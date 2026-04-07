Thanh Hóa: Giao 20,1 ha đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới hơn 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 với diện tích hơn 20,1 ha cho Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong tại xã Lưu Vệ...

Quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 với tổng diện tích 201.788,9 m2 (khoảng 20,18 ha) cho Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER. Điểm đáng chú ý là toàn bộ diện tích này đã được UBND xã Lưu Vệ xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án nhanh chóng bước vào giai đoạn thi công.

Cơ cấu sử dụng đất được phân chia thành ba nhóm chính. Nhóm đất ở liền kề và biệt thự có diện tích 61.415,9 m2, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, hình thành nên khu dân cư chính của dự án. Nhóm đất hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng rộng 126.981,2 m2, bao gồm đất giao thông nội khu chiếm phần lớn (103.366,8 m2), cùng với cây xanh, bãi đỗ xe, mặt nước, trạm xử lý nước thải, nhà văn hóa và đất tái định cư. Nhóm đất thương mại, dịch vụ có diện tích 13.391,8 m2, được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần, thời hạn 50 năm.

Phối cảnh dự án

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án dự kiến xây thô hoàn thiện mặt trước 190 căn liền kề và 20 căn biệt thự. Phần còn lại gồm 264 lô đất liền kề và 24 lô đất biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Dự án cũng bố trí 7 lô đất tái định cư để đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.700 người. Dự án không có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Về phương án đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đồng bộ các công trình trong phạm vi dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, san nền, giao thông, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và trạm xử lý nước thải. Sau khi hoàn thành, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và đất tái định cư được bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định. Phần nhà ở xây thô và công trình thương mại dịch vụ do nhà đầu tư hoàn thiện đồng bộ, quản lý vận hành kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.229 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 37.839.423.000 đồng; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 1.191.615.826.000 đồng. Nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu, vay và huy động hợp pháp của nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Người mua nhà ở gắn liền với đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Đáng chú ý, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vì dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký. Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER (trụ sở tại xã Quảng Ninh, Thanh Hóa) được xác định là chủ đầu tư duy nhất từ năm 2023. Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; sử dụng đất đúng mục đích; triển khai ngay hạ tầng khu tái định cư và được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định.