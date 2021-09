Tháng 8, vốn hoá trên HNX đạt 394 nghìn tỷ đồng, giảm 5%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 8/2021 với thanh khoản tăng 32,7% , chỉ số ngành tài chính có mức tăng 84,43 điểm.

Cụ thể: thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 8 với HNXIndex đạt 342,81 điểm, tăng 8,8% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,4 tỷ cổ phiếu (tăng 30,7% so với tháng 7), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 85,1 nghìn tỷ đồng (tăng 40,4% so với tháng 7).

Như vậy, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 158 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 32,7%, giá trị giao dịch đạt hơn 3.870 tỷ đồng/phiên, tăng 40,4% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 8 đạt hơn 394 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với cuối tháng trước.

Tất cả các chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó ngành tài chính có mức tăng mạnh nhất 84,43 điểm, tương ứng 11,93%, đạt 792,2 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp tăng 33,25 điểm (12,87%) đạt 291,63 điểm, và ngành Xây dựng tăng 28,96 điểm (12,19%) đạt 266,57 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 30,14 điểm (8,07%) đạt 403,75 điểm tại thời điểm cuối tháng 8/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 75,86 điểm (11,26%) đạt 749,68 điểm.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tăng 18,04% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.727 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 47,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,66% khối lượng giao dịch và 55,92% giá trị giao dịch toàn thị trường.

HNX cũng cho biết các 4 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tháng 8/2021 gồm: VGS (CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE) tăng 120,39% (tương đương 18.300 đồng/CP) so với tháng trước, đạt 33.500 đồng/CP;Tiếp đến là các cổ phiếu SMT (CTCP Sametel) tăng 98,67% (tương đương 7.400 đồng/CP), đạt 14.900 đồng/CP, cố phiếu AAV (CTCP Việt Tiên Sơn địa ốc) tăng 84,55% (tương đương 10.400 đồng/CP) đạt 22.700 đồng/CP, cổ phiếu NSH (CTCP Nhôm sông Hồng) tăng 84,38% (tương đương 5.400 đồng/CP) đạt 11.800 đồng/CP.

Về khối lượng giao dịch, trong tháng 8, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường với thị phần đạt 14,34% khối lượng toàn thị trường tương đương hơn 498 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam có thị phần 7,57% với KLGD hơn 263 triệu cổ phiếu.

Tháng 8/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá sôi động, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 1.765 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 1.611 tỷ đồng.



Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 154 tỷ đồng. Trong đó các cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất là PVI với hơn 18,7 triệu cổ phiếu, tiếp đến là VND với KL mua hơn 10,6 triệu cổ phiếu, DXS với KL mua đạt 5,19 triệu cổ phiếu, PVS với KL mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu.