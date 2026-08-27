Thao túng cổ phiếu CAR, ông Võ Bình Nguyên bị phạt 1,5 tỷ đồng

Sử dụng 11 tài khoản liên tục mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo cung cầu giả từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm.

Sơ đồ giá cổ phiếu CAR trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã CAR-HNX).

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (Hà Nội) với số tiền phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu CAR, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Võ Bình Nguyên cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 516/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 đối với ông Võ Bình Nguyên, ngày 22/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBCK đối với ông Võ Bình Nguyên về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 26/8/2026; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 26/8/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, SSC cho biết căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 22/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 cá nhân, tổ chức, bao gồm: bà Nguyễn Khánh Thủy; bà Đỗ Thị Bích Liên; bà Kiều Thị Ngoan; bà Nguyễn Thu Trang; bà Nguyễn Thu Trang; bà Hoàng Thảo Dung; bà Trần Thị Thanh Nga; bà Cấn Thị Việt Trinh và Công ty cổ phần Fibo Invest. Các cá nhân trên đều có địa chỉ tại Hà Nội, riêng bà Ngoan có địa chỉ tại Hải Dương.

Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng đối với 09 cá nhân, tổ chức do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể: 9 cá nhân, tổ chức đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023 đối với mã cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 09 cá nhân, tổ chức có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 517/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 đối với 09 cá nhân, tổ chức, ngày 22/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 09 cá nhân, tổ chức nêu trên bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm đối với 09 cá nhân, tổ chức;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm đối với 08 cá nhân cá nhân.

Được biết CAR hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm các chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng và giáo dục trải nghiệm. Hơn 5 triệu cổ phiếu của công ty niêm yết trên HNX vào ngày 23/10/2024 với giá 19.800 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán, doanh thu trên báo tự lập và kiểm toán của CAR không đổi đạt hơn 18 tỷ đồng - còn, lợi nhuận gộp trước kiểm toán giảm 11,35% so với sau kiểm toán từ 4,88 tỷ còn 4,33 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước kiểm toán giảm gần 11% từ gần 355 triệu còn hơn 316 triệu đồng; lợi nhuận khác trước kiểm toán so với sau kiểm toán giảm mạnh từ 4,4 triệu đồng thành âm hơn 82 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế trước kiểm toán giảm 34,86% so với kiểm toán từ 359 triệu xuống gần 234 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế trước khiểm toán đạt hơn 287 triệu giảm 41,02% còn hơn 169 triệu đồng.

CAR cho biết nguyên nhân thay đổi là do thu nhập khác và chi phí khác: Đây là khoản mục có chênh lệch lớn nhất (giảm lần lượt 97,81% và 95,50% so với số liệu tự lập), do đon vị kiêm toán thực hiện bù trừ (netting) thu nhập và chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cô định và công cụ, dụng cụ, trình bày theo số lãi/lỗ thuần thay vì sô gộp như tại Báo cáo tài chính tự lập; Lợi nhuận khác theo đó giảm 86.510.003 đồng.

Đối với các chỉ tiêu còn lại như giá vốn hàng bán, doanh thu và chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì chênh lệch phát sinh do đon vị kiểm toán rà soát, đôi chiếu và điều chỉnh số liệu cho phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.