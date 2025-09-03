Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ
Kim Phong
03/09/2025, 15:42
Diễn biến yếu ớt ở nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp diễn trong phiên chiều nay, nhưng 20 phút cuối VHM, BID phục hồi mạnh mẽ giúp VN-Index có nhịp hồi vượt tham chiếu trước khi thất bại lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi lớn nhất ở nhịp phục hồi này, thậm chí nhiều mã tăng rất nóng.
VN-Index đóng cửa giảm 0,05% tương đương còn thiếu 0,91 điểm
nữa là đạt tham chiếu. VN30-Index giảm 0,31%, tích cực hơn nhiều so với mức giảm
0,67% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng rổ blue-chips này cũng cân bằng trở lại
với 12 mã tăng/15 mã giảm (phiên sáng là 8 mã tăng/22 mã giảm).
Thống kê nhóm VN30 cho thấy so với giá chốt phiên sáng, chiều
nay có 16 mã cải thiện, 10 mã tụt giá. Điều này phản ánh sự giằng co vẫn còn,
nhưng mặt bằng giá có được nâng cao hơn. Dù vậy biên độ phục hồi rất khác nhau và
ảnh hưởng đến chỉ số cũng không đồng đều.
VN-Index lúc 2h08 giảm chạm đáy phiên chiều, giảm khoảng 10 điểm
và thời gian còn lại xuất hiện một nhịp hồi tốt, có lúc vượt tham chiếu gần 3 điểm.
Đây là nhịp hồi tích cực nhất của đa số cổ phiếu trong rổ VN30. Sức mạnh điểm số
chủ đạo vẫn đến từ các trụ, mà VHM, BID là rõ nhất. VHM trong 30 phút cuối đợt
khớp lệnh liên tục có nhịp hồi gần 1,9%, nhưng đóng cửa vẫn giảm 1,72% so với
tham chiếu. BID từ 2h08 đến 2h20 có nhịp tăng gần 3,9% và đóng cửa vượt tham
chiếu 1,52%. BID là một trong những cổ phiếu đảo chiều mạnh mẽ nhất chiều nay.
Thay đổi giá lớn nhất phiên chiều thuộc về FPT, cổ phiếu buổi
sáng còn giảm 1,28%, đóng cửa lại tăng 1,57%. Nếu tính riêng phiên chiều FPT
thay đổi giá tới +2,89%. Dù vậy cổ phiếu này lại không đóng góp nhiều vào nhịp
hồi 20 phút cuối của VN-Index, do diễn biến giá lệch pha. Nhịp tăng tốt nhất của
FPT xuất hiện từ 1h20 đến 1h40, sau đó đi ngang. Thời điểm này VN-Index lại có
một nhịp trượt giảm. Nói cách khác, FPT chỉ góp phần “giảm xóc” cho chỉ số chứ
không kéo chỉ số pha cuối.
Nỗ lực phục hồi của VN-Index vẫn không thành công do sự thiếu
đồng thuận. Lúc đóng cửa một số trụ lại bị ép xuống. VCB chốt phiên giảm tới
2,33% và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. VPB cũng rất tệ, đóng cửa sát giá thấp
nhất và giảm 1,43%. CTG cải thiện rất ít, đóng cửa vẫn mất 1,36%. Như vậy trong
10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng tác động VN-Index thì tới 5 mã giảm cực
mạnh (bao gồm cả 3 mã hàng đầu là VCB, VIC, VHM). Từ góc độ ép chỉ số thì việc
VN-Index giảm dưới 1 điểm thậm chí có thể coi là thành công.
Dù phục hồi bất thành nhưng chiều nay thực chất thị trường mạnh
hơn buổi sáng đáng kể. Nhóm VN30 có tới 9 mã tăng chung cuộc hơn 1%, dẫn đầu là
MBB tăng 2,52%. HPG đứng thứ hai với mức tăng 2,36%, thực tế là suy yếu một chút
so với buổi sáng (tụt giá 0,88% so với mức chốt phiên sáng). FPT, BID là hai trụ
còn lại tăng mạnh trong top 10 vốn hóa. Với tương quan này, chỉ cần VCB không
lao dốc nặng thêm thì VN-Index chắc chắn đã vượt tham chiếu thành công.
Phần còn lại của thị trường rực rỡ hơn nhiều so với rổ VN30.
Chỉ số Midcap đóng cửa tăng mạnh 1,33%, Smallcap tăng 1,32%. Độ rộng sàn HoSE
ghi nhận 212 mã tăng/110 mã giảm (phiên sáng 188 mã tăng/134 mã giảm). Không chỉ
độ rộng tốt hơn, mặt bằng giá cũng cao hơn: Cụ thể, sàn này đóng cửa với 150 cổ
phiếu tăng từ 1% trở lên, trong khi buổi sáng là 105 mã. Đặc biệt số mã tăng vượt
2% tăng từ 56 mã lên 91 mã.
Nhóm kịch trần mở rộng thêm DXS, PDR, PLP, HSG, HSL, AGR. Trong
số này PDR thanh khoản cao kỷ lục kể từ đầu năm 2023 với 1.404,6 tỷ đồng, giá đóng
cửa lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 4/2024. HSG thanh khoản cũng rất mạnh với
456,6 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng. Ngoài ra là các cổ phiếu giao dịch
lớn từ sáng như CII, VSC, NKG.
Phần lớn những cổ phiếu tăng tốt nhất ở nhịp hồi cuối phiên
chiều nay đến từ nhóm vừa và nhỏ và thanh khoản không cao. LDG tăng 5,92%, BMP
tăng 5,56%, TDC tăng 4,74%, HTN tăng 4,62%, SAM tăng 4,55%, HHS tăng 4,43%, NHA
tăng 4,2%... giao dịch chỉ vài chục tỷ đồng. Thực tế tổng thanh khoản khớp lệnh
sàn HoSE phiên chiều cũng giảm tới 22,1% so với buổi sáng trong khi rổ VN30 chỉ
giảm 3,8%. Nói cách khác, dòng tiền đẩy giá lên ở cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không
hẳn là lớn, nhưng hiệu quả giá thì mạnh rõ rệt.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục rút vốn mạnh mẽ, bán
ròng thêm gần 1.370 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, sau khi đã bán ròng 1.515,5 tỷ đồng
trong buổi sáng. Tính chung ba sàn phiên này khối này bán ròng hơn 2.900 tỷ,
trong đó riêng HoSE bán ròng 2.885 tỷ đồng.
Các mã bị bán cực mạnh là HPG -955 tỷ, VPB -203,9 tỷ, FPT
-201,2 tỷ, MSN -199,6 tỷ, MWG -173,3 tỷ, SSI -164,7 tỷ, CTG -135,3 tỷ, VIX
-132,2 tỷ, KBC -106,5 tỷ. Phía mua ròng có PDR +96,5 tỷ, CII +64,9 tỷ, NKG
+61,7 tỷ, NVL +58,2 tỷ.
Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng
12:07, 03/09/2025
VN-Index gặp khó tại mốc 1700 điểm, trông chờ động lực nâng hạng tháng 10?
10:25, 03/09/2025
Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ
Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng
Cổ phiếu trong rổ VN30 đỏ la liệt sáng nay đã khiến VN-Index chịu sức ép mạnh và giảm điểm. Tuy nhiên sức đề kháng trong nhóm vừa và nhỏ còn khá tốt, chỉ là cũng đang bị chốt lời mạnh, hạ dần độ cao.
Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD
Sáng 3/9, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND tăng từ 6 đến 26 đồng mỗi USD so với 29/8, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên 17 nghìn tỷ đồng…
Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí
Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...
VN-Index gặp khó tại mốc 1700 điểm, trông chờ động lực nâng hạng tháng 10?
Ngoại trừ nhóm cổ phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh, các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt hay vốn hóa đều đã tạo đỉnh và đang dao động trong vùng tái tích lũy trước chỉ số Vn-Index...
Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: