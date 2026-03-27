TCX chi 1.155,8 tỷ đồng trả cổ tức 2024

Theo đó, TCBS dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/4/2026, ngày thanh toán dự kiến 8/5/2026.

Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 1.155,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2024.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT của TCBS đã phê duyệt chủ trương thực hiện phương án vay hợp vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 488 triệu USD.

Các ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd., Ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd., Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg, Mizuho và Mizuho Bank, Ltd. và Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh cho vay và dựng sổ khoản vay. Ngoài ra, Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. cũng sẽ giữ vai trò đại lý tín dụng.

HĐQT của TCBS giao Ban Tổng Giám đốc đánh giá, đề xuất và thực hiện phương án vay vốn theo chủ trương đã được phê duyệt nêu trên.

Trước đó, ngày 2/3/2026, TCBS đã hoàn tất phân phối 275.475 cho 22 người lao động. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý I-II/2026.

Phương án phát hành này đã được cổ đông TCBS thông qua bằng văn bản hồi cuối tháng 12/2025.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.

Hoàn tất đợt phát hành này, TCBS tăng vốn điều lệ thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của TCBS đạt 2.041 tỷ đồng, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2025 lợi nhuận trước thuế cả năm của công ty ghi nhận ở mức kỷ lục 7.109 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và tăng gần 50% so với cả năm 2024.