Công ty chứng khoán lạc quan sau khi VN-Index đột phá qua ngưỡng 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2026.

Theo BVSC, với việc chỉ số xác nhận bứt phá khỏi đường xu hướng giảm cùng sự áp đảo hoàn toàn của bên mua, tâm lý thị trường đang chuyển biến rất tích cực.

Kết phiên ngày 26/8, VN-Index tăng 29,91 điểm, tương đương 1,67% lên mốc 1821,32 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,69 điểm, tương đương 0,24% xuống mốc 281,96 điểm.

Động lực dòng tiền duy trì ổn định giúp củng cố xu hướng tăng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với việc chỉ số xác nhận bứt phá khỏi đường xu hướng giảm cùng sự áp đảo hoàn toàn của bên mua, tâm lý thị trường đang chuyển biến rất tích cực. Động lực dòng tiền duy trì ổn định giúp củng cố xu hướng tăng ngắn hạn, mở ra cơ hội cho chỉ số tiến về vùng mục tiêu 1830 – 1850 điểm.

Chiến lược phù hợp lúc này là tiếp tục ưu tiên nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc kỹ thuật trong phiên để gia tăng tỷ trọng ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nhà đầu tư nên chủ động nâng các ngưỡng chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận, đồng thời hạn chế tâm lý mua đuổi khi chỉ số tiến sát các vùng cản mạnh phía trên”.

Dòng tiền cần tăng cường và lan tỏa rộng hơn để VN-Index xác nhận quay lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn, hướng về vùng 1860 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Lực mua trong phiên chiều giúp chỉ số tăng vượt vùng 1800 và đóng cửa tại 1821,32 điểm, tăng 29,91 điểm (+1,67%). Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng mạnh nhất, theo sau là nhóm Công nghệ Thông tin và Hóa chất. Ở chiều ngược lại, ngành Ô tô và Phụ tùng giảm mạnh nhất trong phiên.

Về giao dịch khối ngoại hôm nay, khối này bán ròng trên HSX và mua ròng trên HNX, UPCoM. Cây nến bullish engulfing cùng thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên phần nào củng cố xu hướng hồi phục của thị trường. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số hôm nay đang phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu VIC; do vậy, dòng tiền cần tăng cường và lan tỏa rộng hơn để VN-Index xác nhận quay lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn, hướng về vùng 1860 điểm”.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng giá tiếp theo quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực, vượt lên vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, cũng như đường xu hướng điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 5/2026 đến nay. Mở ra triển vọng có thể tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Thị trường đã tích cực như dự kiến. VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng giá tiếp theo quanh 1850 điểm. Trong khi VN30 đang vượt lên kháng cự mạnh vùng giá trung bình 200 phiên.

Sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với thanh khoản suy giảm, biến động kém ổn định. Thị trường đang cải thiện tốt hơn về thanh khoản và xu hướng. Với nhiều yếu tố, động lực đã được đề cập. Trong các báo cáo trước, chúng tôi đã dự kiến VN-Index có thể vượt lên các vùng kháng cự mạnh. Khuyến nghị nhà đầu tư xem xét gia tăng tỉ trọng khi rung lắc, điều chỉnh. Tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng, trong các nhóm ngành tăng trưởng tốt nhất hiện nay. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục theo xu hướng hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1870 – 1880 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 29,9 điểm, đóng cửa ở mức 1821,3 điểm (+1,7%). Chỉ số kiểm định lại mốc 1800 điểm trong phiên sáng với động lực chính từ các cổ phiếu trong VN30 (như VIC, FPT, …), tuy nhiên thanh khoản thấp khiến chỉ số chưa thể vượt qua vùng giá này. Trong phiên chiều, thông tin TCB có thể thoái vốn cho hai nhà đầu tư nước ngoài đã thu hút dòng tiền vào nhóm Ngân hàng, qua đó giúp chỉ số đóng cửa cao nhất ngày.

Phiên tăng điểm tích cực hôm nay đã giúp VN-Index vượt qua vùng kháng cự 1800 điểm. Điều này củng cố xu hướng tăng của chỉ số trong các phiên tiếp theo. Chúng tôi cho rằng chỉ số có thể hướng tới vùng giá 1870 – 1880 điểm trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các pha rung lắc của chỉ số trong các phiên tới. Các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong 12 tháng tới với mức định giá rẻ sẽ là những lựa chọn phù hợp cho nhịp tăng này của chỉ số”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng lên gần vùng 1840 điểm trong các phiên còn lại của tuần

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh với thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng vẫn ở trên trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường tích cực và động lượng tăng vẫn đang duy trì cho nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng lên gần vùng 1840 điểm trong các phiên còn lại của tuần. Ở kịch bản điều chỉnh khu vực 1790-1800 điểm đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể mua mới với tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền. Đồng thời, các nhóm ngành mà chúng tôi đánh giá cao bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Vingroup, Cao su, Logistics và Cảng biển và top cổ phiếu được mua bởi FTSE GEIS”.

Xu hướng tăng điểm vẫn có thể tiếp tục trong những phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến White Marubozu thể hiện sức mạnh áp đảo của lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bứt phá qua vùng kháng cự với khối lượng giao dịch lớn nhờ lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ báo MACD tiếp tục hướng lên trên với biên độ histogram dương mở rộng cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn có thể tiếp tục trong những phiên tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI chạm vào vùng quá mua song chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều rõ rệt. Đồng thời, chỉ báo dòng tiền CMF cũng tiếp tục hướng lên cho thấy đà tăng giá vẫn được củng cố với mục tiêu tiếp theo nằm tại vùng 1860.

Thị trường tiếp tục chứng kiến sự tham gia tích cực phía thanh khoản mua chủ động giúp chỉ số chung bứt phá lên trên vùng 1800 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa diện rộng mà vẫn chủ yếu tập chung ở một số nhóm ngành lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những mã cổ phiếu có đà tăng tốt với nền tảng cơ bản vững chãi; bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong các phiên tới để giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn vào các mã thu hút dòng tiền nổi bật thuộc nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ”.

Mục tiêu gần của VN-Index trong tuần này nằm tại khu vực 1840–1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, khác với hai phiên 24–25/08 khi chỉ số phụ thuộc nhiều vào nhóm Vingroup, nhịp tăng phiên 26/08 nhận được sự đồng thuận tốt hơn từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, tín hiệu bứt phá vùng 1800 điểm được xác nhận, qua đó nâng tín hiệu trung hạn của VN-Index lên mức tích cực. Mục tiêu gần trong tuần này nằm tại khu vực 1840–1850 điểm, trong khi hỗ trợ gần là vùng 1800–1810 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.