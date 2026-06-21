Đưa thông tin “đúng” nhưng phải “đáng”

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…

Các nhà báo và đại diện doanh nghiệp cùng phân tích để báo chí và doanh nghiệp củng cố niềm tin với nhau trong bối cảnh bùng nổ thông tin.

Tại diễn đàn “Báo chí – Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai” diễn ra sáng 20/6 tại Hội báo toàn quốc 2026, các diễn giả là các nhà báo và đại diện doanh nghiệp đã cùng nhau phân tích, mổ xẻ các vấn đề để báo chí và doanh nghiệp sát cánh cùng nhau, báo chí tiếp tục giữ được vai trò dẫn dắt trong bối cảnh bùng nổ thông tin, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo AI đang có xu hướng lấn lướt hiện nay.

NIỀM TIN ĐƯỢC TẠO DỰNG TỪ THÔNG TIN ĐÚNG

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong việc kết nối thông tin với bối cảnh xã hội, giúp công chúng hiểu đúng vấn đề và thúc đẩy các cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Khi thông tin được hiểu đúng, niềm tin sẽ được củng cố, khi niềm tin được củng cố, xã hội sẽ có thêm động lực để hành động.

“Tuy nhiên, niềm tin không phải điều mặc nhiên tồn tại. Niềm tin phải được xây dựng từ thông tin đúng, đối thoại có trách nhiệm và những hành động thực chất có thể kiểm chứng”, bà Nhi nói.

Đề cập tới thực trạng thông tin hiện nay, bà Nhi cho rằng mạng xã hội có khả năng tác động rất nhanh tới cảm xúc của người đọc. Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lại dễ lan truyền và tạo ảnh hưởng rộng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động đối thoại, minh bạch thông tin để bảo vệ uy tín của mình, đồng thời báo chí cần duy trì cơ chế thông tin hai chiều nhằm giúp công chúng tiếp cận đầy đủ bản chất sự việc.

Từ góc độ doanh nghiệp tài chính, ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB, cho biết Việt Nam hiện có 137 triệu kết nối di động, 85,6 triệu người dùng internet và 78 triệu tài khoản mạng xã hội. Theo ông Công, xã hội hiện nay không thiếu thông tin, nhưng lại đang đối mặt với thách thức về niềm tin đối với thông tin. Trong thời đại AI và mạng xã hội bùng nổ, bài toán lớn nhất không còn là tiếp cận thông tin mà là nhận diện được đâu là thông tin đáng tin cậy.

Để minh họa cho tác động của khủng hoảng niềm tin, đại diện của MB nêu dẫn chứng từ sự sụp đổ của Lehman Brothers năm 2008 và cuộc khủng hoảng tại Silicon Valley Bank năm 2023. Khi niềm tin của công chúng bị tổn thương, làn sóng rút tiền, bán tháo cổ phiếu diễn ra, khiến các tổ chức tài chính nhanh chóng mất thanh khoản. “Niềm tin là tài sản vô hình nhưng khi mất đi thì thiệt hại hoàn toàn hữu hình”, ông Công nhận định.

Trong nền kinh tế số, công nghệ giúp kết nối, dữ liệu giúp vận hành nhưng niềm tin mới là yếu tố khiến xã hội chấp nhận và đồng hành. Niềm tin không được tạo ra bằng lời kêu gọi mà được hình thành từ hành động và được củng cố bằng sự thật. Vị đại diện MB cũng cho rằng khách hàng có thể đến với ngân hàng vì sản phẩm, nhưng sẽ ở lại vì niềm tin.

Do đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm duy trì sự minh bạch, bảo đảm an toàn tài sản, bảo vệ dữ liệu và tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Đồng thời, báo chí và doanh nghiệp cần tăng cường cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và tương tác để cùng xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

BÁO CHÍ PHẢI CHÂN THỰC, HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ TÍCH CỰC

Dẫn dắt phần thảo luận về niềm tin trong bối cảnh hiện nay, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Le Bros, đặt vấn đề liệu niềm tin của công chúng có đang bị lung lay trước sự bùng nổ của tin giả và các nội dung thiếu kiểm chứng trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cho rằng niềm tin là giá trị vĩnh hằng. Báo chí có tính chính danh và phải bảo vệ sự thật. Trong thời đại tin giả phát triển mạnh, mọi thông tin cần được kiểm chứng, xác nhận từ nhiều nguồn trước khi công bố.

Bà Vũ Thị Ánh Hồng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính, cho rằng niềm tin của công chúng chỉ được hình thành khi báo chí thực hiện tốt vai trò truyền tải sự thật và lan tỏa thông tin chính xác. Dẫn lại câu chuyện nhập khẩu phế liệu giai đoạn 2018-2019, khi xuất hiện lo ngại Việt Nam trở thành “bãi rác của thế giới”, bà Hồng cho biết báo chí đã vào cuộc làm rõ thông tin, thúc đẩy cơ quan quản lý có giải pháp xử lý phù hợp.

Để báo chí và doanh nghiệp đồng hành cùng nhau, ngoài truyền thông chính sách, báo chí cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe tâm tư, kiến nghị của doanh nghiệp, từ đó cùng đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tiễn. Doanh nghiệp cũng phải mạnh dạn cung cấp thông tin cho báo chí chứ trước nay vẫn có tình trạng doanh nghiệp e dè không dám nói hoặc chưa thực sự quan tâm phản hồi tới báo chí.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, ví niềm tin là hạ tầng mềm của xã hội. Báo chí có lúc chạy theo view nên đưa tin thiếu kiểm chứng, thiếu chân thực. Dần dần mất độc giả. “Chúng ta có thể chậm nhưng nó phải tin thật và sạch, có luận giải vấn đề, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Doanh nghiệp cũng phải xây dựng niềm tin bằng định hướng kinh doanh làm đúng, bảo vệ môi trường”, ông Vũ nói.

Ông Đào Quang Bính, Phó chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (người thứ tư từ phải sang), nhấn mạnh rằng báo chí không chỉ chọn thông tin "đúng" mà còn phải "đáng".

Phát biểu tại phiên toạ đàm, ông Đào Quang Bính, Phó chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, khẳng định niềm tin là nền tảng tinh thần đặc biệt quan trọng đối với báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam, báo chí đang hoạt động trong môi trường mà mạng xã hội cũng đưa tin, AI cũng có thể tạo ra nội dung. Chính vì vậy, yếu tố tạo nên khác biệt của báo chí chính thống là khả năng kiểm chứng, xác minh và bảo đảm tính chân thực của thông tin. “Báo chí muốn duy trì niềm tin phải đặt tính chân thật và kiểm chứng lên hàng đầu”, ông Bính nói.

Tuy nhiên, thông tin báo chí không chỉ cần đúng mà phải hữu ích, mang lại giá trị tích cực cho xã hội, góp phần định hướng và thúc đẩy sự phát triển. Thông tin trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam trước nay luôn hướng tới sự tích cực. “Báo chí không chỉ chọn “đúng” mà phải chọn “đáng”. Thông tin phải đem lại hiệu quả tích cực cho xã hội thì mới sử dụng còn nếu gây hại thì không sử dụng. Bởi tiêu chí cuối cùng của báo chí là thông tin đem lại hữu ích cho xã hội”, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam nói.

Trả lời câu hỏi làm thế nào kiến tạo cầu nối giữa báo chí và doanh nghiệp, lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết trải qua 35 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam hiện nay đã nâng lên một bước nữa là sát cánh cùng doanh nghiệp. Báo chí kinh tế có lợi thế bởi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của báo chí rồi. Tuy nhiên, toà soạn phải có mối liên hệ hữu cơ với bộ phận truyền thông của doanh nghiệp, thấu hiểu doanh nghiệp thì mới tạo ra cầu nối. “Chúng tôi có một phòng để giao tiếp với nhân viên truyền thông (PR) của doanh nghiệp. Bất kỳ thông tin gì chuyển tải về ngay”, ông Bính nói.

Phát biểu tại phiên toạ đàm, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết nguồn thu của báo chí chủ yếu từ doanh nghiệp, vai trò của doanh nghiệp hết sức quan trọng với báo chí. Nên rất cần sự đồng hành. Nhưng thời gian qua, mối quan hệ này đi theo diễn biến khác. Dẫn đến doanh nghiệp e ngại, kêu ca báo chí làm việc không lành mạnh. “Báo chí và doanh nghiệp phải đồng hành chứ không phải mang suy nghĩ ông cần tôi chứ tôi không cần ông”, ông Minh nói.