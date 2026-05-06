Thành phố Hồ Chí Minh: Đến năm 2030 sẽ di dời 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch, tập trung tại các tuyến trọng điểm như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn. Trong tổng số 23.429 căn cần di dời thuộc 44 dự án, riêng 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, với khoảng 15.708 căn...

Đoàn công tác HĐND TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức khảo sát tình hình triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030 tại 03 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định.

Báo cáo tại buổi làm việc chiều ngày 5/5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Khiết, cho biết mục tiêu đến năm 2030, Thành phố thực hiện di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch, tập trung tại các tuyến chính như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn; các khu vực nhỏ lẻ giao cho địa phương chủ động triển khai.

Toàn Thành phố dự kiến có 44 dự án, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng số 23.429 căn cần di dời. Riêng 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, tương đương khoảng 15.708 căn.

Đối với khu vực trọng điểm này, Thành phố đã xây dựng đề án riêng, đặt mục tiêu di dời 14.609 căn, đồng thời triển khai 9 dự án phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và quỹ đất đấu giá tạo nguồn vốn.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án, trên địa bàn 03 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định dự kiến triển khai 21 dự án (gồm 17 dự án vốn ngân sách và 04 dự án vốn xã hội hóa) với tổng số lượng di dời khoảng 15.708 căn nhà, tổng mức đầu tư (tạm tính) là 99.474,6 tỷ đồng.

Đến nay, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 09 dự án. Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị 06 dự án, UBND phường Chánh Hưng 01 dự án, UBND phường Phú Định 02 dự án. Hiện nay, UBND phường Chánh Hưng và phường Phú Định đã trình Sở Tài chính báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án.

Để phù hợp với xu hướng giải quyết tái định cư bằng nhà ở xã hội của các đối tượng sống trên và ven kênh rạch, Sở Xây dựng đề xuất, 04/09 dự án thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng xã hội hóa (không sử dụng vốn đầu tư công) để giải quyết các vướng mắc pháp lý các dự án của Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8 hợp tác đầu tư; 05/09 dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư theo hình thức đầu tư công.

Bên cạnh đó, để tạo nguồn nhà ở xã hội phục vụ cho công tác tái định cư, trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã thống kê có 20 dự án (khoảng 11.000 căn) trên địa bàn dự kiến sẽ chuyển từ mục tiêu nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phường đã kiến nghị UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc sớm có ý kiến thẩm định, trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở UBND phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thẩm định, trình UBND Thành phố.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh, yêu cầu triển khai đồng loạt theo phương thức, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ toàn bộ đề án. Bên cạnh đó, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, trong đó Bí thư và Chủ tịch phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan.

Song song đó, chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà tái định cư bảo đảm chất lượng, giá phù hợp, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù như điều chỉnh hệ số sử dụng đất, phát triển mạnh nhà ở xã hội để tăng nguồn cung.

Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, mục tiêu xuyên suốt được đặt ra là hoàn thành di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn Thành phố.