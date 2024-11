Thanh tra dự án khu du lịch sinh thái gần 100ha “treo” nhiều năm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 6588/UBND-KT2, theo đó xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này về tình hình thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan soát xét, thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được triển khai tại khu vực Đồng Luồng, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 25/1/2017.

Dự án có quy mô 99 ha với điểm tiếp giáp gần cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai bờ Nghệ An - Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: khu khách sạn nghỉ dưỡng (khối khách sạn cao tầng 25 tầng, khối dịch vụ cao 2 tầng); nhà hàng 1 tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí cao 3 tầng; sân thể dục thể thao; quảng trường; biệt thự biển cao 2 tầng; biệt thự vườn cao 2 tầng; nhà hàng sinh thái 1 tầng; bungalow…

Theo kế hoạch, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018 sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành các công trình hạ tầng.

Giai đoạn II từ quý III/2018 đến hết quý IV/2020 sẽ đầu tư đồng bộ, thi công hoàn thành và đưa vào tất cả các công trình của dự án vào hoạt động.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, đáp ứng nhu cầu về thương mại - dịch vụ và du lịch cao cấp cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, dự án góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung toàn huyện, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, đến nay, khu đất rộng lớn để triển khai dự án chỉ là những đồng cỏ, bụi rậm, chưa có dấu hiệu xây dựng.

Chủ đầu tư không triển khai dự án theo đúng cam kết. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án này.

Đoàn thanh tra sẽ hoàn thành, báo cáo kết quả và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh các nội dung liên quan theo đúng quy định trước ngày 30/11/2024.