Thanh Hoá dự chi gần 430 tỷ khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 4022/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ; các công trình hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ gây mất an toàn.

Theo quyết định trên, tỉnh Thanh Hoá bố trí kinh phí xử lý các công trình đã được cấp có thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; các công trình theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trong đó, địa phương này ưu tiên hỗ trợ xử lý, khắc phục các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè bị hư hỏng nặng, sạt lở, xói mòn do mưa lũ, mất an toàn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, diện tích đất canh tác, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân; duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, Thanh Hoá sẽ hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư công trình do cấp có thẩm quyền quyết định. Phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) do ngân sách huyện tự đảm bảo.

Quy mô và tổng mức đầu tư dự kiến của các công trình tại quyết định này được tổng hợp qua kết quả kiểm tra hiện trạng, đề xuất của các địa phương và ý kiến tham gia của các sở, ngành chuyên môn, trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Quy mô, tổng mức đầu tư cụ thể của từng công trình sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo phù hợp theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế của từng địa phương.

Trường hợp tổng mức đầu tư dự kiến của các công trình cao hơn tổng mức đầu tư công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì các địa phương phải chủ động cân đối nguồn kinh phí để thực hiện đối với phần chênh lệch tăng lên; trường hợp tổng mức đầu tư công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt thấp hơn so với tổng mức đầu tư dự kiến, thì các địa phương phải hoàn trả phần chênh lệch cho ngân sách tỉnh theo quy định.

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh Thanh Hoá dự kiến hỗ trợ 429,9 tỷ đồng, không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 15C đoạn qua huyện Mường Lát bị sụt lún, sạt lở nghiêm trong do mưa lớn vừa qua

Trong đợt này, Thanh Hoá bố trí khoảng 50% phần ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Phần kinh phí còn thiếu sẽ được tổng hợp, bố trí sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này 215,5 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2024.