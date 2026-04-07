Thanh Hóa: Giao 20,1 ha đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới hơn 1.200 tỷ đồng

Thiên Anh

07/04/2026, 10:44

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 với diện tích hơn 20,1 ha cho Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong tại xã Lưu Vệ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 với tổng diện tích 201.788,9 m2 (khoảng 20,18 ha) cho Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER. Điểm đáng chú ý là toàn bộ diện tích này đã được UBND xã Lưu Vệ xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án nhanh chóng bước vào giai đoạn thi công.

Cơ cấu sử dụng đất được phân chia thành ba nhóm chính. Nhóm đất ở liền kề và biệt thự có diện tích 61.415,9 m2, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, hình thành nên khu dân cư chính của dự án. Nhóm đất hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng rộng 126.981,2 m2, bao gồm đất giao thông nội khu chiếm phần lớn (103.366,8 m2), cùng với cây xanh, bãi đỗ xe, mặt nước, trạm xử lý nước thải, nhà văn hóa và đất tái định cư. Nhóm đất thương mại, dịch vụ có diện tích 13.391,8 m2, được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần, thời hạn 50 năm.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án dự kiến xây thô hoàn thiện mặt trước 190 căn liền kề và 20 căn biệt thự. Phần còn lại gồm 264 lô đất liền kề và 24 lô đất biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Dự án cũng bố trí 7 lô đất tái định cư để đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.700 người. Dự án không có quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Về phương án đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đồng bộ các công trình trong phạm vi dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, san nền, giao thông, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và trạm xử lý nước thải. Sau khi hoàn thành, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và đất tái định cư được bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định. Phần nhà ở xây thô và công trình thương mại dịch vụ do nhà đầu tư hoàn thiện đồng bộ, quản lý vận hành kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.229 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 37.839.423.000 đồng; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 1.191.615.826.000 đồng. Nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu, vay và huy động hợp pháp của nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Người mua nhà ở gắn liền với đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Đáng chú ý, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vì dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký. Công ty cổ phần đầu tư Quảng Xương CENTER (trụ sở tại xã Quảng Ninh, Thanh Hóa) được xác định là chủ đầu tư duy nhất từ năm 2023. Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; sử dụng đất đúng mục đích; triển khai ngay hạ tầng khu tái định cư và được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định.

Thanh Hóa siết chặt quản lý dự án Bình An Plaza, ngăn "điểm nóng"

18:00, 10/03/2026

Thanh Hóa siết chặt quản lý dự án Bình An Plaza, ngăn

Thanh Hóa khởi công khu công nghiệp thông minh hơn 1.300 tỷ đồng

08:54, 15/10/2025

Thanh Hóa khởi công khu công nghiệp thông minh hơn 1.300 tỷ đồng

Dự án khu đô thị hơn 3.600 tỷ đồng tại Thanh Hóa bắt đầu triển khai

06:00, 14/10/2025

Dự án khu đô thị hơn 3.600 tỷ đồng tại Thanh Hóa bắt đầu triển khai

Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...

Huế chủ động xây "lá chắn" trước thiên tai ngày càng cực đoan

Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ thể chế, công nghệ đến hạ tầng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước rủi ro khí hậu...

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

Loạt dự án đầu tư công "đắp chiếu" kéo dài

Loạt dự án đầu tư công “đắp chiếu” kéo dài

Loạt dự án ký túc xá sinh viên, nhà ở công nhân, đường giao thông tại Hải Phòng được đầu tư bằng vốn ngân sách triển khai dở dang do cấp vốn nhỏ giọt…

Dự án phát triển đô thị tại Hải Phòng vướng thủ tục pháp lý

Dự án phát triển đô thị tại Hải Phòng vướng thủ tục pháp lý

Nhiều dự án đô thị, du lịch quy mô lớn trên địa bàn Hải Phòng rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài do vướng mắc quy hoạch, thủ tục pháp lý…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

