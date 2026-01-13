Tết này lên biên giới Lao Bảo dạo phố đêm, khám phá chợ phiên Việt – Lào

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Nguyễn Thuấn
13/01/2026, 18:32
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo sẽ tổ chức phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ phiên biên giới, hướng tới tạo điểm nhấn du lịch, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tăng sức hút cho vùng biên Quảng Trị...
Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo cho biết, địa phương đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc trong những ngày cận Tết, với trọng tâm là phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ phiên biên giới Lao Bảo. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới cho người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh khi về với vùng biên giới phía Tây Quảng Trị.
Theo kế hoạch, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được tổ chức trên đoạn đường dài khoảng 430 m, kéo dài từ khu vực Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đến đường Lê Quý Đôn. Tuyến phố đi bộ hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ trong hai ngày 30 và 31/1/2026, tương ứng ngày 12 và 13 tháng Chạp âm lịch.
Không gian phố đi bộ được thiết kế mở, tạo điều kiện để người dân và du khách vừa tham quan, mua sắm, vừa trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực trong không khí Tết sớm nơi vùng biên.
Với quy mô trên 60 gian hàng, phố đi bộ Nguyễn Huệ được chia thành nhiều khu vực chuyên đề. Nổi bật là khu ẩm thực món ngon Việt – Lào, nơi giới thiệu các món ăn đặc trưng của cư dân hai bên biên giới; khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản OCOP của địa phương và các vùng lân cận; cùng khu biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian về đêm.
Song song với phố đi bộ, chợ phiên biên giới Lao Bảo sẽ chính thức khai mạc từ 6 giờ ngày 31/1/2026 tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo. Phiên chợ được tổ chức theo hướng tái hiện không gian giao thương truyền thống vùng biên, gắn với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc và cư dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào.
Điểm nhấn của chợ phiên là không gian “Sắc màu vùng cao”, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và nước bạn Lào. Bên cạnh đó, khu vực “Hương vị biên giới” hứa hẹn thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá ẩm thực, với nhiều món ăn mang đậm bản sắc vùng biên giới, được chế biến và giới thiệu trực tiếp tại chợ.
Một điểm mới đáng chú ý trong các hoạt động lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Ban tổ chức khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng mã QR để thanh toán không tiền mặt, đồng thời áp dụng truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các sản phẩm trưng bày, buôn bán tại phố đi bộ và chợ phiên. Đây được xem là bước đi phù hợp nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo sự thuận tiện cho du khách và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiện đại ngay tại khu vực biên giới.
Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được địa phương xây dựng phương án cụ thể. Các tiểu ban chuyên trách được phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đối với người dân và du khách.
Theo Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo, việc tổ chức phố đi bộ và chợ phiên biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng biên, thúc đẩy phát triển du lịch – thương mại địa phương.
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
