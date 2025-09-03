Thứ Tư, 03/09/2025

Chứng khoán

Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ

Kim Phong

03/09/2025, 15:42

Diễn biến yếu ớt ở nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp diễn trong phiên chiều nay, nhưng 20 phút cuối VHM, BID phục hồi mạnh mẽ giúp VN-Index có nhịp hồi vượt tham chiếu trước khi thất bại lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi lớn nhất ở nhịp phục hồi này, thậm chí nhiều mã tăng rất nóng.

Diễn biến chỉ số VN-Index.
Diễn biến chỉ số VN-Index.

VN-Index đóng cửa giảm 0,05% tương đương còn thiếu 0,91 điểm nữa là đạt tham chiếu. VN30-Index giảm 0,31%, tích cực hơn nhiều so với mức giảm 0,67% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng rổ blue-chips này cũng cân bằng trở lại với 12 mã tăng/15 mã giảm (phiên sáng là 8 mã tăng/22 mã giảm).

Thống kê nhóm VN30 cho thấy so với giá chốt phiên sáng, chiều nay có 16 mã cải thiện, 10 mã tụt giá. Điều này phản ánh sự giằng co vẫn còn, nhưng mặt bằng giá có được nâng cao hơn. Dù vậy biên độ phục hồi rất khác nhau và ảnh hưởng đến chỉ số cũng không đồng đều.

VN-Index lúc 2h08 giảm chạm đáy phiên chiều, giảm khoảng 10 điểm và thời gian còn lại xuất hiện một nhịp hồi tốt, có lúc vượt tham chiếu gần 3 điểm. Đây là nhịp hồi tích cực nhất của đa số cổ phiếu trong rổ VN30. Sức mạnh điểm số chủ đạo vẫn đến từ các trụ, mà VHM, BID là rõ nhất. VHM trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục có nhịp hồi gần 1,9%, nhưng đóng cửa vẫn giảm 1,72% so với tham chiếu. BID từ 2h08 đến 2h20 có nhịp tăng gần 3,9% và đóng cửa vượt tham chiếu 1,52%. BID là một trong những cổ phiếu đảo chiều mạnh mẽ nhất chiều nay.

Thay đổi giá lớn nhất phiên chiều thuộc về FPT, cổ phiếu buổi sáng còn giảm 1,28%, đóng cửa lại tăng 1,57%. Nếu tính riêng phiên chiều FPT thay đổi giá tới +2,89%. Dù vậy cổ phiếu này lại không đóng góp nhiều vào nhịp hồi 20 phút cuối của VN-Index, do diễn biến giá lệch pha. Nhịp tăng tốt nhất của FPT xuất hiện từ 1h20 đến 1h40, sau đó đi ngang. Thời điểm này VN-Index lại có một nhịp trượt giảm. Nói cách khác, FPT chỉ góp phần “giảm xóc” cho chỉ số chứ không kéo chỉ số pha cuối.

Nỗ lực phục hồi của VN-Index vẫn không thành công do sự thiếu đồng thuận. Lúc đóng cửa một số trụ lại bị ép xuống. VCB chốt phiên giảm tới 2,33% và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. VPB cũng rất tệ, đóng cửa sát giá thấp nhất và giảm 1,43%. CTG cải thiện rất ít, đóng cửa vẫn mất 1,36%. Như vậy trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng tác động VN-Index thì tới 5 mã giảm cực mạnh (bao gồm cả 3 mã hàng đầu là VCB, VIC, VHM). Từ góc độ ép chỉ số thì việc VN-Index giảm dưới 1 điểm thậm chí có thể coi là thành công.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm rất mạnh hôm nay, ngăn cản VN-Index phục hồi vượt tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm rất mạnh hôm nay, ngăn cản VN-Index phục hồi vượt tham chiếu.

Dù phục hồi bất thành nhưng chiều nay thực chất thị trường mạnh hơn buổi sáng đáng kể. Nhóm VN30 có tới 9 mã tăng chung cuộc hơn 1%, dẫn đầu là MBB tăng 2,52%. HPG đứng thứ hai với mức tăng 2,36%, thực tế là suy yếu một chút so với buổi sáng (tụt giá 0,88% so với mức chốt phiên sáng). FPT, BID là hai trụ còn lại tăng mạnh trong top 10 vốn hóa. Với tương quan này, chỉ cần VCB không lao dốc nặng thêm thì VN-Index chắc chắn đã vượt tham chiếu thành công.

Phần còn lại của thị trường rực rỡ hơn nhiều so với rổ VN30. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng mạnh 1,33%, Smallcap tăng 1,32%. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 212 mã tăng/110 mã giảm (phiên sáng 188 mã tăng/134 mã giảm). Không chỉ độ rộng tốt hơn, mặt bằng giá cũng cao hơn: Cụ thể, sàn này đóng cửa với 150 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong khi buổi sáng là 105 mã. Đặc biệt số mã tăng vượt 2% tăng từ 56 mã lên 91 mã.

Nhóm kịch trần mở rộng thêm DXS, PDR, PLP, HSG, HSL, AGR. Trong số này PDR thanh khoản cao kỷ lục kể từ đầu năm 2023 với 1.404,6 tỷ đồng, giá đóng cửa lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 4/2024. HSG thanh khoản cũng rất mạnh với 456,6 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng. Ngoài ra là các cổ phiếu giao dịch lớn từ sáng như CII, VSC, NKG.

Phần lớn những cổ phiếu tăng tốt nhất ở nhịp hồi cuối phiên chiều nay đến từ nhóm vừa và nhỏ và thanh khoản không cao. LDG tăng 5,92%, BMP tăng 5,56%, TDC tăng 4,74%, HTN tăng 4,62%, SAM tăng 4,55%, HHS tăng 4,43%, NHA tăng 4,2%... giao dịch chỉ vài chục tỷ đồng. Thực tế tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều cũng giảm tới 22,1% so với buổi sáng trong khi rổ VN30 chỉ giảm 3,8%. Nói cách khác, dòng tiền đẩy giá lên ở cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không hẳn là lớn, nhưng hiệu quả giá thì mạnh rõ rệt.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục rút vốn mạnh mẽ, bán ròng thêm gần 1.370 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, sau khi đã bán ròng 1.515,5 tỷ đồng trong buổi sáng. Tính chung ba sàn phiên này khối này bán ròng hơn 2.900 tỷ, trong đó riêng HoSE bán ròng 2.885 tỷ đồng.

Các mã bị bán cực mạnh là HPG -955 tỷ, VPB -203,9 tỷ, FPT -201,2 tỷ, MSN -199,6 tỷ, MWG -173,3 tỷ, SSI -164,7 tỷ, CTG -135,3 tỷ, VIX -132,2 tỷ, KBC -106,5 tỷ. Phía mua ròng có PDR +96,5 tỷ, CII +64,9 tỷ, NKG +61,7 tỷ, NVL +58,2 tỷ.  

