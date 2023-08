Thanh khoản bất ngờ giảm mạnh phiên chiều, cổ phiếu ngân hàng thay trụ

Thị trường hồi lên chậm chạp trong phiên chiều nay trên nền thanh khoản giảm tới 30% so với buổi sáng. VIC tiếp tục “chìm” sâu hơn, nhưng may mắn có loạt cổ phiếu ngân hàng nổi lên thay thế. VN-Index đóng cửa tăng trở lại 0,23% so với tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giảm cân bằng và lợi thế thuộc về vốn hóa. VN30-Index kết phiên tăng nhẹ 0,17% với 13 mã tăng/14 mã giảm. Tuy vậy nếu xét riêng phiên chiều, nhóm này hồi giá khá nhiều. Thống kê có 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tụt sâu hơn. Độ rộng không cải thiện nhiều cho thấy giá hồi trong tư thế giảm.

Tuy nhiên tổng thể độ rộng của thị trường khá tốt. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 231 mã tăng/228 mã giảm, đóng cửa ghi nhận 281 mã tăng/203 mã giảm. Trạng thái giằng co kéo thêm khi biên độ ở cổ phiếu không có cải thiện rõ rệt. HoSE chỉ có 107/231 cổ phiếu tăng giá đạt biên độ trên 1%. Phía giảm có 47/228 mã đạt biên độ hơn 1%.

Hiện tượng giằng co trong nhóm blue-chips lớn là nguyên nhân khiến đà tăng giảm tốc. VIC có phiên chiều khá yếu, rơi sâu thêm 0,47% so với phiên sáng và đóng cửa giảm tổng cộng 2,01%, lấy đi gần 1,3 điểm ở VN-Index và 1,5 điểm ở VN30-Index. Áp lực bán chưa dừng lại ở VIC khi thanh khoản phiên chiều lên tới 641,2 tỷ đồng, đẩy giao dịch cả ngày đạt 1.322,7 tỷ đồng. Kể từ khi đạt đỉnh ngày 16/8 vừa qua, VIC liên tục xuất hiện chuỗi phiên thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng, nhưng giá không thể tăng nổi. Đặc biệt trong 7 phiên gần nhất VIC luôn tái diễn tình trạng tăng trước giảm sau trong ngày, bất kể là giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn tham chiếu.

VIC gây ảnh hưởng xấu lên chỉ số nhưng chiều nay xuất hiện một số trụ khác bù trừ tác động. VCB khá ấn tượng với màn bứt phá ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Chốt phiên sáng trụ này tăng 0,57%, chiều nay lên tiếp 1,03% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 1,61%. VCB cộng cho chỉ số 1,7 điểm, tức là bù lại hết mức giảm ở VIC. Đó là một phần lý do VN-Index vượt qua được tham chiếu.

Ngoài ra, VPB cũng tăng 2,71%, BID tăng 0,88%. Nhóm ngân hàng blue-chips có thêm SHB tăng 1,24%, STB tăng 0,32%, đều là những mã có cải thiện tích cực trong phiên chiều.

Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VCB chiều nay tăng khá tốt.

Dù vậy nhóm blue-chips vốn hóa hàng đầu ngoài VCB không có mã nào thật sự xuất sắc. VNM giảm 0,64%, TCB giảm 0,29%, MSN giảm 0,87% còn GAS, CTG tăng yếu. Nhóm tầm trung tốt hơn với MWG tăng 2,32%, GVR tăng 2,23%, BCM tăng 2,74%, nhưng ảnh hưởng tới VN-Index rất hạn chế.

Dòng tiền vào nhóm blue-chips chiều nay cũng suy yếu, giao dịch chỉ đạt 3.148 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với phiên sáng. Không chỉ vậy, giao dịch tập trung chủ yếu vào VIC, SSI, MWG, HPG, STB, chiếm trên 57% thanh khoản cả rổ. Sàn HoSE phiên chiều cũng ghi nhận thanh khoản giảm 30%, chỉ đạt 8.247 tỷ đồng.

Thanh khoản giảm mạnh không đủ để tạo hiệu ứng giá mạnh mẽ, chủ yếu cổ phiếu hồi giá lên trên cơ sở giảm bán. Dù vậy đây cũng là một diễn biến tốt vì phiên sáng lực bán rất đáng kể. Có vẻ nhà đầu tư muốn bán nhất đã thoát hàng buổi sáng. Độ rộng cải thiện nhẹ với trọng tâm phục hồi giá ở nhóm vốn hóa nhỏ. PDR, SHI, LDG, APG, HHS, LSS, VDS, QCG, TCH, VPG là các mã tăng trên 3% với thanh khoản khá cao. Đây là hiệu ứng thường thấy trong bối cảnh dòng tiền hạn chế, các mã nhỏ, thanh khoản thấp có lợi thế tốt hơn về giá.

Khối ngoại phiên chiều tăng cường bán ra nhưng cũng không quá nhiều, mức ròng khoảng 111,6 tỷ đồng trên HoSE. Tính chung cả ngày mức bán ròng là 206 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 272 tỷ đồng. SSI bị xả nhiều nhất -72,8 tỷ, BCM -65,8 tỷ, STB -58,4 tỷ, MSN -56 tỷ. Phía mua ròng của VN30 chỉ có HPG +67,3 tỷ, VNM +51,2 tỷ.