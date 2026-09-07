Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc phục vụ phát triển đất nước

Chiều ngày 06/9 (giờ địa phương), tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc quan trọng với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK). Buổi làm việc tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy kết nối nguồn lực trí tuệ, công nghệ của cộng đồng chuyên gia, trí thức kiều bào với nhu cầu phát triển thực tiễn trong nước.
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ thành lập từ năm 2019. Sau hơn 6 năm phát triển, hệ thống đã quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức, nhà khoa học và doanh nhân tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Trong đó, VINK tại Hàn Quốc đóng vai trò tích cực khi tập trung kết nối các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, UAV, năng lượng sạch và đô thị thông minh.
Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành và NIC khẳng định việc huy động nguồn lực trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chính. Các cơ quan quản lý cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để đưa các đề xuất, sáng kiến của chuyên gia kiều bào thành các dự án, sản phẩm cụ thể phục vụ đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của NIC và VINK trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi mô hình tăng trưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ: “Việt Nam không thể phát triển nhanh bằng những động lực cũ, càng không thể đạt mục tiêu tăng trưởng cao bằng một mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ. Sức mạnh của một quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực sáng tạo, năng lực làm chủ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng chuyển tri thức thành sản phẩm, thành năng suất, thành sức cạnh tranh của nền kinh tế”.
Để nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phát huy hiệu quả thực chất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị VINK trở thành "cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ" của đất nước. Mạng lưới cần tập hợp các chuyên gia xuất sắc, tăng cường chuyển giao kinh nghiệm thương mại hóa công nghệ của Hàn Quốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước để giải quyết các bài toán lớn.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ luôn đồng hành trong việc kiến tạo thể chế hiện đại, thông thoáng; đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi để bảo đảm các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự chuyển hóa thành năng lực công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh của quốc gia.
Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc cùng chung tay biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, đóng góp tích cực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng và hùng cường.
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