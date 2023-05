Tháng 4/2023, thanh khoản tăng mạnh trên HNX, khối ngoại mua ròng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết chỉ số HNX – Index trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX biến động khá mạnh trong tháng 4/2023 với những phiên tăng, giảm điểm có biên độ lớn từ đầu tháng và có xu hướng phục hồi vào cuối tháng.

Theo đó, kết thúc ngày 28/4/2023, chỉ số VN-Index chỉ giảm 0,01% so với tháng trước, ở mức 207,48 điểm - trong khi đó, thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước.



Cụ thể: với 20 phiên giao dịch được thực hiện trong tháng 4/2023, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 95,6 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1.349 tỷ đồng/phiên, tăng 52% về khối lượng giao dịch và tăng 46% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Đáng chú ý, giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 chiếm ưu thế với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.246 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 20,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,16% khối lượng giao dịch và 77,71% giá trị giao dịch toàn thị trường.

HNX cho biết, cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất là mã chứng khoán SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với tỷ trọng 25,91% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 506 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 9,6% tương đương hơn 187 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Về diễn biến giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán KTS của CTCP Đường KonTum với mức tăng 71% (tương đương 10.300đ/cp) đạt 24.800 đồng/cp, đứng thứ 2 là cổ phiếu SIC của CTCP ANI với mức tăng 44,1% (tương ứng 12.100 đồng/cp) đạt 39.600 đồng/cp. Tiếp sau đó là cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam có mức tăng 43,01% (tương ứng 4.000 đồng/cp) đạt 13.300 đồng/cp; tiếp đến là cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương có mức tăng 36,56% (tương ứng 3.400 đồng/cp) đạt 12.700 đồng/cp.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tháng thứ 7 liên tiếp với giá trị mua ròng hơn 1.296 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 1.905 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 608 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 9,2% toàn thị trường) - trong đó, cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam với tỷ trọng 0,26% tương đương 5,6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 0,13% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên trong tháng 4/2023 có giá trị giao dịch hơn 261 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,9% toàn thị trường), trong đó giá trị bán ròng của khối này đạt 61,9 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 4/2023, thị trường niêm yết HNX không có thêm doanh nghiệp mới niêm yết cổ phiếu và có thêm 02 doanh nghiệp niêm yết bổ sung hơn 9,79 triệu cổ phiếu.