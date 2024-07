Tăng trưởng GRDP của Quảng Bình đứng thứ 29 cả nước

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, ước tính tổng sản phẩm (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 6 tháng đầu năm 2024 đạt 14.927,7 tỷ đồng, tăng 6,50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.731,0 tỷ đồng, tăng 2,96%, đóng góp 0,62 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 3.998,9 tỷ đồng, tăng 7,96%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đạt 7.709,1 tỷ đồng, tăng 7,03%, đóng góp 4,0 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 488,7 tỷ đồng, tăng 6,90% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 0,25 điểm phần trăm trong tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh này.

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2024 của tỉnh Quảng Bình tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 8,8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh này tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 6,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 14.255,1 tỷ đồng, tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước đạt 3.010,8 tỷ đồng, tăng 0,8%; khu vực ngoài nhà nước đạt 11.224,4 tỷ đồng, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9 tỷ đồng, giảm 24,0% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại tháng 6/2024 của tỉnh Quảng Bình tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 4.330,5 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh này đạt 25.590,9 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó các nhóm ngành đều tăng cao so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng và tăng cao nhất là nhóm lương thực, thực phẩm đạt 9.715,1 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, đóng góp tăng cao nhất 4,7 điểm phần trăm trong tổng số tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Trong tháng 6/2024, một chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao tại tỉnh Quảng Bình hấp dẫn du khách trong và ngoài nước sẽ diễn ra vào mùa cao điểm du lịch hè 2024 nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Quảng Bình hành trình khát vọng - phát triển” chào mừng lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm ngày Quảng quật khởi (15/7/1949-15/7/2024), 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2024)...

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Bình đã thu hút 2,44 triệu lượt khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Vì vậy, kéo theo đó là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tính chung 6 tháng đầu năm 2024 đạt 324,3 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Số lượt khách lưu trú đạt 975.517 lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 2.211,9 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành đạt 325,1 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ. Doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát của tỉnh Quảng Bình đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, trong đó: Vận tải hành khách đạt 511,0 tỷ đồng, tăng 15,8%; vận tải hàng hóa đạt 2.257 tỷ đồng, tăng 12,0%; dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt 189 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.