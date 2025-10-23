Thanh khoản thấp nên VN-Index chưa thoát khỏi biên độ 1.670-1.695 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/10/2025

Kết phiên ngày 23/10, VN-Index tăng 8,56 điểm, tương đương 0,51% lên mốc 1.687,06 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,91 điểm, tương đương 0,71% xuống 266,78 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong phiên cuối tuần. Diễn biến hồi phục của thị trường có thể theo hướng biến động hẹp về điểm số kèm theo sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu theo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết.

Mặt khác, chúng tôi cũng lưu ý thêm về rủi ro tiếp tục điều chỉnh ngắn hạn của thị trường vẫn còn hiện hữu nếu VN-Index có dấu hiệu suy yếu và đóng cửa tuần dưới đường MA50.

Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để thực hiện tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức an toàn, xử lý phần margin (nếu có). Các vị thế ngắn hạn vẫn nên được quản trị rủi ro bằng các ngưỡng trailing stop.

Đối với hoạt động mua trading, ưu tiên mua T+ các vị thế có sẵn, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng lợi nhuận quý 4 tích cực”.

Thị trường đang trở lại ngưỡng kháng cự cũ 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay tiếp tục tăng gần 9 điểm và đóng cửa tại mốc 1.687,06 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó Bất động sản tăng mạnh nhất hơn 3%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM.

Thị trường đang trở lại ngưỡng kháng cự cũ 1.700; SMA20 đóng vai trò ngưỡng kháng cự còn SMA50 đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ. Xu hướng ngắn hạn trở nên khó đoán định khi thị trường toàn giao dịch tại các ngưỡng tâm lý và dòng tiền có xu hướng luân chuyển qua các nhóm ngành. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong ngắn hạn, chờ đợi những phiên tích lũy tạo nền trong biên độ hẹp hơn”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm sau khi phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ 1.620 điểm - 1.630 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025. Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành, VN30, chỉ số VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Tuy nhiên chất lượng thị trường chưa cải thiện tốt, khi đa số nhiều cổ phiếu vẫn trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025 với áp lực cung giá cao gia tăng khi VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 08, 09/2025.

Sau biến động giảm mạnh, thị trường chung đang cân bằng trở lại với mức độ phân hóa cao. Cơ hội sinh lợi ngắn hạn trên thị trường thấp. Dòng tiền ngắn hạn trên thị trường tiếp tục suy yếu đối với nhiều nhóm mã. Dẫn đến áp lực bán vẫn gia tăng ở nhiều mã có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao, nền tảng cơ bản kém. Chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá lại các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên thị trường tiến lên mức 1.700 để giảm tỷ trọng về mức an toàn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 8,6 điểm (+0.5%), đóng cửa ở mức 1,687.1 điểm. Chỉ số tăng điểm với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay giảm khoảng 40% so với GTGD bình quân 10 phiên gần nhất.

Xu hướng của thị trường trong phiên hôm nay diễn ra phù hợp với quan điểm của chúng tôi trong các báo cáo trước. Nhịp hồi phục của VN-Index được hỗ trợ bởi nhóm Bất động sản và Ngân hàng. Mặc dù vậy, các nhóm này đã bắt đầu suy yếu trong phiên hôm nay và thị trường chỉ tăng điểm chủ yếu nhờ nhóm Vingroup.

Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau khi thị trường đã giảm mạnh, phản ánh qua GTGD đã giảm về tương đương mức tại giai đoạn T9 2025 (xấp xỉ 30,000 tỷ đồng). Do đó, trong thời gian tới chúng tôi cho rằng thị trường sẽ chủ yếu biến động trong vùng 1,630 - 1,700. Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên thị trường tiến lên mức 1.700 để giảm tỷ trọng về mức an toàn”.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp và nhịp hồi phục rất khó có thể kéo dài

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi lưu ý đây mới chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy rủi ro chưa giảm mạnh và nhịp hồi phục rất khó có thể kéo dài, vì thế kịch bản giảm điểm để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm của chỉ số VN-Index nên được tính đến và các nhà đầu tư chưa nên vội mua trở lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 20-40% danh mục trong nhịp hồi và dừng bán nếu chỉ số VN-Index giảm về lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm”.

Thanh khoản chưa được cải thiện nên khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến giằng co

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến Spinning top với thanh khoản dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang dần tiến về kháng cự quanh đường MA20 tương đương vùng 1700. Trong các chỉ báo kỹ thuật chỉ có RSI là bắt đầu có tín hiệu tạo đáy đầu tiên trong khi những chỉ báo khác vẫn chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều xu hướng một cách chắc chắn. Đồng thời thanh khoản của thị trường vẫn còn chưa được cải thiện do đó khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến giằng co trong những phiên tới với hỗ trợ gần nhất quanh đáy cũ tương đương vùng 1640 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và dải Bollinger band co hẹp thể hiện cho vận động đi ngang tích lũy của VN-Index quanh vùng điểm 1.680-1.690. Cùng với đó, chỉ báo CMF hướng xuống nhẹ phần nào cho thấy dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Thị trường vận động trong vùng điểm số 1.680-1.690 cùng với việc dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng tốt trong danh mục, đồng thời cân nhắc giảm bớt tỷ trọng đòn bẩy đối với những mã cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực bán mạnh từ thị trường. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng và đầu tư công”.

Thanh khoản thấp nên chỉ số VN-Index nhiều khả năng vẫn chưa thoát khỏi biên độ 1.670-1.695 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Vùng hỗ trợ 1.620 điểm tiếp tục được duy trì nhưng tín hiệu tạo đáy ngắn hạn vẫn chưa được củng cố bởi không ghi nhận hoạt động mua gia tăng trong ngày 23/10. Dựa trên mặt bằng thanh khoản thấp ở 2 phiên gần đây, chỉ số VN-Index nhiều khả năng vẫn chưa thoát khỏi biên độ 1.670-1.695 điểm trong ngày giao dịch 24/10. Tuy nhiên, với tín hiệu ngắn hạn cải thiện ở chỉ số VN30, xác suất đang nghiêng về phía vượt ngưỡng 1.695 điểm, tiếp cận vùng 1.730 điểm trên chỉ số VN-Index trong thời gian tới”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.