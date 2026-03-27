TCX chi 1.155,8 tỷ đồng trả cổ tức 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
Theo đó, TCBS dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/4/2026, ngày thanh toán dự kiến 8/5/2026.
Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 1.155,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.
Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2024.
Mới đây, Chủ tịch HĐQT của TCBS đã phê duyệt chủ trương thực hiện phương án vay hợp vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 488 triệu USD.
Các ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd., Ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd., Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg, Mizuho và Mizuho Bank, Ltd. và Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh cho vay và dựng sổ khoản vay. Ngoài ra, Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. cũng sẽ giữ vai trò đại lý tín dụng.
HĐQT của TCBS giao Ban Tổng Giám đốc đánh giá, đề xuất và thực hiện phương án vay vốn theo chủ trương đã được phê duyệt nêu trên.
Trước đó, ngày 2/3/2026, TCBS đã hoàn tất phân phối 275.475 cho 22 người lao động. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý I-II/2026.
Phương án phát hành này đã được cổ đông TCBS thông qua bằng văn bản hồi cuối tháng 12/2025.
Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.
Hoàn tất đợt phát hành này, TCBS tăng vốn điều lệ thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.
Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của TCBS đạt 2.041 tỷ đồng, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2025 lợi nhuận trước thuế cả năm của công ty ghi nhận ở mức kỷ lục 7.109 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và tăng gần 50% so với cả năm 2024.
TCX phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên
07:37, 14/01/2026
TCX muốn xin ý kiến cổ đông vay 50 triệu USD
18:59, 15/12/2025
TCX chốt ngày lấy ý kiến cổ đông để trả cổ tức 2024 bằng tiền hoặc cổ phiếu
KBC thế chấp "tài sản hình thành" tại Láng Hạ cho ngân hàng
Tính đến cuối năm 2025, KBC ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.530 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng 1A Láng Hạ.
Dược Hậu Giang trao đổi với cổ đông lớn để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
DHG có tổng cộng 4.185 cổ đông trong đó Công ty cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho) sở hữu 51,01 % vốn cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31% vốn cổ phần của Công ty; 4.183 cổ đông còn lại nắm giữ 5,68%.
Trước thềm đại hội cổ đông, nhóm quỹ ngoại VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại PNJ
9 quỹ thành viên thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 4,6397% vốn điều lệ của PNJ.
Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay
MBS đang nghiên cứu theo mô hình các nước trên thế giới đang triển khai vàng phái sinh và kỳ vọng là một trong số ít công ty chứng khoán đầu tiên tham gia vào thị trường này trong nửa cuối năm 2026.
Vợ chồng Chủ tịch HQC đăng ký nhận cổ phiếu hoán đổi nợ
Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngay 31/3 đến ngày 29/4.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: