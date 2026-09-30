Thanh khoản mất hút, chuyên gia chỉ ra một điểm tựa cho thị trường bật tăng trở lại

Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...

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Thanh khoản tiếp tục là một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhất khi thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn cuối năm 2026. Có những phiên dòng tiền rất yếu, cả ba sàn khớp lệnh 13.000 - 14.000 tỷ bao gồm cả thỏa thuận.

Sau những biến động mạnh thời gian qua, câu hỏi đặt ra là khi nào dòng tiền có thể quay trở lại và tạo động lực cho thị trường phục hồi.

Trao đổi về xu hướng dòng tiền, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm Chiến lược đầu tư tại Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng: Thanh khoản không phải câu chuyện chỉ có thể nhìn trong phạm vi ba tháng cuối năm, mà cần được theo dõi xuyên suốt trong thời gian tới.

Diễn biến thị trường thời gian gần đây cho thấy nhiều yếu tố ngoài dự kiến đã liên tục xuất hiện, từ các công bố và phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những thay đổi liên quan đến lãi suất cho tới căng thẳng tại khu vực Trung Đông và tác động lan tỏa lên thị trường hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, thanh khoản đang tạo ra những tác động bất lợi lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt, trong khi mặt bằng giao dịch vẫn chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, vẫn có cơ sở để kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện trong thời gian tới và đây sẽ tiếp tục là một trong những nội dung cần được theo dõi sát sao.

Trên thực tế, những khó khăn của thị trường hiện nay đã phần nào được phản ánh qua sự suy giảm định giá ở nhiều nhóm ngành, cùng những biến động mạnh tại các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Tuy nhiên, chuyên gia của SSI cho rằng, điểm đáng chú ý nằm ở sự khác biệt giữa giai đoạn hiện tại với những chu kỳ giảm sâu trước đây. Nếu nhìn lại các giai đoạn thị trường đi xuống mạnh như năm 2022 hay tháng 3/2020, thị trường khi đó không chỉ chịu tác động từ lãi suất mà còn đối mặt với những vấn đề khác, trong đó có những biến động lớn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng suy giảm mạnh, tạo áp lực đồng thời lên cả lợi nhuận và định giá.

Trong năm 2026, áp lực lãi suất vẫn là một biến số quan trọng. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại có sự khác biệt khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đang đi theo hướng tăng trưởng lợi nhuận. Đây được xem là một điểm tựa quan trọng đối với thị trường.

Khi lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trong khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh, mặt bằng định giá thấp có thể phần nào phản ánh những yếu tố tiêu cực mà thị trường đang phải đối mặt. Điều này không đồng nghĩa cổ phiếu không thể giảm thêm, nhưng khi định giá đã ở mức thấp, dư địa giảm giá của các cổ phiếu lớn có thể bị thu hẹp.

Đáng chú ý, cần phân biệt giữa dư địa giảm của thị trường về mặt chỉ số và dư địa giảm của từng cổ phiếu. Trong trường hợp định giá của nhiều doanh nghiệp đã giảm đáng kể, khả năng tiếp tục giảm sâu ở các cổ phiếu lớn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến thanh khoản, kết quả kinh doanh và những yếu tố mới xuất hiện trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, nếu thanh khoản cải thiện và các yếu tố thị trường chuyển biến tích cực, dư địa phục hồi của những cổ phiếu đang bị chiết khấu mạnh có thể lớn hơn so với trước đây. Đây cũng là cơ sở để kỳ vọng thị trường có thêm điểm tựa trong những tháng cuối năm.

Dù kỳ vọng thị trường sẽ dần cân bằng và xuất hiện những phiên phục hồi, những diễn biến gần đây chưa cho thấy đủ cơ sở để thay đổi đáng kể quan điểm đầu tư.

"Thanh khoản vẫn là biến số cần được theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài như chính sách lãi suất của Fed, biến động giá hàng hóa và những diễn biến địa chính trị vẫn có thể tiếp tục tạo ra những thay đổi bất ngờ đối với thị trường", ông Hiếu nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, vì vậy, việc thận trọng với các giao dịch mới, đặc biệt là các vị thế ngắn hạn, vẫn được đặt lên hàng đầu. Thị trường cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về thanh khoản, định giá và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi hình thành một kỳ vọng mới.

Dù vậy, mặt bằng định giá thấp cùng triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp vẫn là những yếu tố đáng chú ý.