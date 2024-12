Thanh Hoá "lập kỷ lục" mới trong thu ngân sách

Báo cáo tại kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết tỉnh này có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu được hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hoá năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%); sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 của Thanh Hoá ước tăng 19,25%, là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực tăng mạnh như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch, doanh thu vận tải...

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm nay, Thanh Hoá thu ngân sách Nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng (vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ), cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh này đạt kết quả tích cực; thu hút đầu tư gấp 1,3 lần về số dự án và 15,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư công, tính đến ngày 30/11/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 10.300 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...

Ngoài những kết quả đạt được, ông Thi cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; số lượt khách du lịch tuy tăng mạnh, song tỷ trọng khách lưu trú thấp.

Chưa thu hút được nhiều dự án công nghệ cao; tiến độ của một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công của một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị vật tư y tế chưa được giải quyết dứt điểm...