The Magnolia: Hành trình trở về với không gian riêng tư

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Là sản phẩm thuộc dòng M Series được MIK Group phát triển tại Khu đô thị Khai Sơn City, Long Biên, The Magnolia sở hữu vị trí mở ra tầm nhìn hướng sông Hồng, sông Đuống và công viên Ngọc Thụy.

SỰ RIÊNG TƯ ĐƯỢC NỐI DÀI QUA TỪNG LỚP KHÔNG GIAN

Trên quy mô 2,29 ha, dự án chỉ dành 37,62% cho mật độ xây dựng, phần còn lại nhường chỗ cho 4.580 m2 công viên và cây xanh cảnh quan. Chính tỷ lệ này tạo dư địa để những lớp đệm giữa dự án và nhịp sống đô thị được sắp đặt thong thả, thay vì bị nén trong một khối tích chật chội.

Hai tòa tháp cao 33 tầng nổi trên 2 tầng hầm mang tới 645 căn hộ, diện tích từ 72 m2 đến 596 m2. Trong tổng thể ấy, The Special Edition là tuyển tập giới hạn gồm hai dòng Signature Residences và Limited Residences, nơi bản sắc dự án hiện diện ở trạng thái trọn vẹn nhất.

Mang tinh thần Quiet Luxury Living, The Magnolia không phô trương mà chú trọng những giá trị được chắt lọc, phù hợp với cộng đồng cư dân có gu sống riêng, đề cao tính cá nhân và sự kín đáo. Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng cách tổ chức không gian, điều mà dự án gọi là hệ tiện ích “may đo” cho hành trình trở về riêng tư.

Sảnh đón Grand Arrival Court được thiết kế tinh tế với ánh sáng, cây xanh và mặt nước.

Theo đó, hành trình về mỗi căn hộ đi qua những lớp không gian tách biệt nhưng liền mạch, không bị gián đoạn bởi các khu vực chung. Mỗi lớp đệm được sắp đặt để nhịp sống bên ngoài lùi xa thêm một bước, trước khi mở ra không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân. Điều đón chờ gia chủ sau cánh cửa vì thế không dừng lại ở một nơi để ở, mà là cảm giác thực sự thuộc về.

KHI HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ CŨNG LÀ QUÁ TRÌNH TẬN HƯỞNG

Rời khỏi phố thị ồn ào, chiếc xe tiến vào Grand Arrival Court. Chỉ một nhịp chuyển ngắn nhưng đủ để cảm nhận không khí bắt đầu đổi khác, khi phía sau là dòng xe hối hả còn phía trước mở ra một thế giới tĩnh tại hơn. Nằm trong tổng thể cảnh quan của The Magnolia, sảnh đón cũng là nơi cây xanh và mặt nước bắt đầu hiện diện, để rồi tiếp nối xuyên suốt theo một chủ ý thống nhất, từ Serenity Waterscape cho tới giếng trời thông tầng Skylight Atrium.

Đây là điểm chạm đầu tiên, nơi sự riêng tư bắt đầu không phải bằng một cánh cửa lớn đóng kín, mà bằng chuyển tiếp tinh tế giữa phố thị và không gian sống của gia chủ. Cũng tại Grand Arrival Court, chủ nhân siêu xe có thể an tâm di chuyển bằng thang máy chuyên biệt dành riêng cho siêu xe, đưa xe xuống tầng B1 một cách thuận tiện và an toàn, đảm bảo sự chăm sóc trọn vẹn cho mỗi chiếc xe.

Đến điểm chạm thứ hai, luồng di chuyển của cư dân được tách khỏi luồng khách thương mại ngay từ vị trí đón trả xe, trước khi dẫn vào sảnh cư dân riêng biệt. Cách phân tách này tạo trải nghiệm tiếp đón trang trọng mà thư thái, thiết lập ranh giới vô hình để những chuyển động bên ngoài nhường chỗ cho cảm giác tĩnh tại, nhẹ nhàng như bước vào một không gian nghỉ dưỡng.

Tới điểm chạm thứ ba, một lớp cửa riêng tư nữa được mở ra khi cánh cửa thang máy xuất hiện. Tại The Magnolia, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, tạo nên phương thức tiếp cận trực tiếp và kín đáo tới từng không gian sống. Với các căn thuộc bộ sưu tập The Special Edition, 100% căn hộ sở hữu thang máy riêng đến từng căn hộ. Giá trị của thiết kế này không nằm ở sự phô diễn mà ở cảm giác sở hữu một hành trình của riêng mình, khi gia chủ không cần đi qua những dãy hành lang chung trước khi về tới nhà.

Thang máy riêng là một điểm cộng riêng tư cho gia chủ tại The Magnolia.

Điểm chạm thứ tư đến vào khoảnh khắc cánh cửa căn hộ mở ra. Bên ngoài vẫn là thành phố đang vận động, còn bên trong, nhịp sống chậm lại để nhường chỗ cho những phút giây thư thái. Bốn điểm chạm vì thế không chỉ tạo ra khoảng cách vật lý với không gian bên ngoài, mà còn là những lớp chuyển trạng thái, từ náo nhiệt sang tĩnh tại, từ công cộng sang riêng tư, từ một ngày bận rộn sang khoảnh khắc thực sự trở về với tổ ấm an yên.

Hành trình ấy còn có một nhánh riêng bắt đầu từ tầng hầm B1, dành cho những chủ nhân không xem chiếc xe chỉ là phương tiện mà là niềm đam mê, một thú sưu tầm hoặc cách biểu đạt gu thẩm mỹ. Được tổ chức như một không gian trưng bày, khu vực hầm B1 gây ấn tượng bằng hiệu ứng phản chiếu giữa ánh sáng và mặt nước, dẫn thẳng tới Super Car Stage, nơi những bộ sưu tập xe được đặt vào đúng khung hình của nó. Từ đây, hành trình trở về tiếp tục theo một trục riêng kín đáo lên tới căn hộ, rút ngắn khoảng cách giữa không gian dành cho xe và không gian sống. Với The Magnolia, ngay cả những khu vực phía sau hậu trường cũng được chăm chút để tương xứng với phong cách sống của gia chủ.

Super Car Stage là nơi trưng bày bộ sưu tập siêu xe của chủ nhân.

Qua bốn điểm chạm tại The Magnolia, từng mét hành trình đều được tính toán để khi trở về, không gian bên ngoài dần khép lại, chỉ còn sự tĩnh tại, cảm giác an tâm và tận hưởng bắt đầu từ chính khoảnh khắc gia chủ bước qua ngưỡng cửa.