Tập đoàn Keio (Nhật Bản) hợp tác cùng Cen Land nâng tầm hệ sinh thái bất động sản tại Việt Nam

Thị trường bất động sản được nhận định là đang bước vào giai đoạn mới – giai đoạn phát triển thực chất và bền vững hơn. Điều này đòi hỏi thị trường phải có nhiều dòng vốn, đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với những thương hiệu lớn trên thế giới…

Đón đầu vận hội này và hiện thực hóa chiến lược phát triển, ngày 22/04/2026, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land), Trường Cao đẳng Kinh tế & Công nghệ (Cen EcoTech) đã chính thức ký kết hợp tác với Tập đoàn Keio (Nhật Bản) nhằm cùng nhau tập trung nguồn lực vào đầu tư phát triển bất động sản và đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thỏa thuận hợp tác, Cen Land cam kết sẽ ưu tiên cho Tập đoàn Keio tham gia với tư cách là nhà đầu tư chiến lược vào các dự án bất động sản do Cen Land phát triển hoặc quản lý. Đồng thời, thông qua việc ký kết với Cen EcoTech, Keio sẽ xây dựng, tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Tốt nghiệp các "Khóa học Keio", sinh viên Cen EcoTech được đảm bảo việc làm tại chính Tập đoàn Keio và các doanh nghiệp đối tác hàng đầu tại Nhật Bản. Lộ trình này còn giúp nhân lực Việt Nam nâng cao năng suất lao động và trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch Cen Land, bày tỏ: bất động sản Việt Nam luôn hấp dẫn dòng vốn ngoại, song dòng vốn hiện nay mang tính chọn lọc cao, thường chỉ hướng tới các dự án tiềm năng và bền vững. Chúng tôi quan niệm một dự án bền vững là dự án thu hút được đông đảo người dân về ở, tạo được dòng tiền và là niềm tự hào của cư dân. Do đó, trong hơn 2 thập kỷ hoạt động, Cen Land luôn tìm kiếm và hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới nhằm tạo dựng những dự án chất lượng, góp phần nâng tầm hệ sinh thái bất động sản cũng như hạ tầng đô thị Việt Nam.

Thông tin về Tập đoàn Keio, ông Vũ cho biết đơn vị này có bề dày lịch sử hơn 110 năm, đóng vai trò then chốt trong việc định hình hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị tại Nhật Bản với thế mạnh cốt lõi trong lĩnh vực vận hành đường sắt. Keio đã phát triển thành công hệ sinh thái 54 công ty thành viên bao gồm các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và dịch vụ dựa trên mô hình đô thị hiện đại. Trên trường quốc tế, Keio Group được biết đến là một thương hiệu hàng đầu trong việc chuyển giao công nghệ quản trị và triển khai các dự án hạ tầng mang tính bền vững cao.

"Việc hợp tác với Keio là bước đi đột phá, cộng hưởng ngoại lực, từ nguồn vốn đến kinh nghiệm quản trị quốc tế để đẩy mạnh mảng phát triển dự án bất động sản của Cen Land. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là xây dựng nên công trình nhà ở mà còn tạo được những biểu tượng bất động sản thể hiện được những khát vọng mang giá trị nhân văn và tầm nhìn mới”, ông Vũ chia sẻ thêm.

Theo ông Nobuo Kaneko, lãnh đạo Tập đoàn Keio, hợp tác với CenLand là dấu mốc quan trọng để Keio mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Qua liên minh này, Keio mong muốn mang đến nguồn vốn trực tiếp, tiêu chuẩn quản trị hiện đại và kinh nghiệm TOD. Sự am hiểu tường tận nhu cầu nội địa của Cen Land kết hợp cùng nguồn lực tài chính và tiêu chuẩn quản trị quốc tế từ Keio Group sẽ tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo, nâng cao khả năng quản trị vận hành và từng bước đầu tư, phát triển hệ sinh thái đô thị bền vững, đồng thời, kiến tạo năng lực cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho cả hai quốc gia.