng đề xuất điều chỉnh quy hoạch khoáng sản bô xít và titan theo hướng linh hoạt và sát thực tế

Nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý tài nguyên cũng như tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất đưa 25.000 ha bô xít ra khỏi Quy hoạch 866...

Hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào điện gió ngoài khơi

Các khó khăn về cơ chế, chính sách và hạ tầng… trong phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam vẫn là những rào cản đáng kể, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chưa mạnh dạn mở rộng hiện diện trên thị trường.

Nâng cao vai trò của tư nhân trong phát triển lưới điện quốc gia

Bên cạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đang trở nên ngày càng cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu về điện và vốn không ngừng gia tăng...

TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

