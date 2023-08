Thanh khoản tăng mạnh, thị trường trượt dốc

Giao dịch sàn HoSE sáng nay tăng vọt 48% so với sáng hôm qua, đạt gần 11.773 tỷ đồng khớp lệnh. Tuy nhiên độ rộng co hẹp rất nhanh và VN-Index từ chỗ tăng 7 điểm đảo chiều thành giảm 2,12 điểm cuối phiên. Đây là dấu hiệu của áp lực bán mạnh lên.

Các chỉ số chịu ảnh hưởng khá nhiều từ sự quay đầu của nhóm cổ phiếu blue-chips. VN30-Index đang giảm 0,33% chỉ với 10 mã tăng/18 mã giảm trong khi đầu phiên chỉ có 2 mã đỏ.

VIC tiếp tục cho thấy sự “khó hiểu” trong giao dịch khi giá cổ phiếu VFS trên sàn Nasdaq đêm qua tăng tưng bừng, nhưng sáng nay giá chỉ nhảy lên trong vài phút đầu tiên. VIC được giật tăng khoảng 1,85% ngay sau khi mở cửa, nhưng toàn thời gian còn lại là bị bán liên tục và giá lao dốc. Sau 10h VIC đã bắt đầu đỏ và chốt phiên sáng giảm 1,55%, thổi bay 1 điểm ở VN-Index. Thanh khoản của VIC vẫn rất cao, đứng thứ 2 thị trường với 681,5 tỷ đồng.

Một cổ phiếu khác cũng xuất hiện thanh khoản rất cao và giá suy yếu là SSI. Nhịp tăng mạnh 5 phiên trước đẩy SSI vào trạng thái bị chốt lời mạnh. Thanh khoản gần 715,8 tỷ đồng sáng nay của SSI là cao nhất thị trường, giá quay đầu giảm 1,69%. VNM sau phiên bùng nổ vượt đỉnh hôm qua, sáng nay cũng thụt lùi 1,93%, khiến VN-Index mất 0,8 điểm. VNM cũng có nhịp tăng mạnh hơn 8% chỉ trong 4 phiên liền trước.

Các cổ phiếu tăng giá tốt hầu hết xuất hiện tín hiệu tăng bán trong phiên sáng nay. Lý do cũng đơn giản nhịp phục hồi này giúp các nhà đầu tư bắt đáy đạt hiệu suất ngắn hạn khá cao, trong khi thị trường vẫn chưa chắc đã kết thúc điều chỉnh sau khi đạt đỉnh đầu tháng 8. Do đó tâm lý lướt sóng vẫn là chủ đạo. Tổng thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay tăng 46% so với sáng hôm qua, đạt 12.880 tỷ đồng, mức cao nhất 7 phiên trở lại đây.

Lực bán ở vùng giá xanh vẫn tiếp tục tạo diễn biến giá lặp lại ở các phiên trước, khi cổ phiếu dần tụt xuống theo thời gian. Sáng nay do có nhịp tăng theo đà đầu phiên, nên có tới 65% số cổ phiếu trong VN-Index tụt giá hơn 1% so với đỉnh. Tới một nửa trong số tụt giá quá 1% này rơi hẳn xuống dưới tham chiếu. Rất nhiều mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VIX, VNM, SSI, VIC, DGC, DXG, VND, STB…

VN-Index trượt giảm dần sáng nay.

Tuy vậy độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn chưa xấu, với 231 mã tăng/228 mã giảm. Mới có 64 cổ phiếu chốt dưới tham chiếu quá 1%. Điều này có thể hiểu là lực bán kiềm chế giá vùng cao và cũng ép xuống ở diện rộng. Lúc 9h45 khi VN-Index tăng cao nhất, độ rộng chỉ có 96 mã giảm/327 mã tăng. Như vậy tới cả trăm cổ phiếu trên HoSE đã đảo chiều trong thời gian còn lại. Lực bán “dìm” giá xuống cả vùng đỏ, nhưng chưa tạo biên độ giảm quá rộng so với tham chiếu.

Nhóm tăng giá cũng đang có 66 cổ phiếu tăng trên 1%, một số thanh khoản tốt như PDR tăng 5,33% với 635 tỷ đồng; TCH tăng 3,46% với 122,2 tỷ; KBC tăng 2,63% với 420 tỷ; HDC tăng 2,48% với 145 tỷ; VCG tăng 2,05% với 584,2 tỷ; NVL tăng 1,75% với 604 tỷ; VPB tăng 1,72% với 218,4 tỷ. Các cổ phiếu thanh khoản nhỏ thậm chí còn mạnh hơn nữa như QCG, LDG, HHS, SHI, BMP, VPG, VDS… giá tăng trên 2% với giao dịch vài chục tỷ đồng.

Nhìn chung kiểu diễn biến tăng mạnh trước, suy yếu sau cũng đã diễn ra nhiều lần trong buổi sáng. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sớm ở mức giá cao là bình thường. Khác biệt nằm ở phiên chiều. Vẫn có những ngày lực cầu giá cao dâng mạnh và đẩy giá quay đầu như phiên chiều qua. Đó là ẩn số của dòng tiền mới nhảy vào bắt đáy.

Khối ngoại sáng nay bán ròng nhẹ 94,3 tỷ đồng trên HoSE nhờ giao dịch mua tích cực tại HPG +69 tỷ và KDC +50,5 tỷ. Các cổ phiếu còn lại được mua ròng quá nhỏ. Phía bán có SSI -38,8 tỷ, VIC -30 tỷ, VPB -27,4 tỷ, STB -24,6 tỷ.