Thanh khoản kém nhất 5 tuần, thị trường phục hồi bất thành

Những nỗ lực phục hồi dựa trên yếu tố giảm bán đã không thể thay thế được dòng tiền. Dù chiều nay thị trường bò dần lên nhưng kết phiên VN-Index vẫn thiếu 1,42 điểm nữa mới tới tham chiếu. Dòng tiền đẩy lên rất kém khiến giá tăng không ổn định và đóng cửa một số trụ tước mất cơ hội tăng của chỉ số. Dù vậy độ rộng đã tốt hơn đáng kể và bên cạnh dòng tiền trong nước, khối ngoại đã quay lại mua ròng phiên chiều.

Thị trường có thêm một nhịp giảm ngắn ngay đầu phiên chiều, VN-Index tạo đáy sâu nhất giảm 1,46% so với tham chiếu trước khi hành trình leo dốc. So với đáy này, mức giảm 0,12% thời điểm đóng cửa là một thành công, dù chưa trọn vẹn.

Điểm bất ngờ là thanh khoản thị trường chiều nay không cao, thậm chí là kém. Hai sàn khớp khoảng 8.285 tỷ đồng, tăng chưa đầy 3% so với phiên sáng. HoSE thậm chí không tăng, giao dịch 7.319 tỷ đồng.

Dù tiền vào rất ít nhưng giá cổ phiếu cũng có tiến triển đáng kể. Độ rộng chốt phiên sáng là 127 mã tăng/352 mã giảm. Tuy nhiên đóng cửa HoSE ghi nhận 211 mã tăng/282 mã giảm. Phiên sáng sàn này có 46 mã tăng trên 1% và 149 mã giảm trên 1% thì phiên chiều có 70 mã tăng trên 1% và 116 mã giảm trên 1%. Như vậy về cơ bản thì mặt bằng giá cũng đã có cải thiện, dù chưa phải ấn tượng như chiều hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã quay xe mua ròng ở sàn HoSE. Cụ thể, khối này giải ngân 859,9 tỷ đồng và bán ra 698,2 tỷ, tương ứng mua ròng 161,7 tỷ đồng. Tuy nhiên phiên sáng mức bán ròng lên tới gần 671 tỷ đồng, nên tính chung cả ngày khối này vẫn rút đi hơn 508 tỷ đồng.

Áp lực bán từ khối ngoại giảm trong phiên chiều, mua tăng lên cũng là một yếu tố hỗ trợ, dù không mang tính quyết định. Với mức thanh khoản rất kém, giá cổ phiếu phục hồi vẫn trên cơ sở giảm bán là chính. Ví dụ với nhóm VN30, tổng giá trị khớp phiên chiều thậm chí giảm hơn 12% so với buổi sáng, chỉ đạt 2.756 tỷ đồng nhưng nhiều mã phục hồi giá rất khá. TCB tăng tới 5,32% so với giá chốt phiên sáng, đảo chiều thành tăng 3,22% so với tham chiếu lúc đóng cửa. Thanh khoản buổi chiều của TCB chỉ khoảng 137 tỷ đồng. TPB đảo chiều 3,14% thành tăng 1,4% so với tham chiếu, giao dịch còn chưa tới 70 tỷ trong buổi chiều. MSN tăng 2,82% với 75 tỷ đồng thanh khoản và vượt được tham chiếu 0,66%...

Áp lực bán vẫn rất mạnh ở một số cổ phiếu, đẩy thanh khoản lên cao và giá giảm sâu.

Việc nhà đầu tư giảm bán cũng là một tín hiệu tốt vì sau một nhịp lao dốc mạnh, thị trường cân bằng được trước hết là nhờ bên bán tháo chạy rồi dừng lại, chứ không phải nhờ bên mua tung tiền chặn đà rơi. Thanh khoản thị trường hai hôm nay yếu. Phiên này thậm chí tổng khớp hai sàn chỉ là 16.347 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, thấp nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây. Từ mức giao dịch khớp lệnh trung bình 23,7 ngàn tỷ/phiên tuần trước, xuống còn hơn 16 ngàn tỷ hôm nay là mức sụt giảm rất đáng kể.

Dù vậy yếu tố giảm bán vẫn tạo cơ hội cho nhiều cổ phiếu phục hồi giá rất tốt. So với phiên sáng sàn HoSE chỉ có 18 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng và chỉ có 5 mã tăng tỷ lệ khoảng 28% thì chiều nay đã có 43 mã thanh khoản trên 100 tỷ và 19 mã tăng, tỷ lệ khoảng 44%. MWG, GEX, DGC, NVL, PVT, HSG, GMD, TCB, HAH, FTS… là những cổ phiếu tăng rất tốt với giao dịch lớn. ngoài ra các mã tầm trung có giao dịch dưới 100 tỷ cũng tăng 3-5% có thể kể tới BSI, PSH, NTL, PLX, CSV…

Việc VN-Index không vượt được tham chiếu ở thời điểm cuối cùng có yếu tố giảm giá ở một số mã vốn hóa lớn. VNM đổ gục trong đợt ATC, giảm 2,35% so với tham chiếu là trụ ảnh hưởng xấu nhất tới chỉ số. SSB, STB cũng bất ngờ giảm sâu 4,76% và 3,3%. VHM chốt đợt khớp lệnh liên tục chỉ còn giảm gần 0,6% thì đóng cửa rơi sâu hơn, giảm 1,33% so với tham chiếu.

Dù vậy nếu nhìn tổng thể diễn biến cả phiên thì thị trường vẫn dao động kiểu giảm trước, phục hồi sau và độ rộng duy trì được sự phân hóa khá tích cực. Thanh khoản kém là điều cần thay đổi vì bên bán đã giảm áp lực đáng kể.