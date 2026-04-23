VN-Index kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/4/2026

Kết phiên VN-Index tăng 13,06 điểm, tương đương 0,7% lên mốc 1870,36 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,13 điểm, tương đương 0,83% xuống 253,23 điểm.

VN-Index tiếp tục tăng điểm trong khi độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng điểm trong khi độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm điểm. Sự hỗ trợ tích cực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường tiếp tục duy trì được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu chậm lại trong phiên thanh khoản gia tăng mạnh cho thấy áp lực cung đang lớn dần khi chỉ số tiến gần tới vùng kháng cự đỉnh cũ 1890-1900 điểm.

Nhà đầu tư chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá đạt kỳ vọng lợi nhuận hoặc khi thị trường tiếp cận các vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.

Hạn chế mở vị thế mua trading khi thị trường tiếp cận lại các vùng đỉnh cũ. Chỉ mở vị thế khi thị trường rung lắc, điều chỉnh về các vùng hỗ trợ và tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều và đang tích lũy tại các vùng hỗ trợ”.

Cổ phiếu VIN tiếp tục đóng vai trò động lực chính trong ngày hôm nay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index dịch chuyển vùng giằng co lên 1855 – 1890 trước khi đóng cửa tại mốc 1870,36 điểm, tăng hơn 13 điểm so với hôm qua; cổ phiếu Vin tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí và Truyền thông dẫn đầu đà giảm.

Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản và Ngân hàng có phiên giao dịch tích cực; dòng tiền có xu hướng cải thiện tại nhóm Ngân hàng hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì giao dịch thận trọng cho đến khi thị trường xác nhận xu hướng rõ ràng hơn”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index tiếp tục tăng điểm kiểm tra lại các vùng giá đỉnh lịch sử 1880 điểm - 1900 điểm thời điểm cuối tháng 02 và đầu tháng 03/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Cần lưu ý, các chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm sẽ đi vào vùng quá mua ngắn hạn.

Chúng tôi đã khá thận trọng trong những phiên gần đây, khuyến nghị nhà đầu tư vẫn duy trì tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu các mã yếu kém. Thị trường đã phân hóa mạnh và chất lượng thị trường đang suy giảm khi chỉ số VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư ngắn hạn hiện tại đang chịu áp lực giảm tỉ trọng đầu cơ với những bất ổn ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn đang đẩy giá dầu tăng cao trở lại. Bên cạnh đó sau giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý I, thị trường sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài và khoảng trống thông tin sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh, chúng tôi đánh giá vẫn có những cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt và sẽ thận trọng theo dõi giao dịch.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư tạm thời không nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến chỉ số trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 13,1 (+0,7%), đóng cửa tại mức 1870,4 điểm. Lực kéo chủ yếu đến từ VIC và nhóm ngân hàng quốc doanh (VCB, BID và CTG) giúp chỉ số duy trì đà tăng điểm trong phiên hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi có 208 mã giảm giá.

VN-Index tiếp tục tăng nhưng chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hôm nay không quá tích cực. Lực tăng chính vẫn đến từ cổ phiếu VIC đi kèm một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Tuy nhiên, áp lực bán đã gia tăng trong phiên hôm nay và kéo giảm đa số các nhóm ngành. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng khi chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh mạnh trong trường hợp các cổ phiếu nhóm Vingroup giảm điểm sau một nhịp tăng mạnh vừa qua. Vì vậy, nhà đầu tư tạm thời không nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến chỉ số trong các phiên tới”.

VN-Index đang tích lũy trong xu hướng tăng và đà tăng còn tiếp tục

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tăng điểm nhưng rung lắc mạnh phiên hôm nay khi chỉ số tiệm cận kháng cự kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy lực cung giá thấp được hấp thụ tốt. Chỉ số tiếp tục vận động trên hỗ trợ kỹ thuật là MA5 phiên. Đồng thời, các nhóm ngành đang xoay vòng ở đà tăng với nhóm Ngân hàng đang quay trở lại vị thế dẫn dắt trong khi nhóm Vingroup, Bán lẻ điều chỉnh nhẹ. Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index đang tích lũy trong xu hướng tăng và đà tăng còn tiếp tục trong phiên còn lại trước khi nghỉ lễ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng đang trong nhịp điều chỉnh. NĐT hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh”.

Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu sau giai đoạn tăng nóng vừa qua

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến spinning top ở quanh mốc 1870 cho thấy sự chậm lại của đà tăng của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD đều hướng lên cho thấy chỉ số vẫn đang duy trì nhịp tăng vốn có. Tuy nhiên, chỉ báo RSI cũng đã tiến vào vùng quá mua nên mức độ rung lắc có thể sẽ gia tăng trong những phiên tới, và chỉ số có thể sẽ cần một nhịp tích lũy ngắn hạn để củng cố động lực tăng bền vững hơn. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band. Đồng thời chỉ báo RSI đi ngang, phản ánh xu hướng vận động tích lũy ngắn hạn, do đó cần lưu ý khả năng rung lắc có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới.

Diễn biến giằng co và rung lắc trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp tăng mạnh. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu sau giai đoạn tăng nóng vừa qua. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, và đang có tín hiệu tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu hoặc nhóm ngành có câu chuyện riêng. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ dài hạn thuyết phục với tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu và canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm đầu tư công, dầu khí và vận tải biển”.

Chỉ số nhiều khả năng cần thêm một vài phiên điều tiết cung trong biên độ dự đoán là 1845–1890 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Đánh giá tổng quan, phiên 23/04 là phiên chịu tác động mạnh nhất từ lực bán trong các phiên gần đây, xét cả về độ bao phủ lẫn cường độ. Dù vậy, VN-Index vẫn vận động trên MA5 và giữ quán tính tăng, qua đó duy trì khả năng hướng lên vùng 1900–1920 điểm. Tuy nhiên, với áp lực bán hiện tại, chỉ số nhiều khả năng cần thêm một vài phiên điều tiết cung trong biên độ dự đoán là 1845–1890 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.