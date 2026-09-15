Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam, riêng Fubon rút 3.400 tỷ từ đầu năm

Dữ liệu FiinTrade tại ngày 11/9/2026 cho thấy dòng tiền tiếp tục rút khỏi nhóm quỹ hoán đổi danh mục (ETF), với tổng giá trị rút ròng trong ngày khoảng 20,3 tỷ đồng.

Tính trong tuần 37/2026, các quỹ ETF rút ròng 214,2 tỷ đồng, trong khi riêng tháng 9, dòng tiền rút ròng lên tới 294,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng dòng tiền rút ròng khỏi các quỹ ETF đạt 5.917,7 tỷ đồng.

Xét theo nhóm, áp lực rút vốn vẫn tập trung chủ yếu tại các quỹ ETF nước ngoài. Nhóm này có tổng giá trị tài sản ròng khoảng 33.978,8 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận rút ròng 4 tỷ đồng trong ngày 11/9, 186,8 tỷ đồng trong tuần 37 và 264,3 tỷ đồng trong tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, dòng tiền rút ròng khỏi nhóm ETF ngoại đạt 4.285,9 tỷ đồng.

Trong nhóm ETF nước ngoài, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C là quỹ chịu áp lực rút vốn đáng chú ý nhất trong ngày, với 25,1 tỷ đồng, nâng mức rút ròng trong tuần lên 145,8 tỷ đồng và trong tháng 9 lên 145,8 tỷ đồng. Từ đầu năm, quỹ này ghi nhận dòng tiền rút ròng tương đối thấp hơn, ở mức 75,5 tỷ đồng.

Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục là một trong những quỹ có quy mô rút vốn lớn trong tháng, với 139,5 tỷ đồng, đồng thời lũy kế từ đầu năm rút ròng 3.342,9 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những quỹ ngoại có quy mô tài sản lớn nhất trong bảng, đạt khoảng 9.047 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ vẫn ghi nhận dòng tiền vào. CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF hút ròng 6,8 tỷ đồng trong ngày, nâng mức vào ròng trong tuần lên 9,1 tỷ đồng và trong tháng 9 lên 21,5 tỷ đồng. KIM ACE Vietnam VN30 ETF (Synth) cũng ghi nhận dòng tiền vào đáng chú ý, đạt 14,3 tỷ đồng trong ngày, 19,4 tỷ đồng trong tuần và 19,4 tỷ đồng trong tháng. Tuy nhiên, quy mô của các dòng tiền này chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung của nhóm ETF ngoại.

Tại nhóm ETF trong nước, tổng giá trị tài sản ròng đạt 22.946,9 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục ở trạng thái rút ròng với 16,3 tỷ đồng trong ngày 11/9, 27,4 tỷ đồng trong tuần và 30,2 tỷ đồng trong tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, nhóm này rút ròng 1.631,8 tỷ đồng.

Trong các quỹ nội, VFMVN Diamond ETF vẫn là quỹ có quy mô tài sản lớn nhất, đạt 11.036,5 tỷ đồng. Quỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng 34 tỷ đồng trong tuần và 37,4 tỷ đồng trong tháng 9, dù dòng tiền trong ngày 11/9 gần như cân bằng. Ngược lại, VFM VN30 ETF chịu áp lực rút vốn khá mạnh với 13,9 tỷ đồng trong ngày, 45,7 tỷ đồng trong tuần và 63,5 tỷ đồng trong tháng. Lũy kế từ đầu năm, quỹ này rút ròng 536,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SSIAM VNFIN LEAD ETF đang có diễn biến tích cực hơn khi vào ròng 11,6 tỷ đồng trong tháng 9 và 83,4 tỷ đồng từ đầu năm. VinaCapital VN50 Growth ETF cũng ghi nhận mức vào ròng 108,8 tỷ đồng từ đầu năm, trong khi VinaCapital VN100 ETF vào ròng 64,7 tỷ đồng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 435 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 15,0 tỷ đồng. Đồng thời, 76 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001) cũng được bán ròng, tương ứng 2,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, dòng tiền ETF vẫn đang trong trạng thái thận trọng, với áp lực rút vốn kéo dài từ đầu năm và tập trung đáng kể ở các quỹ ngoại. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các quỹ ETF ngoại đang chuẩn bị cho các đợt tái cơ cấu danh mục trong tháng 9. Theo SSI, nhiều quỹ ETF ngoại lớn như Xtrackers, VanEck và Fubon dự kiến cơ cấu vào ngày 18/9, đồng thời hoạt động này còn có thể chịu tác động từ việc mua các cổ phiếu trong rổ FTSE GEIS.

Do đó, dòng tiền ETF trong những tuần tới có thể tiếp tục biến động mạnh hơn khi hoạt động tái cơ cấu diễn ra, đặc biệt tại các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong các bộ chỉ số mà các quỹ đang mô phỏng.

SSI Research vừa đưa ra ước tính giá trị mua ròng của các quỹ này trong đợt giải ngân đầu tiên có giá trị 240 triệu USD với 27 cổ phiếu được mua vào.

Do ngày 18/9 cũng là thời điểm các quỹ ETF ngoại lớn đã đầu tư vào thị trường Việt Nam như Xtrackers, VanEck, Fubon tái cơ cấu danh mục, do vậy giá trị mua bán tại từng mã cổ phiếu sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ hoạt động thêm vào/loại ra và tái cơ cấu của tất cả các quỹ. Đáng chú ý là tuy cổ phiếu VIC được mua mạnh theo các quỹ của Vanguard, nhưng lại bị các ETF còn lại bán ròng, đặc biệt do việc tái cơ cấu của Xtrackers (thực hiện hạ tỷ trọng từ 31,6% về 15%).

Dưới đây là ước tính của SSI Research cho giao dịch của các quỹ ETF trong tuần tới (14-18/9).

Theo giá trị giao dịch: 10 cổ phiếu được mua vào nhiều nhất: VPB (32,82 triệu USD), VHM (30,85 triệu USD), MCH (22,10 triệu USD), FPT (21,48 triệu USD), MSN (20,92 triệu USD), HPG (18,85 triệu USD), VNM (17,27 triệu USD), VIX (16,04 triệu USD), VPL (14,17 triệu USD), ACB (13,82 triệu USD).

10 cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất: VIC (-28,06 triệu USD), STB (-8,71 triệu USD), SHB (-3,97 triệu USD), KBC (- 3,24 triệu USD), KDH (-3,19 triệu USD), DXG (-1,73 triệu USD), CEO (-1,69 triệu USD), POW (-1,17 triệu USD), NKG (-0,81 triệu USD), BVH (-0,46 triệu USD).

Theo số ngày giao dịch: 10 cổ phiếu được mua vào nhiều nhất: MCH (10,51 ngày), SSB (7,29 ngày), VPL (5,90 ngày), VCK (2,41 ngày), VNM (2,39 ngày), ACB (2,14 ngày), MSN (1,94 ngày), VPB (1,92 ngày), NVL (1,91 ngày), VHM (1,45 ngày).

10 cổ phiếu bán ra nhiều nhất: KBC (-2,53 ngày), NKG (-1,44 ngày), KDH (-0,98 ngày), STB (-0,81 ngày), CEO (-0,57 ngày), VIC (-0,48 ngày), BVH (-0,42 ngày), VHC (-0,39 ngày), POW (-0,38 ngày), DXG (-0,35 ngày).