Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục rút vốn trong tuần qua

VN-Index đóng cửa tuần thứ 16 của năm 2023 với 2 phiên giảm, 3 phiên tăng, mất đi 9,98 điểm tương đương 0,95% đóng cửa tại 1.042,91 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HoSE đạt 8.727 tỷ đồng, giảm 32% so với tuần trước, giảm 15% so với trung bình 5 tuần và 23% so với trung bình 20 tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, giá trị bán ròng trong tuần đạt 319 tỷ đồng trên HoSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 33,7 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm HPG, VPB, PNJ, VHM, VRE. Ngược lại, họ bán ròng VNM, STB, BMP, DGC, PVT.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 104 tỷ đồng trên HoSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 54 tỷ đồng. Cá nhân trong nước mua ròng khớp lệnh mạnh nhất VCG, ACB, VNM, BMP, MSB. Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là HPG, VHM, VRE, VPB, FRT.

Tổ chức trong nước cũng mua ròng 229 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh bán ròng 345 tỷ. Top các mã mua ròng VHM, MBB, FUEVFVND, TCB, SHB. Họ bán ròng khớp lệnh mạnh nhất VCG, ACB, PNJ, CII, SBT.

Tự doanh mua ròng 194 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 257 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm STB, VNM, DCM, VHM, HDG. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm FUEVFVND, VPB, VIB, E1VFVN30, MBB.

Nhóm cổ phiếu Bán lẻ có tuần giao dịch với tỉ trọng giá trị giao dịch tiếp tục tăng lên 3,08% toàn thị trường, cao nhất trong 10 tuần liên tiếp, chỉ số giá ngành giảm 0,36% trong tuần. Điều này cho thấy nhóm này có lực bán ra. Tính từ đầu năm, nhóm này giảm 7,4% nhưng trong vòng 1 năm giảm đến 46,21%, giảm mạnh nhất toàn thị trường.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Bán lẻ trong tuần tăng, chỉ số giá giảm cho thấy có lực bán ra. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Bán lẻ tăng trong tuần lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng cho thấy so với thị trường chung nhóm này giao dịch mạnh hơn hẳn.

Nhóm cổ phiếu ngành Tài nguyên cơ bản có tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành giảm xuống 6,06% toàn thị trường, thấp nhất trong 10 tuần liên tiếp, chỉ số giá tăng 1,89% cho thấy có lực mua vào dù thị trường chung giảm điểm. Các mã lớn HPG, MSR, VIF, DHC đều tăng điểm trong tuần.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Tài nguyên cơ bản giảm trong tuần, chỉ số giá tăng cho thấy dù có lực bán ra nhưng không mạnh.

Chỉ số FMI-Rel của nhóm Tài nguyên cơ bản giảm trong tuần tăng cho thấy dòng tiền vào nhóm này yếu hơn thị trường chung.

Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng nhẹ vào nhóm vốn hóa lớn VN30 Tỉ trọng giá trị giao dịch bình quân của nhóm vốn hóa lớn VN30 trong tuần tăng lên 36,41% toàn thị trường, chỉ số giá của nhóm này giảm 1,62%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 46,68%, chỉ số VNMID giảm 0,93%.

Trong khi đó tỉ trọng nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm xuống 14,06% trong tuần, chỉ số này tăng 1,06%.