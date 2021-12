Thận trọng lên cao, sức cầu toàn thị trường rất đuối

Nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng vẫn đang giao dịch khá tích cực, nhưng không phản ánh hết diễn biến thị trường sáng nay. Thanh khoản tiếp tục xuống rất thấp bất chấp đêm qua chứng khoán thế giới phản ứng mạnh mẽ với các động thái của FED.

Mối lo lớn nhất của chứng khoán toàn cầu dường như được hóa giải đêm qua khi những thông tin đánh giá của FED không “cứng rắn” hơn những gì thị trường kỳ vọng. Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng bùng nổ hơn 1%.

Diễn biến này lẽ ra phải tạo hào hứng hơn trên thị trường Việt Nam. Chứng khoán châu Á sáng nay cũng tăng khá tốt. Tuy nhiên VN-Index lại chỉ có vài phút đầu tiên sau khi mở cửa là mạnh. Chỉ số lên cao nhất cũng chỉ trên tham chiếu 0,46%. Độ rộng cũng tốt nhất những phút này, với khoảng 210 mã tăng/118 mã giảm.

Sau đó thị trường trượt dốc. VN-Index lại có đỉnh thứ hai khoảng sau 10h, nhưng tại đỉnh này độ rộng chỉ còn 186 mã tăng/234 mã giảm. Như vậy đà nảy lên của chỉ số chỉ do vào trụ tác động.

Thực vậy, VN30-Index cũng chỉ đạt đỉnh cao ngay những phút đầu tiên mở cửa, sau đó trượt dốc liên tục, thậm chí còn không có được đỉnh cao thứ hai như VN-Index lúc 10h. Cổ phiếu diễn biến mạnh nhất ở nhịp tạo đỉnh thứ hai ở chỉ số là VIC khi tăng từ 100.000 đồng lên 101.500 đồng, tương đương 1,5% trong khoảng 10 phút. GAS cũng bùng nổ từ khoảng 9h45 đến hơn 10h, tăng đâu đó 2,5% trong một nhịp ngắn.

Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại các blue-chips suy yếu rất nhanh. Bản thân VIC cũng lao dốc trở lại và kết phiên sáng đã giảm 0,3% so với tham chiếu. GAS vẫn đang tăng 0,92% so với tham chiếu nhưng so với mức tăng 2,46% lúc đạt đỉnh thì cũng đã bốc hơi khá nhiều.

Thống kê diễn biến sáng nay, tất cả các cổ phiếu VN30 đều đang trượt dốc ở mức độ khác nhau. Có 14 mã đang tụt dốc trên 1% so với giá đỉnh đầu phiên. Nhóm ngân hàng đang bốc hơi mạnh nhất, ví dụ VPB từ tăng 1,01% thành giảm 1,3%; TPB từ tăng 1,35% thành giảm 0,77%; HDB tăng 1,5% đảo chiều thành giảm 0,5%...

VN-Index đến hơn 10h30 đã lao dốc tới tham chiếu. Mức giảm sâu nhất chỉ số này mất khoảng 1,7 điểm. Mức giảm không đáng kể nhưng vẫn thể hiện khả năng nâng đỡ thị trường rất kém của các trụ. Mặt khác, độ rộng thu hẹp đáng kể, đến cuối phiên sáng chỉ còn 168 mã tăng/264 mã giảm.

VN30-Index rất yếu sáng nay

Nhóm cổ phiếu Midcap vẫn đang tốt nhất nếu nhìn vào chỉ số. Midcap-Index chốt phiên sáng tăng 0,68% trong khi Smallcap tăng 0,29%, Vn30 giảm 0,24% và VN-Index tăng 0,08%. Tuy nhiên độ rộng của Midcap cũng không chênh lệch nhiều, với 34 mã tăng/29 mã giảm. Smallcap khá yếu với 62 mã tăng/103 mã giảm.

Giao dịch sôi động đang tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ và các mã vật liệu xây dựng. LDG, QCG, ROS, DLG, QBS... đang tăng kịch trần và thu hút giao dịch hàng triệu cổ phiếu. Toàn sàn HoSE có 10 mã trần và khoảng 75 mã tăng trên 1%. Sức nóng không có gì đáng kể, trừ một vài cổ phiếu cụ thể.

Giao dịch sáng nay thận trọng khá bất ngờ khi lẽ ra việc cởi bỏ áp lực thông tin từ FED sẽ giúp thị trường mạnh mẽ hơn. Đặc biệt cổ phiếu blue-chips giao dịch quá kém, độ rộng chỉ có 10 mã tăng/16 mã giảm. Mã tăng mạnh nhất là PDR trên tham chiếu 1,7%. Nhóm trụ mạnh nhất chỉ là VCB tăng 0,3%, GAS tăng 0,92%. Cổ phiếu ngân hàng còn lại hầu hết giảm giá, VIC, VHM, HPG, SAB cũng giảm.

Thanh khoản thị trường cũng tụt xuống đáy mới, với 12.544 tỷ đồng khớp lệnh sàn HoSE, giảm 10% so với sáng hôm qua. Vn30 khớp đặc biệt thấp với chưa tới 3.356 tỷ đồng, chính thức lập đáy 8 tuần. Hai mã giao dịch nhiều nhất thị trường là SSI và VPB, giá đều giảm hơn 1%. Blue-chips thuộc VN30 thanh khoản cao nhất kế tiếp là HPG, chỉ đứng thứ 15 thị trường.

Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường có thể thận trọng nhất định, nhưng không phải lần đáo hạn nào cũng như vậy. Nếu tâm lý thị trường mạnh mẽ, phiên đáo hạn phái sinh thậm chí có thể tăng bùng nổ. Khối ngoại cũng không phải là lý do khiến thị trường èo uột. Trên HoSE giá trị bán ra của khối ngoại chỉ đạt 462,7 tỷ đồng, chiếm 3,5% giao dịch thị trường mà thôi. Khối này cũng mua ròng 33,5 tỷ ở HoSE. VPB bị bán ròng nhiều nhất với 126,5 tỷ đồng, TCH với 22,5 tỷ. Tuy nhiên nhiều mã mua khá tốt như VIC, HPG đều trên 30 tỷ đồng mà giá vẫn không mạnh.