Thanh Hóa chốt giá khởi điểm 222 tỷ đồng cho khu đất có vị trí “đắc địa” tại Sầm Sơn

Theo đó, khu đất có diện tích 8.092m2 đã được phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 222 tỷ đồng và có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày phê duyệt. Đây là khu đất tọa lạc ở vị trí “đắc địa”, được hình thành trên cơ sở nền của trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn cũ và phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, di dời một số hộ dân xung quanh.

Hiện tại, khu đất trên đã được UBND thành phố Sầm Sơn hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và san lấp tạo "mặt bằng sạch", đảm bảo người trúng đấu giá có thể thực hiện dự án ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trên khu đất sẽ hình thành một tòa cao ốc đa chức năng với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm và 17 căn nhà ở liền kề cao 5-9 tầng, 1 tầng hầm. Dự án này được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có thời gian tối đa không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, với mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trong phương án đấu giá đã được phê duyệt trước đó, đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng khu đất gồm: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh.

Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm triển khai các bước công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện các bước tiếp theo.

Công an tỉnh được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Sầm Sơn trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá; đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, Công an thành phố Sầm Sơn, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.