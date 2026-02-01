Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành năng lượng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 03/02/2026
Huyền Vy
03/02/2026, 01:11
Việc thay thế một số thành viên chủ chốt của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành liên ngành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ và chất lượng cho các công trình năng lượng quan trọng quốc gia…
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 201/QĐ-TTg về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Cụ thể, điều chỉnh một phần điểm 3, Điều 1 của Quyết định số 2433/QĐ-TTg về thành phần của Ban Chỉ đạo như sau:
Phó Trưởng ban thường trực: Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay thế ông Nguyễn Hồng Diên.
Ủy viên Ban Chỉ đạo: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Lê Công Thành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2026 và là một phần không thể tách rời của Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đảm bảo tiến độ các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo quy định và theo đúng các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các công trình, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các công trình, dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong Quy hoạch, Kế hoạch được duyệt, chủ trương đầu tư các công trình, dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.
Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.
19:51, 07/01/2026
Trước những biến động của thị trường quốc tế và hiện tượng bán hàng cầm chừng tại một số địa phương, Bộ Công Thương đã phát đi yêu cầu khẩn nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết...
Nhằm đảm bảo triển khai quyết liệt và hiệu quả các mục tiêu về an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đã chính thức thành lập Tổ giúp việc chuyên trách để theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị...
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN cùng các tập đoàn năng lượng phối hợp với các địa phương, Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tính toán, dự báo các rủi ro của từng kịch bản vận hành để điều chỉnh, kiểm soát, đảm bảo mục tiêu không để thiếu điện…
Năm 2026, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đầu tư công và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thanh Hoá ở mức rất lớn. Trong khi đó, khả năng đáp ứng từ các mỏ đang khai thác, đặc biệt là đất san lấp và cát xây dựng, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp bổ sung nguồn cung...
Xuất khẩu nông sản ngay từ đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng với những bước tiến vào thị trường khó tính, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều “nút thắt” về chính sách, vốn và tiêu chuẩn quốc tế. Trước áp lực cạnh tranh và rào cản xanh ngày càng khắt khe, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tăng sản lượng sang nâng chất lượng, hướng tới xây dựng “hộ chiếu” cao cấp cho nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.
