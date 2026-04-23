Tập đoàn Keio (Nhật Bản) hợp tác cùng Cen Land nâng tầm hệ sinh thái bất động sản tại Việt Nam

Phan Dương

23/04/2026, 10:40

Thị trường bất động sản được nhận định là đang bước vào giai đoạn mới – giai đoạn phát triển thực chất và bền vững hơn. Điều này đòi hỏi thị trường phải có nhiều dòng vốn, đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với những thương hiệu lớn trên thế giới…

Đón đầu vận hội này và hiện thực hóa chiến lược phát triển, ngày 22/04/2026, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land), Trường Cao đẳng Kinh tế & Công nghệ (Cen EcoTech) đã chính thức ký kết hợp tác với Tập đoàn Keio (Nhật Bản) nhằm cùng nhau tập trung nguồn lực vào đầu tư phát triển bất động sản và đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thỏa thuận hợp tác, Cen Land cam kết sẽ ưu tiên cho Tập đoàn Keio tham gia với tư cách là nhà đầu tư chiến lược vào các dự án bất động sản do Cen Land phát triển hoặc quản lý. Đồng thời, thông qua việc ký kết với Cen EcoTech, Keio sẽ xây dựng, tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Tốt nghiệp các "Khóa học Keio", sinh viên Cen EcoTech được đảm bảo việc làm tại chính Tập đoàn Keio và các doanh nghiệp đối tác hàng đầu tại Nhật Bản. Lộ trình này còn giúp nhân lực Việt Nam nâng cao năng suất lao động và trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch Cen Land, bày tỏ: bất động sản Việt Nam luôn hấp dẫn dòng vốn ngoại, song dòng vốn hiện nay mang tính chọn lọc cao, thường chỉ hướng tới các dự án tiềm năng và bền vững. Chúng tôi quan niệm một dự án bền vững là dự án thu hút được đông đảo người dân về ở, tạo được dòng tiền và là niềm tự hào của cư dân. Do đó, trong hơn 2 thập kỷ hoạt động, Cen Land luôn tìm kiếm và hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới nhằm tạo dựng những dự án chất lượng, góp phần nâng tầm hệ sinh thái bất động sản cũng như hạ tầng đô thị Việt Nam.

Thông tin về Tập đoàn Keio, ông Vũ cho biết đơn vị này có bề dày lịch sử hơn 110 năm, đóng vai trò then chốt trong việc định hình hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị tại Nhật Bản với thế mạnh cốt lõi trong lĩnh vực vận hành đường sắt. Keio đã phát triển thành công hệ sinh thái 54 công ty thành viên bao gồm các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và dịch vụ dựa trên mô hình đô thị hiện đại. Trên trường quốc tế, Keio Group được biết đến là một thương hiệu hàng đầu trong việc chuyển giao công nghệ quản trị và triển khai các dự án hạ tầng mang tính bền vững cao.

"Việc hợp tác với Keio là bước đi đột phá, cộng hưởng ngoại lực, từ nguồn vốn đến kinh nghiệm quản trị quốc tế để đẩy mạnh mảng phát triển dự án bất động sản của Cen Land. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là xây dựng nên công trình nhà ở mà còn tạo được những biểu tượng bất động sản thể hiện được những khát vọng mang giá trị nhân văn và tầm nhìn mới”, ông Vũ chia sẻ thêm.

Theo ông Nobuo Kaneko, lãnh đạo Tập đoàn Keio, hợp tác với CenLand là dấu mốc quan trọng để Keio mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Qua liên minh này, Keio mong muốn mang đến nguồn vốn trực tiếp, tiêu chuẩn quản trị hiện đại và kinh nghiệm TOD. Sự am hiểu tường tận nhu cầu nội địa của Cen Land kết hợp cùng nguồn lực tài chính và tiêu chuẩn quản trị quốc tế từ Keio Group sẽ tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo, nâng cao khả năng quản trị vận hành và từng bước đầu tư, phát triển hệ sinh thái đô thị bền vững, đồng thời, kiến tạo năng lực cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho cả hai quốc gia.

Tại lễ ký kết, hai bên cũng để ngỏ khả năng nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhằm tận dụng bề dày kinh nghiệm của Keio Group trong việc phát triển các mô hình đô thị gắn liền với mạng lưới đường sắt hiện đại.

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

16:29, 22/04/2026

Giá vật liệu xây dựng leo thang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào

16:29, 22/04/2026

Nhà thầu xây dựng đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

14:28, 22/04/2026

Khẳng định vị thế đắt giá của bất động sản nội đô, The Rey Edition - bộ sưu tập duplex tại Rivea Residences nổi lên như một tài sản "3 trong 1": vừa hữu hạn để trở thành tài sản sưu tầm gia tăng giá trị, vừa khai thác dòng tiền, vừa định hình chuẩn sống riêng cho giới tinh hoa.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị trên địa bàn, qua đó xác lập cơ sở quan trọng cho quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Bất kỳ một dự án bất động sản dù là nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội, đều phải trải qua quy trình đầu tư phức tạp với nhiều nhóm chi phí. Các chi phí cùng trực tiếp cấu thành nên giá sản phẩm gồm chi phí đất đai, chi phí vốn, chi phí xây dựng… trong đó, chi phí xây dựng là biến số khó lường nhất, khi giá vật liệu xây dựng gần đây có nhiều biến động…

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

1

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Bất động sản

2

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Tiêu điểm

3

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Kinh tế xanh

4

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Du lịch

5

Dệt lại thế giới thời trang từ những sợi chỉ ban đầu

Kinh tế xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

