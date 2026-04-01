Tăng cường kiểm soát giá vé vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn công tác để trực tiếp làm việc với nhiều địa phương, qua đó tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành giá cước vận tải đường bộ, đồng thời thúc đẩy các giải pháp bình ổn thị trường...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn công tác nhằm trực tiếp làm việc với các địa phương trong công tác quản lý, bình ổn giá cước, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chuỗi cung ứng vận tải đường bộ vận hành thông suốt.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2026, đoàn sẽ làm việc với Sở Xây dựng và một số doanh nghiệp vận tải có mức tăng giá cước cao tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đắk Lắk. Ngoài các địa bàn nêu trên, trưởng đoàn được trao quyền chủ động điều chỉnh, bổ sung địa phương và đơn vị làm việc tùy theo diễn biến thực tế, với điều kiện thông báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ đoàn công tác, tập trung vào các nội dung trọng tâm như công tác chỉ đạo, điều hành giá cước; đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; cũng như việc thực hiện các quy định về kê khai và niêm yết giá.

Báo cáo cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế, qua đó đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về diễn biến giá cước, các giải pháp điều hành trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, cũng như đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ gần nhất kèm theo báo cáo, nhằm phục vụ công tác rà soát và đánh giá một cách toàn diện, khách quan.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kiểm soát giá cước vận tải, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó giữ ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động logistics trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của các Sở Xây dựng gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3 vừa rồi, đã có hàng trăm doanh nghiệp vận tải tại 30/34 tỉnh, thành phố thông báo kê khai tăng giá vé.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số lượng đơn vị tăng giá cao nhất, với 15 doanh nghiệp trên 96 tuyến vận tải, mức tăng dao động từ 5% đến 36%. Một số địa phương khác như Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An… cũng ghi nhận mức tăng cao, phổ biến từ 30–50%. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do giá dầu diesel và xăng trong nước tăng mạnh, khoảng 20–30%, kéo theo chi phí vận hành gia tăng.